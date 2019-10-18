 Минэкономики получило от находящегося в стадии ликвидации МинАПК 285 госпредприятий, многие из которых банкроты, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "Министерство экономики получило от ликвидируемого министерства АПК 285 государственных предприятий. Вот перечень и их состояние".

Банкрути

1 5459186 Державне підприємство "Юрковецький спиртовий завод"

2 5459176 Державне підприємство "Чечельницький спиртовий завод"

3 5459157 Державне підприємство Тростянецький спиртовий завод

4 5459140 Державне підприємство "Бджільнянський спиртовий завод"

5 376372 Державне підприємство Барський спиртовий комбінат

6 375450 Державне підприємство "Браїлівський сокоморсовий завод"

7 375444 Державне підприємство "Вінницький лікеро-горілчаний завод"

8 371943 Державне підприємство Мурафський кар'єр

9 19386516 Мале державне підприємство "Моноліт"

10 383544 Державне підприємство "Солотвинський солерудник"

11 374829 Жовтневий спиртовий завод

12 374806 Державне підприємство "Лохвицький спиртовий комбінат"

13 375036 Державне підприємство "Зірненський спиртовий завод"

14 375289 Державне підприємство Дублянський спиртовий завод

15 376998 Державне підприємство Кам'янський спиртогорілчаний комбінат

16 375314 Державне підприємство "Холминський спиртовий завод"

17 413831 Державне підприємство "Червона Зірка"

18 3757347 Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Промінь"

19 22995874 Державне підприємство "Таврійське"

20 413274 Державне підприємство "Кучурганське"

21 34520076 Державне підприємство "Татарбунарський виноробний завод"

22 22995880 Державне підприємство "Чорноморський"

23 33582037 Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Березівське"

24 5490753

Державне підприємство Середино-Будське районне державне виробниче підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Агрохім"

25 5490960

Харківське обласне державне підприємство по агрохімічному забезпеченню сільського господарства "Облагрохімія"

26 30590422 Державне підприємство "Харківський завод шампанських вин"

27 32437270 Державне підприємство "Торговий дім "Облагрохімія"

28 487551 Державне сільськогосподарське підприємство "Оберіг"

29 24957852 Державна дослідно-експериментальна агрофірма "Асканія-Нова"

30 415468 Державне підприємство "Виробничий південний біотехнологічний центр"

31 412091 Державне підприємство Херсонський виноробний завод

32 21871503

Дніпропетровський державний ветсанзавод Міністерства сільського господарства і продовольства України

33 855925 Державне підприємство "Ягільницький кінний завод"

34 31622837 Державне підприємство "Дібрівський кінний завод № 62"

35 710180 Державне підприємство "Сумський державний селекційний центр"

36 846412 Державне підприємство Лозівський кінний завод № 124

37 914697

Кіровоградське державне обласне підприємство по виробничому, матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу області "Облагротехсервіс"

38 37202164 Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд"

39 20047943 Державна акціонерна компанія "Хліб України"

40 375409

Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

Крим та ТОТ

41 689390

Південний зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

42 5431414 Державне підприємство "Севастопольський виноробний завод"

43 412984 Державне підприємство "Садовод"

44 412872 Державне підприємство "Радгосп-завод імені Поліни Осипенко"

45 490040

Державний центр експертизи сортів рослин Автономної Республіки Крим з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим

46 482281 Державна організація "Кримська науково-дослідна станція лікарських рослин"

47 4751571

Кримська воєнізована служба з активних впливів на гідрометеорологічні процеси

48 5414657 Державне підприємство "Сімферопольський виноробний завод"

49 415416

Державне підприємство Український державний інститут по проектуванню садів та виноградників "Укрдіпросад"

50 412760 Державне підприємство "Лівадія"

51 412719 Державне підприємство "Малоріченське"

52 412820 Державне підприємство "Судак"

53 412843 Державне підприємство "Гурзуф"

54 412837 Державне підприємство "Морське"

55 412725 Державне підприємство "Привітне"

56 412754 Державне підприємство "Таврида"

57 412694 Державне підприємство "Алушта"

58 415072

Державне підприємство "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект"

59 412866 Державне підприємство радгосп-завод "Плодове"

60 411890 Державний концерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра"

61 694095

Державне підприємство "Донецьке обласне підприємство по племінній справі в тваринництві"

Ліквідація за рішенням органу управління

62 30923505 Державне сільськогосподарське підприємство "Котиківка"

63 5459128 Державне підприємство "Мартинівський спиртовий завод"

64 5459097 Державне підприємство "Бершадський спиртовий завод"

65 5459134 Державне підприємство Немирівський спиртовий завод

66 4593327 Горохівський ливарно-механічний завод

67 5515312 Державне підприємство Луцький спиртогорілчаний комбінат

68 374628 Державне підприємство "Липницький спиртовий завод"

69 374663 Державне підприємство "Червоненський завод продтоварів"

70 377905 Державне підприємство "Тересвянський завод продтоварів"

71 377822 Державне підприємство "Великоберезнянський консервний завод"

72 375390 Державне підприємство Залучанський спиртовий завод

73 374947 Державне підприємство Тхорівський спиртовий завод

74 333380 Державне підприємство "Лужанський експерементальний завод"

75 374953 Державне підприємство "Стадницький спиртовий завод"

76 374700 Великолюбінський державний спиртзавод

77 374781 Державне підприємство "Воютицький спиртовий завод"

78 374686 Державне підприємство "Лопатинський спиртовий завод"

79 374769 Державне підприємство "Рава-Руський спиртовий завод"

80 374798 Державне підприємство "Вузлівський спиртовий завод"

81 25551043 Гніздичівський державний спиртовий завод

82 375195 Державне підприємство "Дубов'язівський спиртовий завод"

83 375131 Державне підприємство "Марилівський спиртовий завод"

84 375071 Державне підприємство "Залозецький спиртовий завод"

85 375088 Державне підприємство "Кобиловолоцький спиртовий завод"

86 375154 Державне підприємство "Мишковицький спиртовий завод"

87 375094 Державне підприємство "Новосілківський спиртовий завод"

88 375102 Державне підприємство "Хоростківський спиртовий завод"

89 32147811 Державне підприємство "Ковалівський горілчаний завод"

90 375266 Державне підприємство Караванський спиртовий завод

91 375272 Державне підприємство "Артемівський спиртовий завод"

92 374918 Державне підприємство "Маниковецький спиртовий завод"

93 23841854 Державне підприємство "Довжоцький спиртовий завод"

94 5518954 Державне підприємство "Косарський спиртовий завод"

95 5529691 Державне підприємство "Черкаський консервний комбінат"

96 375421 Державне підприємство "Вашківський спиртовий завод"

97 375355 Державне підприємство "Чемерський спиртовий завод"

98 375361 "Ічнянський спиртовий завод"

99 375303 Державне підприємство "Новоборовицький спиртовий завод"

100 375349 Державне підприємство "Ковальовський спиртовий завод"

101 32962829 Державне підприємство Торговий дім "Етанол"

102 692334 Державне підприємство Голобська льононасіннева станція

103 37503912 Державне підприємство "Артемівське агроторгове підприємство"

104 38519849 Державне підприємство "Макіївське агроторгове підприємство"

105 23597733 Маріупольський фумігаційний загін

106 32835930 Державне підприємство "Фумігаційний загін"

107 30195706

Державне підприємство Кільченська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція

108 32152601

Державне спеціалізоване сільськогосподарське підприємство "Перлина Полісся"

109 32634597 Державне сільськогосподарське підприємство "Ключарківське"

110 412240 Радгосп-завод "Мужіївський"

111 37622497 Державне підприємство "Бердянське агроторгове підприємство"

112 13704777

Державне підприємство "Бориспільське державне госпрозрахункове підприємство "Старт"

113 5290830 Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Нива"

114 30240783

Макарівське районне державне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Бишівагрохім"

115 20581252 Державне підприємство "Бориспільське"

116 30354883 Стрийська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

117 39769319 Державне підприємство "Овідіополь-Агро"

118 30129937 Котовська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція

119 38087271 Державне підприємство "Кілійське агроторгове підприємство"

120 23276414

Державне підприємство "Полтавська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

121 3773576 Державне підприємство "Дружба"

122 33872223 Державне підприємство "Глухівська льононасіннєва станція"

123 385000

Державне підприємство "Сумська спеціалізована контрольно-насіннева лабораторія по цукрових буряках"

124 481531 Державне підприємство "Побєда"

125 910082 Тернопільське державне обласне підприємство "Агропромтехніка"

126 387128

Харківська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках

127 33829749 Державне підприємство "Фумігація"

128 485829 Державне підприємство "Дніпропетровський кінний завод № 65"

129 846323 Державне підприємство-Запорізький кінний завод № 86

130 699299

Оріхівське державне сільськогосподарське племінне підприємство по шовківництву

131 725068

Державне підприємство "Київське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві"

132 19427132

Державне підприємство "Білоцерківське підприємство по племінній справі у тваринництві"

133 853814 Державне підприємство Олександрійський кінний завод № 174

134 485836 Державне підприємство Онуфріївський кінний завод № 175

135 846228 "Новоолександрівський кінний завод № 64"

136 846234 Державне підприємство "Деркульський кінний завод № 63"

137 846240 Державне підприємство Стрілецький кінний завод № 60

138 846263 "Лимарівський кінний завод № 61"

139 21132786

Державне підприємство Західний державний регіональний науково-виробничий селекційно-технологічний центр по конярству

140 32141301

Державне підприємство Державний південний регіональний селекційно-племінний центр по конярству "Південьконецентр"

141 725631 Болградська міжрайонна коконосушарка

142 845683 Одеський державний сільськогосподарський іподром

143 686374 Лозівське державне підприємство кормових домішок

144 861529

Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту АПК (УДКТІагротранс)

145 860412

Державне підприємство "Український державний проектний інститут споруд захищеного ґрунту "Діпропромтеплиця"

146 334439

Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств по переробці плодоовочевої продукції "Діпроплодоовочгосп"

147 13987151 Державне мале підприємство "Водозабір"

148 487545

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Прогрес" Харківської державної зооветеринарної академії"

149 13683911 Державне підприємство "Агрокомплектбуддеталь"

150 21583968 Державне комплексне торговельне підприємство "Хрещатик"

151 19245951 Державне підприємство "Спецсервіс"

152 37354558 Державне підприємство "Агроінвест"

153 37932154 Державне підприємство "Центр підтримки агропідприємств"

154 492279 Макарівське держане сільськогосподарське підприємство "Сортнасіннєовоч"

155 20589957 Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Прогрес"

156 32156779 Державне підприємство "Дитячий оздоровчий комплекс "Орбіта"

157 24080765 Державне сільськогосподарське підприємство "Селекція-Сервіс"

158 19333477 Державне підприємство санаторій "Смерічка"

159 22507840

Державне підприємство – Комінтернівське підприємство по племінній справі у тваринництві

160 38567846 Державний центр сертифікації насіння і садивного матеріалу

161 3081223

Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн "Укрспирт")

162 24920337

Інші об'єднання юридичних осіб Київське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

163 5388032

Чернігівське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Чернігівспиртгорілка"

164 33954819

Інші об'єднання юридичних осіб Державне господарське об'єднання "Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ"

165 36529353 Державне підприємство "Укрспиртпостач"

166 34435075 Державне підприємство "Луківська льононасіннєва станція"

Ліквідація за рішенням суду

167 379850 Збаразький завод продовольчих товарів

168 311303 Державне підприємство "Березнівська льононасінницька станція"

169 21194787

Харківське обласне виробниче підприємство по дорощуванню, заготівлі і реалізації племенних тварин "Харківплемресурси"

170 709193 Державне підприємство Великолепетиський радгосп

171 23303522 Дирекція по будівництву птахоферми с. Крупець Рівненської області

172 21477605 Мале державне підприємство "Прогрес-90"

173 31196480

Державне підприємство Луганський державний обласний оптовий продовольчий ринок

174 5428576 Житомирське державне спецавтопідприємство 0601

175 24870131 Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс "Сонячний"

176 5500635

Державне підприємство "Чернівецький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології і якості продукції"

177 30387057

Відкрите акціонерне товариство "Львівська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

178 30124703

Відкрите акціонерне товариство "Городоцька сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

Інші підприємства

179 5500405

Державне підприємство "Волинський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції"

180 5500428

Державне підприємство "Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Дніпрооблагростандарт"

181 5500457

Державне підприємство "Закарпатський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції управління сільського господарства та продовольства"

182 5500478

Державне підприємство "Івано-Франківський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Облагростандарт"

183 5500411

Державне підприємство "Луганський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції "Облагростандарт"

184 5500523

Державне підприємство "Миколаївський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Агростандарт"

185 38017466

Державне підприємство "Одеський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції "Одесоблагростандарт"

186 5500569

Державне підприємство "Рівненський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції "Облагростандарт"

187 5500581

Державне підприємство "Тернопільський державний обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції"

188 5500517

Державне підприємство "Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації"

189 702587 Одеське обласне об'єднання шовківництва "Облшовк"

190 914556

Український державний центр стандартизації та сертифікації "Украгростандартсертифікація"

191 5500641

Державне підприємство "Чернігівський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції "Чернігівоблагростандарт"

192 25701134 Залізецька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

193 481554 Державне підприємство "Староушицьке"

194 412582 Державне підприємство "Понінківське"

195 22779099 Державне підприємство радгосп "Колодіївський"

196 30294332 Чернігівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

197 4763290 Тернопільське державне підприємство "Агропромзв'язоксистема"

198 25779970 Харківський фумігаційний загін

199 857203 Державне підприємство "Семенівське"

200 375415 Державне підприємство Карапчівський спиртовий завод

201 375332 Державне підприємство Шабалинівський спиртовий завод

202 21391080 Державне підприємство Торговий дім "Сіверщина"

203 375378 Державне підприємство "Крисківський спиртовий завод"

204 22534251 Державний навчальний заклад "Гадяцьке аграрне училище"

205 21049938

Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості "Полтавадіпром'ясомолпром"

206 914355

Державний навчальний заклад "Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК"

207 24660497

Харківський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

208 3288935

Державний навчальний заклад "Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК"

209 487522

Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Докучаєвське" Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва"

210 689160

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

211 33642855 Аграрний фонд

212 39075859 Державне підприємство "Аграрні реєстри"

213 693233

Державне підприємство "Апостолівське підприємство по племінній справі в тваринництві"

214 693138

Державне підприємство "Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві "Облплемпідприємство"

215 699218 Державне підприємство "Запоріжшовк"

216 849652 Державне підприємство "Племінний завод "Плосківський"

217 699945

Державне сільськогосподарське підприємство "Головний селекційний центр України"

218 699900 Державне підприємство "Київська обласна коконосушарка"

219 699862 Державне підприємство - шовкорадгосп "Баришівський"

220 700269 Державний шовкорадгосп "Знам'янський"

221 33451887 Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Олександрівське"

222 34637076 Державне підприємство "Державний племінний кінний завод "Олімпійський"

223 703279 Державний Миргородський гренажний завод

224 703196 Державне підприємство державний шовкорадгосп "Чутівський"

225 5453692 Державне підприємство - шовкогосподарство "Сахновщинське"

226 725128

Державне підприємство "Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"

227 452742

Українська державна контрольно-виробнича лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості

228 3588666

Лісостеповий зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

229 702883

Волинський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

230 914415

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК

231 379790 Державне підприємство "Артемсіль"

232 37199618

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"

233 492084

Відкрите акціонерне товариство "Рожищенська сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

234 693405

Степовий зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

235 4540199

Державний навчальний заклад "Дніпропетровський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК"

236 20483118

Запорізький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

237 22200277

Державний навчальний заклад "Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі"

238 20599128

Київський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

239 20029342 Український державний фонд підтримки фермерських господарств

240 849296

Державне підприємство "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"

241 38516592 Державне підприємство "Спецагро"

242 37243279 Акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"

243 38926880 Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд"

244 413895 "Агропромислово-торгове підприємство "Бобовище"

245 413825 Державне підприємство "Великолазівський"

246 413819 Державне підприємство "Агро-промислова фірма "Леанка"

247 22992166 Державне підприємство "Дніпровське"

248 4604309

Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

249 31803446 Державне підприємство "Ліктрави"

250 413995 Державне підприємство радгосп "Виноградна Долина"

251 22479598

Державна наукова установа "Південний науково-технічний центр по апробації і впровадженню нової техніки і технологій"

252 13908422 Державне багатопрофільне підприємство "Урожай"

253 14304703 Державне підприємство "Гвардійське"

254 13884006 Державне підприємство Ремонтно-будівельна дільниця "Агрос"

255 384549

Державне підприємство Тернопільська спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках

256 14173158 Державне підприємство "Хмельницьке"

257 30518866 Державне підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд України"

258 37884028

Державне підприємство "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу"

259 415379 Центральна лабораторія виноробної промисловості

260 488332 Український інститут експертизи сортів рослин

261 25835792 Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України"

262 37471692 Державне підприємство "Укрліктрави"

263 32980874 Державне підприємство "Київський виноробний завод"

264 16476928 Державне підприємство "Науково-виробниче підприємство "Плодвинконсерв"

265 37118591 Державне підприємство "Спецагролізинг"

266 693316 Державне підприємство шовкорадгосп "Апостолівський"

267 13463351

Державне підприємство "Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція"

268 37404165 Державне підприємство "Конярство України"

269 21603889

Державне підприємство "Український науково-виробничий інженерний центр по охороні праці у сільському господарстві "Укрсільгоспохоронпраці"

270 39394238

Державне підприємство "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції"

271 334793

Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів"

272 334422

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут харчової промисловості"

273 18019365 Державне підприємство громадського харчування

274 334770

Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості"

275 37119820 Державне підприємство "Украгроспецпостач"

276 37078926

Державна установа "Державна дирекція з питань управління, контролю та координації діяльності цукрової галузі України"

277 412665 Державне підприємство "Завод шампанських вин "Новий Світ"

278 385034

Державне підприємство "Вінницька спеціалізована контрольно-насіннєва лабораторія по цукрових буряках"

279 5281529 Державне підприємство "Волинська станція луківництва"

280 30381241

Ковельська районна державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція

281 30355651

Державне підприємство Широківська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція

282 724809 Державне підприємство "Грозинське"

283 481653 Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Більковецьке"

284 451116 Державне підприємство Житомирська пересувна механізована колона

285 3747691 Державне підприємство "Кук"

286 412174

Державне підприємство "Дніпропетровський експериментальний виноробний завод"

287 702897

Державне підприємство "Одеське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві"

288 37080500

Державна установа "Державна дирекція з управління, контролю та розвитку конярства України"

289 32491316

Державне підприємство "Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу"