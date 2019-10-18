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 Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прокомментировал предложенный Кабмином проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Вследствие российской агрессии украинская экономика пережила тяжелые времена. Ударило очень больно. Мы переориентировались на европейский рынок. С начала шестнадцатого года наша экономика возобновила рост. Мы смогли это обеспечить даже во время войны. Символическим стал результат первого и второго квартала этого года, последних месяцев пребывания у власти нашей команды: ВВП вырос 4,6%.

Это действительно должен был наступить конец эпохи бедности. Мы не думали о рейтингах. Мы сделали всю неблагодарную работу. Создали условия для того, чтобы новая власть обеспечила рост уровня жизни.

В "Европейской солидарности" вдоль и поперек вычитали бюджет следующего года. Понимаем, что это была шутка о зарплатах учителям в четыре тысячи долларов. Сознательнаяый шутка перед президентскими выборами. А если кто-то ту хохму и принял за чистую монету, то его проблемы. Значит, с чувством юмора у них что-то не так.

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Но из бюджета куда-то делись даже те скромные начинания, которые стартовали в этом и прошлом году. Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы внедрили для пенсионеров с низким пенсиями. Не будет доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов.

Зато будет давление на ФОПы. На днях "Слуги народа" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов - уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги - есть в законе и такая статья.

Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто.

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По крайней мере именно такое впечатление производит бюджет.

Мы, конечно, будем бороться до второго чтения. Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует гораздо больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля", - сказал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3154691
 
   
 Топ комментарии
 
73% поверили в конец эры бедности... Стадо!
Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко про новый бюджет - Цензор.НЕТ 7783
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сивочолий на вас, невдячних засранцях, сивину собі заробив.

а щодо повернення, то повернеться, не хвилюйся
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Ща зебилы будут кидаться своим богатством... никогда не признаются что лошары. Конец эпохи бедности, хорошо что все порохоботы убежали из страны.
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Уже зробили: ФОПів, усіх отримувачів соцвиплат, вчителів, таксистів, сільську медицину, місцеві бюджети, тютюнові компанії.Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 8413
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І олігархів, забув за кинутих дітей Потроха: Ахметку та Медведку)))) Біднесенькі.
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все реже и режи слышим цитаты живого мертвеца.. свыночолое одоробало разогнало четверть населения из-за безысходности по заграницам... но тут Остапа понесло
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Мальдівська крадійка бюджетних коштів піклується за братву, корефан Алік - Нарік- разом з Ахметовим також бідолажки вже субсидій не зможуть отримувати? Щож Мальдівська хвойда не піклувався за нужденних коли на троні сиділа?
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Шоколадник насмешил.Он ввел 13 пенсию.А может Гройсман?Или бывший хфельдмаршал считает себя бывшим премьером?Теперь точно поверю Гройсману,который перед своей отставкой раскололся,что Порошенко кидала и мародер с манией величия римского патриция.Да что там простой патриций-император Цицерон,не меньше.
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Вот же брехло, бюджет практически такой какой и был, да и составляли его основу еще люди Поросенко, про 13 пенси. это вообще был предвыборный треп этого подонка.
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Дякую всім зєбілам і запорєбріковим даунам за приємно проведений час, читаючи їхнє поросяче хрюкання 😃
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как то вяло за свынарчука подписался ,тот уже наверно спит и видит как петюня майдан поднял на защиту своих , ну или подкоп начал , а петро только мягко прохрюкал ...несите ручку и бумагу - сказал свинарчук Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 2436
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