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 Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь, осуществлять предпринимательскую деятельность и обнажаться

Киевский городской совет разработал проект новых правил пользования столичным метрополитеном.

Проект решения опубликован на сайте Киевсовета, передает Цензор.НЕТ.

Согласно правилам, в метро нельзя будет провозить животных без клеток или контейнеров (кроме собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.

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Отмечается, что неопрятного пассажира в метро не пустят. Под это понятие, по мнению столичных депутатов, подпадает человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". Отметим, что в старых правилах был лишь запрет на нахождение в метрополитене без обуви.

Велосипед разрешается провозить исключительно в разобранном виде или в чехле, а также в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.

Кроме того, в новых правилах запрещается расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и попрошайничать.

Источник: https://censor.net.ua/n3154690
 
   
 Топ комментарии
 
От лажа. Только хотел попеть голым за деньги в метро. Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь, осуществлять предпринимательскую деятельность и обнажаться - Цензор.НЕТ 7568
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Продавців у вагонах не буде? Класно!
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А хто буде всіх пассажирів обнюхувать ! Собаки на таке не заточені , будуть пропускать !😆
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Никогда не доводилось ездить в общественном транспорте с бомжем? Счасливчик. Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь, осуществлять предпринимательскую деятельность и обнажаться - Цензор.НЕТ 7571
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Приходилось. И он оплатил проезд, пробил билетик (дело было в трале) - так кондукторша начала его выгонять - и пассажиры вступились сами. Что он, не человек??
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Человек. Только он тебя абсолютно не уважает. Хотя если тебе нравится нюхать это амбрэ - нюхай. А меня закон защитит. Мне запах говна не нравится.
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От лажа. Только хотел попеть голым за деньги в метро.
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спів не заважав, а був наче перлиною Київської підземки. Такого шикарного звуку немає іноді і в філармонії
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Продавців у вагонах не буде? Класно!
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От этих ЗЕ-избирателей действительно можно ожидать чего угодно.
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Короче говоря СН лишает своих коллег возможности свободного выступления перед подземной аудиторией . Жестоко .
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Ну петь-то нельзя, выход найдём - фанеру врубил и понеслась.
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Давно пора! Попробуй, петь, играть в транспорте Германии, такой штраф заплатишь,феерический)
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Это геноцид, сексизм и подрыв устоев: женщины должны иметь право обнажаться (иначе, зачем вообще жить), но только симпатичные. Симпатичных от несимпатичных отделять и выдавать право на обнажение, должна авторитетная комиссия во главе со мною (у меня хороший вкус).
Кроме того, полагаю, что собак можно было бы провозить, если собака в наморднике и на поводке (исключение собаки, которых можно перепутать с сотовым телефоном - их можно без намордника и поводка - на руках).
Потом, что такое грязная одежда? У нормального мужчины слово грязь ассоциируется с туалетом в пивном баре, в каковом туалете резвятся бактерии размером с таксу. А женщины имеют привычку находить грязь в боксе бактериологического отделения военно-медицинской академии (факультета боевых отравляющих веществ). Как степень загрязнения определять будут? Визуально или ВПХРом?
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