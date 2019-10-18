 Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь, осуществлять предпринимательскую деятельность и обнажаться

Проект решения опубликован на сайте Киевсовета, передает Цензор.НЕТ.
Согласно правилам, в метро нельзя будет провозить животных без клеток или контейнеров (кроме собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.
Отмечается, что неопрятного пассажира в метро не пустят. Под это понятие, по мнению столичных депутатов, подпадает человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". Отметим, что в старых правилах был лишь запрет на нахождение в метрополитене без обуви.
Велосипед разрешается провозить исключительно в разобранном виде или в чехле, а также в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.
Кроме того, в новых правилах запрещается расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и попрошайничать.
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Кроме того, полагаю, что собак можно было бы провозить, если собака в наморднике и на поводке (исключение собаки, которых можно перепутать с сотовым телефоном - их можно без намордника и поводка - на руках).
Потом, что такое грязная одежда? У нормального мужчины слово грязь ассоциируется с туалетом в пивном баре, в каковом туалете резвятся бактерии размером с таксу. А женщины имеют привычку находить грязь в боксе бактериологического отделения военно-медицинской академии (факультета боевых отравляющих веществ). Как степень загрязнения определять будут? Визуально или ВПХРом?