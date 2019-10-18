 Рассмотрение апелляции на приговор Януковичу продолжится через месяц

Об этом "Укринформу" сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Судебное заседание отложили на 18 ноября, на 11:00. Сегодня суд завершил объявлять судебный доклад, и на следующее судебное заседание мы переходим к докладу защитников по ходатайству, то есть, мы перешли на стадию ходатайств", - сказал Горошинский.

Кроме того, определены еще две дополнительные даты судебных заседаний по этому делу: 25 ноября и 6 декабря.

По словам адвокатов Януковича, они подали более 30 ходатайств о процессуальных нарушениях, которые Оболонский районный суд Киева якобы допустил при рассмотрении дела.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

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