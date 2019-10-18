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 Общество
  2009  33
Все про:концерт (305) Повалий (80) коллаборационизм (45)

 "Друг России" Повалий официально отменила юбилейный концерт в Киеве

Певица Таисия Повалий, последние 5 лет проживающая в Москве, сообщила об отмене анонсированного юбилейного концерта во дворце "Украина" в Киеве.

Об отмене концерта Повалий написала в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть! ... До встречи немножечко позже!" - написала Повалий.

При этом певица отметила, что ей "безумно хотелось чуда" и поблагодарила слушателей за поддержку.

Сольный концерт во дворце "Украина" Повалий анонсировала 27 июля. Тогда она сообщила, что выступление состоится 10 декабря. Билеты на выступление продавались по цене от 390 до 2990 гривен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лорак, Лободу, Повалий и Козловского могут лишить звания "Народный артист Украины", - в Раде зарегистрировали законопроект

При этом во дворце "Украина" вначале заявили, что ничего не знают о планах Повалий провести у них выступление. А после пояснили, что концерта не будет. "Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", - сказал директор дворца "Украина" Роман Недзельский.

Напомним также, в мае 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия народного депутата были прекращены, певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию.

17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвал эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Во дворце "Украина" ничего не знают о концерте "друга России" Повалий

Кроме того, Повалий неоднократно жаловалась, что ей не дают работать в Украине, но при этом она активно гастролировала в стране-агрессоре, выступала в Кремле и часто появлялась в российских шоу и телепередачах. Также она иногда участвовала в концертах на "Интере". В РФ же певица получала различные музыкальные награды. Так, в конце 2018 года Повалий получила "Золотой граммофон" - одну из самых главных музыкальных наград в России.

В октябре 2018 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Ани Лорак, Таисии Повалий, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Николая Баскова.

Друг России Повалий официально отменила юбилейный концерт в Киеве 01

Друг России Повалий официально отменила юбилейный концерт в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154683
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно зробила. Нехай хуйлу з кацапами концерти влаштовує. "Друг России" Повалий официально отменила юбилейный концерт в Киеве - Цензор.НЕТ 5937
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Трахедия..рыдаю, и горю моему нет предела...ажтрисёт. "Друг России" Повалий официально отменила юбилейный концерт в Киеве - Цензор.НЕТ 5228
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Правильно зробила. Нехай ***** з кацапами концерти влаштовує.
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Трахедия..рыдаю, и горю моему нет предела...ажтрисёт.
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Из Повалий получилась бы неплохая порноактриса. У нее внешность стандартная для порнушки.
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)) как бы массовая волна самоубийств поклонников этой старой лахудры по стране не прокотилась. а то немножечко попозже и встречать её будет некому. ну зато похоронные бюро типо "нимфы" смогут денёг срубить.
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Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!какое время?зебил растрогается и пустит? А стареть все равно будеш стара курва с ботоксом или без
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5 лет в Москве - это юбилей ?
А при чём здесь мы ?
Давай, Отвалий ...
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"Ну-ну, не старей" - сказало Время и хитро улыбнулось
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Загубила талант за рублі, коза дурна.

Таисия Повалий - Чорнобривці (2003)
https://www.youtube.com/watch?v=MS2nrYp9jyc
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Як можна таке слухати і ходити на концерти.Так само як і на інших наших попсюків.
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"...певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию" парашу. Скатертью дорога !!! "Друг России" Повалий официально отменила юбилейный концерт в Киеве - Цензор.НЕТ 2003
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Ну что же, Повалий не пустили, остаётся только слушать Топор ПерУна. Каждому своё.
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Просмотрел несколько роликов. Однообразная низкопробная военная пропаганда. Дерьмо.
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Я не "ролікі" мав на увазі,а виконання та пісні. Кому що. "Друг России" Повалий официально отменила юбилейный концерт в Киеве - Цензор.НЕТ 4760
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"Нужно еще немножко подождать..." Смотрите, как эти все мрази на сдачу Украины надеятся, прямо в ближайшем времени, чтобы ботокс еще у нее не вытек. Что же, удачи.
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Тянет в родные края Таю: да, лучше родины страны не найдешь!
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Милости просим мимо нашего двора с песнями.
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