 "Друг России" Повалий официально отменила юбилейный концерт в Киеве

Об отмене концерта Повалий написала в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть! ... До встречи немножечко позже!" - написала Повалий.

При этом певица отметила, что ей "безумно хотелось чуда" и поблагодарила слушателей за поддержку.

Сольный концерт во дворце "Украина" Повалий анонсировала 27 июля. Тогда она сообщила, что выступление состоится 10 декабря. Билеты на выступление продавались по цене от 390 до 2990 гривен.

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При этом во дворце "Украина" вначале заявили, что ничего не знают о планах Повалий провести у них выступление. А после пояснили, что концерта не будет. "Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", - сказал директор дворца "Украина" Роман Недзельский.

Напомним также, в мае 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, осенью того же года ее полномочия народного депутата были прекращены, певица фактически ушла из политики и вместе с супругом переехала жить в Россию.

17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвал эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Кроме того, Повалий неоднократно жаловалась, что ей не дают работать в Украине, но при этом она активно гастролировала в стране-агрессоре, выступала в Кремле и часто появлялась в российских шоу и телепередачах. Также она иногда участвовала в концертах на "Интере". В РФ же певица получала различные музыкальные награды. Так, в конце 2018 года Повалий получила "Золотой граммофон" - одну из самых главных музыкальных наград в России.

В октябре 2018 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Ани Лорак, Таисии Повалий, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Николая Баскова.