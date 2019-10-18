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Все про:нападение (1775) посольство (551) Сирия (2815) Турция (2169)

 Мужчины, которые напали на участников митинга в поддержку курдов, не работают в посольстве Турции, - посол Гюльдере

Мужчины, у которых возник конфликт с протестующими у посольства Турции 11 октября, не являются работниками дипломатического учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"В Украине зарегистрировано более 23 тысяч турецких граждан. Поэтому вы понимаете, что у нас много посетителей", - сказал он.

Посол рассказал, что активисты стояли очень близко ко входу в здание и несколько граждан Турции, которые пришли туда по своим делам, оказались рядом с ними. Гульдера утверждает, что активисты первыми начали "толкать в них свои плакаты".

"Это была очевидная провокация. Местная служба безопасности, к сожалению, не успела и не имела достаточно сил разъединить их. Поэтому состоялся физический контакт. Учитывая это, мы пытались помочь охране, чтобы ситуация не обострилась еще больше, и поэтому пустили турецких граждан обратно в посольство. Вот и все", - отметил посол.

Напомним, 11 октября, в Киеве возле посольства Турции произошли столкновения во время акции протеста против военной операции на севере Сирии.

По словам одного из организаторов, во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и рвали их плакаты. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154682
 
 
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Вони там , сиділи і грілися ! Потім вискочили , і знову грітися забігли в посольство ! Мабуть турецькі тітушки !😆
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А я би на місці СБУ знайшов і посадив розбійників на 5 років. Хай би посиділи в Україні та попрацювали на нас. Ну а послу-турку я не вірю. Турки ще з минулих століть показали себе ненадійними, підступними та лицемірними...
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А где они работают? Из посольства вышли в посольство забежали... Так где?
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Что Путин, что Трамп, что Эрдоган, что Зеленский , после них еще долго придется поднимать репутации стран и доказывать, что там большинство не идиоты.
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Турков не оправдываю.
Но митинг возле турецкого посольства в поддержку курдов это плохая идея.
Это как митинг возле украинского посольства в Анкаре в поддержку лугандона. С нашей стороны тоже могли там оказаться бойцы АТО или потерявшие родственников на войне и было бы то же самое.
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