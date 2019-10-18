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Все про:ВР (23850) налоги (2696) такси (163) Гетманцев (33)

 На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев

Ни одного законопроекта о налогообложении такси на рассмотрении Верховной Рады на данный момент нет.

Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гетманцева на рассмотрении Верховной Рады нет законопроектов о налогообложении такси.

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"Одна из основных проблем нашего общества – это то, что многие читают только заголовки, а не тексты. Мой помощник написал свою позицию о рынке такси. Каждый человек имеет право на личную позицию. Надо ли как-то регулировать этот рынок? Ну, вероятнее всего, да. Нужно ли делать это сейчас, в первую очередь? Я думаю, что нет. Никакого законопроекта о налогообложении такси на рассмотрении Верховной Рады и нашего комитета нет. Если будет – мы обязательно привлечем к его обсуждению общественность, в том числе и псевдоэкспертов, которые это комментируют. Если бы люди разобрались в сути, они бы поняли, что проблемы вообще не существует. Сейчас ее разгоняют на ровном месте", – подчеркнул Гетманцев.

По его мнению, данная тема вызвала ажиотаж в обществе из-за нежелания людей вникнуть в суть вопроса.

"Наше движение к детенизации мы начали с крупного бизнеса. В частности, это касается и законопроекта о физлицах-предпринимателях. Когда крупный бизнес уклоняется от уплаты налогов за счет ФЛП. Пока что мы не видим необходимости облагать налогами представителей малого бизнеса – таксистов, парикмахеров, маникюрщиц и тому подобных. Давайте начнем с крупного бизнеса и крупной коррупции – контрабанды, рынка спирта, рынка табака. Вот их налогообложение потенциально достаточно интересное. Начнем с них, а спустя годы, возможно, дойдем до малого бизнеса. А сейчас все, что мы делаем, касается именно крупного бизнеса. Хайп в соцсетях и некоторых СМИ – это от непрофессионализма или недостатка желания разобраться в вопросе. Мы со своей стороны открыты и готовы разъяснить нашу позицию", – отметил Гетманцев.

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Напомним, 16 октября помощник Гетманцева Дмитрий Михайленко написал на своей странице в Facebook о необходимости урегулирования рынка пассажирских перевозок и налогообложения такси.

Источник: https://censor.net.ua/n3154680
 
 
 Топ комментарии
 
Да шо ж это делается??? Только шоколадные таксисты собрались на... майдан майданов и тут тебе бах.... Оказывается что это просто шоколадный фондан, а педоботы уже день голосят в защиту таксистов... Чудеса) На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3336
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«Мой помощник написал свою позицию о рынке такси. Каждый человек имеет право на личную позицию.»
Вы помощника Гетманцева считаете соевым , что так ?
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Забздел таксистов . Видать это личное )
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Непонятно. Чем такси лучше например парикмахеров? Почему у них налоговые льготы?
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«Мой помощник написал свою позицию о рынке такси. Каждый человек имеет право на личную позицию.»
Вы помощника Гетманцева считаете соевым , что так ?
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Я тоже могу написать про позицию. Вам про какую, про третью или про пятую?А может про коленно-локтевую?Но моё описание позиции, любой, не есть проект закона.
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То что вы можете в коленнолоктевой , это ваше интимное дело , и поверьте меня оно не интересует . В прошлом комментарии я привёл слова сказанные Гетманцевым о своём помощнике. Вы его соевым назвали , почему ? Вы знаете его тайные предпочтения , он сочувствует тем кто поддерживает пороха ?
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Нет, можете это вы, а я лишь взялся обрисовать ваши возможности в ней, не надо додумывать. Соевые же старательно последние пару дней зраду по ФБ о грядущем "наезде" на таксистов, хотя не только на ФБ.
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Ну что ж вы такой тупой то . Ну да ладно объяснять больше не буду .
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ніхєра. тре щоб було. ато кляті зажралися, податки не платять, халтурять. а в державі криза, бабушці тре грошіі на пенсію в ізраїлю.тож вова нада значить нада На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9490
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Уже зробили: ФОПів, усіх отримувачів соцвиплат, вчителів, таксистів, сільську медицину, місцеві бюджети, тютюнові компанії.На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9108
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это понятно..бомбилы-ядерный электорат зеленой плесени
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Да шо ж это делается??? Только шоколадные таксисты собрались на... майдан майданов и тут тебе бах.... Оказывается что это просто шоколадный фондан, а педоботы уже день голосят в защиту таксистов... Чудеса) На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3336
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Годы? А с землей что? За 8 минут приняли решение. И годы не потребовались. А земля куда как важнее такси.
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Ну и зря. Эту публику неплохо бы взлохматить.
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