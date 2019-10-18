 Капитан катера "Иволга", утопивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по "закону Савченко". ФОТО

Сегодня судья Александр Деркачев приговорил его к 9 годам лишения свободы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн гривен.
Отметим, что Кнышов может выйти на свободу уже в следующем году: к нему применили нормы так называемого "закона Савченко" (действует в отношении граждан, которые попали под следствие до 21 июня 2017 года) и засчитали срок пребывания в СИЗО из расчета день в изоляторе за два в колонии. Капитан пробыл под стражей 4 года.
Напомним, Александр Кнышов был капитаном маломерного судна "Иволга", которое использовалось для морских прогулок и рыбной ловли. Катер затонул 17 октября 2015 года в районе Затоки на расстоянии 350-400 метров от берега. В результате крушения погибли 22 человека, еще 21 пассажиру удалось спастись.
Как отмечается в приговоре суда, Кнышов принял на борт судна втрое больше пассажиров, чем предусмотрено его пассажировместимостью, вышел в море, не имея на то разрешения, не оформив судовую роль, без проведения инструктажа по правилам безопасности, игнорируя штормовое предупреждение. Когда начался шторм, он решил вернуться и превысил допустимую скорость судна, что в штурмовых условиях привело к неуправляемости "Иволги", которая перевернулась через правый борт.
Судно было поднято на поверхность воды 19 октября 2015 года. Сейчас оно находится под арестом на территории Черноморского морского порта.
ПС, Так что там отреформировали? Вы так и не ответили.
Так зрозуміло?
На скоко я слышал, этот закон вроде уже отменили. А если так, то шо он до сих пор работает?..
За дурочкой Надей Савченко прячутся настоящие волчары. Которые, на всеобщей тупости и предвзятости населения Украины, легко переводят стрелки на таких персонажей, пролоббировав нужную им поправку и подставив стрелочника... Уже бы пора научится разбираться в сортах говна, которым нас кормит украинская политическая "элита".
Если этот закон уже отменён, то выпускать основываясь на этот закон - преступление.
Преступление кэп совершил до отмены Закона Савченко.
У ста человек спроси....
А степень вины, а экспертиза на экспертизу и все по закону?
А все силы адвокатуры на затягивание процесса, т.к. в СИЗО комфортнее...
Ты точно зелин человек...
Этот хрен за 22 трупа получил 9 лет.. То есть по 5 месяцев за труп...
Вдумайтесь: за умышленное убийство человека - 5 месяцев... А по закону толстожопой суки вообще 2 месяца за человеческую жизнь получается.... Может что-то менять нужно????
Реально - в такое говно напереться как шпроты, без жилетов, могли только кандидаты на премию Дарвина. Так что цена еще ничего(я не имею в виду детей, если погибли, которых идиоты-рожатели потащили вна этот плавучий свинарник)
https://www.youtube.com/watch?v=upja5Zu2HGA
С помощью журнашлюх менты (или прокуроры, или судьи, а скорее вся эта срань вместе взятая) хотят науськать быдло - типо - отмените "закон Савченко" и тогда эта срань ментовско-прокурорская себе обратно возможность держать людей в СИЗО столько, сколько захочет - и этим будут рекетировать людей....
Я Савченко ненавижу - но закон Савченко правильный - соответствует конституции и праву.
Это когда подозреваемомого содержат в хате без вывода на прогулку и парашу, в хате где народу больше 2-3 раза предусмотренного..где рядом с предпринимателем замутившим уплату налогов находятся урки которые курят и помещение не проветривается, где люди находятся практически без движения, в непроветриваемом помещении и неотопляемом в холодное время года.. Где после суда и направления в рабочую зону банальное фабрично-заводское производство (которого сейчас нет) начинает казаться раем...
В то же время определенные категории народца содержат как в санатории (аля зайцева) и они тоже выйдут как год за два
А еще есть и СИЗО СБУ но нам уже другие условия))) Условия в которых нужно не заставить признаться в чем угодно...а условия чтобы выбить правду или заставить сотрудничать))) Но это уже отдельная тема)))