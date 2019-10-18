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 Капитан катера "Иволга", утопивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по "закону Савченко". ФОТО

Капитана и владельца затонувшего четыре года назад катера "Иволга" Александра Кнышова признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель 22 людей.

Сегодня судья Александр Деркачев приговорил его к 9 годам лишения свободы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Капитан катера Иволга, утопивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по закону Савченко 01

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн гривен.

Отметим, что Кнышов может выйти на свободу уже в следующем году: к нему применили нормы так называемого "закона Савченко" (действует в отношении граждан, которые попали под следствие до 21 июня 2017 года) и засчитали срок пребывания в СИЗО из расчета день в изоляторе за два в колонии. Капитан пробыл под стражей 4 года.

Напомним, Александр Кнышов был капитаном маломерного судна "Иволга", которое использовалось для морских прогулок и рыбной ловли. Катер затонул 17 октября 2015 года в районе Затоки на расстоянии 350-400 метров от берега. В результате крушения погибли 22 человека, еще 21 пассажиру удалось спастись.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник погибшим на катере "Иволга" установили в Затоке. ФОТО

Капитан катера Иволга, утопивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по закону Савченко 02

Как отмечается в приговоре суда, Кнышов принял на борт судна втрое больше пассажиров, чем предусмотрено его пассажировместимостью, вышел в море, не имея на то разрешения, не оформив судовую роль, без проведения инструктажа по правилам безопасности, игнорируя штормовое предупреждение. Когда начался шторм, он решил вернуться и превысил допустимую скорость судна, что в штурмовых условиях привело к неуправляемости "Иволги", которая перевернулась через правый борт.

Также читайте: На "Иволге" были нарушены все правила, а капитан был так пьян, что не смог протрезветь до следующего утра, - Саакашвили

Судно было поднято на поверхность воды 19 октября 2015 года. Сейчас оно находится под арестом на территории Черноморского морского порта.

Источник: https://censor.net.ua/n3154677
 
 
 Топ комментарии
 
Да, сейчас, похоже, вообще ничего не стоят. Но и 4 года до суда - это очень много.
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Тут вопрос к прокурорам, коим дебилам нужно было 4 года, содержать человека с СИЗО, чтоб доказать что капитан виновен в смерти людей? это что сразу не было понятно, что он взял на борт слишком много людей не было жилетов, значит это прямой саботаж прокуроров...
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Не понимаю людей, севших на эту лоханку 43 человека. Это ж морская прогулка, для удовольствия - не на работу на трамвае, лишь бы доехать. Там же вообще нет места - я на таком, а может это та Иволга и была, их там несколько одинаковых - ходил на "банку" за бычком лет 10 назад. Человек 15-20 нас было, не больше. И то - бочком, бочком, если пройти нужно. Не умещаются у меня 43 человека в голове просто.
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Да, сейчас, похоже, вообще ничего не стоят. Но и 4 года до суда - это очень много.
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Разница между тем, признал или не признал бы вину суд - 1 год. Опупеть! Капитан катера "Иволга", погубивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по "закону Савченко" - Цензор.НЕТ 932
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Что отреформировали, если это Закон такой приняли? С подачи Юли и в честь Гади. .
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Да.
ПС, Так что там отреформировали? Вы так и не ответили.
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А если бы что-то отреформировали, то при таком законодательстве был бы другой приговор?
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який результат, причому тут реформа, чи аби перднути?
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Что значит какой результат?Признал или не признал свою вину, а разница всего в год. На мысли не наводит?
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Ну 4 роки він вже відсидів. Так що не рік , а п'ять.
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Чотири роки він відсидів би у СІЗО і у випадку, якщо суд його виправдав би. А так просидить сумарно п'ять. Різниця - ОДИН РІК.
Так зрозуміло?
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Ні. Якщо суд би його виправдав, то він вимагав би компенсації за ці чотири роки втраченого життя. А так він відсидить п'ять за "неправомірні дії, що призвели до загибелі людей" - маловато, але якщо у нас за навмисне вбивство від 7 років
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Факт відсидки це ніяк не відміняє. А компенсація в 10 тис євро за 4 роки СІЗО то хєрня, та й то, якщо він до ЄСПЧ дійде.
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Но его отмена обратной силы не имеет.
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да сделайте что-нибудь с этими законами или с самой Савченко.
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та вже зробили, скасували, але зворотньої дії немає, в статті ж написано, застосовується до всіх хто попав в СІЗО до 21 червня 2017 року, а той там з 2015
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А при чём здесь Надюха? Она только внесла свою глупость в ВР, а двести с лишним баранов за это проголосовали. С них и нужно спрашивать.
На скоко я слышал, этот закон вроде уже отменили. А если так, то шо он до сих пор работает?..
За дурочкой Надей Савченко прячутся настоящие волчары. Которые, на всеобщей тупости и предвзятости населения Украины, легко переводят стрелки на таких персонажей, пролоббировав нужную им поправку и подставив стрелочника... Уже бы пора научится разбираться в сортах говна, которым нас кормит украинская политическая "элита".
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отмена этого закона обратной силы не имеет, ибо ужесточает наказание.
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Не понял. При чём здесь "обратная сила", когда закон вступает в действие с момента его принятия?
Если этот закон уже отменён, то выпускать основываясь на этот закон - преступление.
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Если на дату Х отменен закон, смягчающий наказание, или введен закон, ужесточающий его, то за преступления, совершенные до этой даты будет смягченное наказание. Если вводят закон смягчающий наказание - то действовать он начинает с момента вступления в силу. Да еще и пересматривают ранее вынесенные приговоры (по ходатайствам осужденных или их адвокатов).
Преступление кэп совершил до отмены Закона Савченко.
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Тут вопрос к прокурорам, коим дебилам нужно было 4 года, содержать человека с СИЗО, чтоб доказать что капитан виновен в смерти людей? это что сразу не было понятно, что он взял на борт слишком много людей не было жилетов, значит это прямой саботаж прокуроров...
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Ты наверное из лохтората зели?
У ста человек спроси....
А степень вины, а экспертиза на экспертизу и все по закону?
А все силы адвокатуры на затягивание процесса, т.к. в СИЗО комфортнее...
Ты точно зелин человек...
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Не понимаю людей, севших на эту лоханку 43 человека. Это ж морская прогулка, для удовольствия - не на работу на трамвае, лишь бы доехать. Там же вообще нет места - я на таком, а может это та Иволга и была, их там несколько одинаковых - ходил на "банку" за бычком лет 10 назад. Человек 15-20 нас было, не больше. И то - бочком, бочком, если пройти нужно. Не умещаются у меня 43 человека в голове просто.
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Совок может развалиться, но из голов эта дрянь так просто не выйдет
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Одна тварь задавила шестерых и получила 10 лет в санатории. То есть в среднем 1,5 года за один труп.
Этот хрен за 22 трупа получил 9 лет.. То есть по 5 месяцев за труп...
Вдумайтесь: за умышленное убийство человека - 5 месяцев... А по закону толстожопой суки вообще 2 месяца за человеческую жизнь получается.... Может что-то менять нужно????
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Еще и заплатит (возможно) почти по 4 тыщи долл. за штуку, ой, то есть за одну погубленную этим извергом душу, и так - 22 раза.
Реально - в такое говно напереться как шпроты, без жилетов, могли только кандидаты на премию Дарвина. Так что цена еще ничего(я не имею в виду детей, если погибли, которых идиоты-рожатели потащили вна этот плавучий свинарник)
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Лично я приговорил бы этого "капитана" к пожизненному заключению с принудительным ежедневным просмотром этого мультфильма.
https://www.youtube.com/watch?v=upja5Zu2HGA
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Припинить згадувати "закон Савченко", бо він зовсім і не Савченко, і вже давно не діє, і не треба затягувати слідство (!!), от як в цьому випадку, де злочин був очевидний, і розслідувати, в принципі, не було чого, і взагалі, перебування в наших СІЗО набагато гірше покарання, ніж навіть перебування у в'язниці. Тож постійне згадування прізвища Савченко в контексті вироків вже стає манією і відвертим ідіотизмом.
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За этим просматривается похуже.
С помощью журнашлюх менты (или прокуроры, или судьи, а скорее вся эта срань вместе взятая) хотят науськать быдло - типо - отмените "закон Савченко" и тогда эта срань ментовско-прокурорская себе обратно возможность держать людей в СИЗО столько, сколько захочет - и этим будут рекетировать людей....

Я Савченко ненавижу - но закон Савченко правильный - соответствует конституции и праву.
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Закон савченко это только для.... нас ну и засрашки с бульбашами соответственно((((
Это когда подозреваемомого содержат в хате без вывода на прогулку и парашу, в хате где народу больше 2-3 раза предусмотренного..где рядом с предпринимателем замутившим уплату налогов находятся урки которые курят и помещение не проветривается, где люди находятся практически без движения, в непроветриваемом помещении и неотопляемом в холодное время года.. Где после суда и направления в рабочую зону банальное фабрично-заводское производство (которого сейчас нет) начинает казаться раем...
В то же время определенные категории народца содержат как в санатории (аля зайцева) и они тоже выйдут как год за два
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спс что подтвердил... я не знал - просто догадывался. теперь уверен что не ошибаюсь....
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Кстати о птичках..а ведь компенсация тем кто находился в условиях средневековой камеры и чья вина не была доказана не предусмотрена, и ответсвенность для служителей фемиды за направление людей и их содержание в подобных условиях тоже)))
А еще есть и СИЗО СБУ но нам уже другие условия))) Условия в которых нужно не заставить признаться в чем угодно...а условия чтобы выбить правду или заставить сотрудничать))) Но это уже отдельная тема)))
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