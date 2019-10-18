 Капитан катера "Иволга", погубивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по "закону Савченко". ФОТО

Сегодня судья Александр Деркачев приговорил его к 9 годам лишения свободы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн гривен.

Отметим, что Кнышов может выйти на свободу уже в следующем году: к нему применили нормы так называемого "закона Савченко" (действует в отношении граждан, которые попали под следствие до 21 июня 2017 года) и засчитали срок пребывания в СИЗО из расчета день в изоляторе за два в колонии. Капитан пробыл под стражей 4 года.

Напомним, Александр Кнышов был капитаном маломерного судна "Иволга", которое использовалось для морских прогулок и рыбной ловли. Катер затонул 17 октября 2015 года в районе Затоки на расстоянии 350-400 метров от берега. В результате крушения погибли 22 человека, еще 21 пассажиру удалось спастись.

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Как отмечается в приговоре суда, Кнышов принял на борт судна втрое больше пассажиров, чем предусмотрено его пассажировместимостью, вышел в море, не имея на то разрешения, не оформив судовую роль, без проведения инструктажа по правилам безопасности, игнорируя штормовое предупреждение. Когда начался шторм, он решил вернуться и превысил допустимую скорость судна, что в штурмовых условиях привело к неуправляемости "Иволги", которая перевернулась через правый борт.

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Судно было поднято на поверхность воды 19 октября 2015 года. Сейчас оно находится под арестом на территории Черноморского морского порта.