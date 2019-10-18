 С Зеленским в США я не встречался, но хотел, - бизнесмен Сэм Кислин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
"С Зеленским я лично не встречался. Я хотел бы встретиться, но он был занят очень, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался", - сказал он.
Напомним, издание "The Insider" в своем расследовании заявило, что 25 сентября, в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, фирма которого причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Януковича.
Позже Офис Президента опроверг данную информацию, назвав ее фейком.
Воно ж до того і ЙДЕ... "богообраних"злодюжек ДУШАТЬ по всьому світу... і мафіозну мішпуху ЛЮДИ концентрують довкола параші
Основателя компании Trans Commodities в США уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает в том числе с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Дружбы с братьями Черными Кислин не скрывал и, наоборот, с гордостью рассказывал об этом в интервью НТВ. Компании Кислина выступали коспонсором визы Антона Малевского, лидера Измайловской ОПГ, а также служили для прокачки денег Михаилом Черным (Черный с 2009 по 2016 год находился в розыске Интерпола). Имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне. Суд пришел к выводу, что свой бизнес по торговле с Россией через Trans Commodities Кислин вел благодаря контактам Черного, а не наоборот. Племянника Кислина (Арнольда Кислина) также обвиняли в рейдерских захватах предприятий Измайловской ОПГ и взятках российским чиновникам (иск в США против него с этими обвинениями подали предприниматели Михаил Живило и Джалол Хайдаров).
Сэм Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани (чем очень гордится), который теперь является советником Трампа, и именно он, как сообщалось, пытался организовать давление на украинскую правоохранительную систему для того, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.
Саме так його називають в США.
Решают вопросы по замороженным деньгам януковича в США!
А фото?!
С богданом тоже не встречался?