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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23850) ГТС (912) законопроект (2205) Арахамия (84) анбандлинг (2)

 Мы запретим любое отчуждение газовой трубы, - Арахамия о законопроекте о создании независимого оператора ГТС

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что к рассмотрению законопроекта №2239-1 о создании независимой газотранспортной системы во втором чтении будет внесена поправка, которая запретит любое отчуждение "трубы".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"Мы категорически запрещаем, и мы внесем эту поправку, любое отчуждение этой трубы. Это не может быть ни приватизация, ни концессия, ни корпоратизация, ни управление. Это должно быть 100% собственности государства. Мы внесем поправку между первым и вторым чтением, так как не было технической возможности сейчас за это проголосовать. Но они сейчас едут (на переговоры в Россию по поставкам газа. - Ред.) с каким-то пакетом, надеюсь, что это будут нормальные и удачные переговоры. А мы со своей стороны поработаем над этой правкой, чтобы обеспечить защиту этого актива", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, 22 мая Кабинет министров утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling), которая предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз". Сама компания настаивала на модели ISO (independent system operator), которая предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

Сегодня парламент проголосовал в первом чтении за законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

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Источник: https://censor.net.ua/n3154671
 
 
 Топ комментарии
 
Зрозуміло. Значить будуть продавати.
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Где то подобное я уже слышал! Ах ДА во время выборов - "мы будем бороться с монополиями и олигархами!!" Токо не знал я что ФОПы это Украинские олигархи!!
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Ну это значит Украина не сможет реализовать Третий энергопакет ЕС, а значит и заниматься транзитом газа по правилам Европы, и за европейские транзитные тарифы.
Еще один козырь в переговорах у Газпрома на руках.
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Где то подобное я уже слышал! Ах ДА во время выборов - "мы будем бороться с монополиями и олигархами!!" Токо не знал я что ФОПы это Украинские олигархи!!
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"Мы категорически запрещаем, и мы внесем эту поправку, любое отчуждение этой трубы. Это не может быть ни приватизация, ни концессия, ни корпоратизация, ни управление. Это должно быть 100% собственности государства. Мы Источник: https://censor.net.ua/n3154671

Это очень хорошо! 👍🏻
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Зрозуміло. Значить будуть продавати.
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а тебе то шо? слухай соби металлику та ас/dc
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Вот так выглядят обещанные Зеленским $20 миллиардов инвестицийМы запретим любое отчуждение газовой трубы, - Арахамия о законопроекте о создании независимого оператора ГТС - Цензор.НЕТ 6835
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Скільки ви там кажете? 4000 Доларів?... ааа, 4000 Гривень?... скільки-скільки, не чую? Нуль?? ааа, ну дуже дякую!Мы запретим любое отчуждение газовой трубы, - Арахамия о законопроекте о создании независимого оператора ГТС - Цензор.НЕТ 9240
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Ну это значит Украина не сможет реализовать Третий энергопакет ЕС, а значит и заниматься транзитом газа по правилам Европы, и за европейские транзитные тарифы.
Еще один козырь в переговорах у Газпрома на руках.
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отчуждение категорически запретят, а слово отчуждение заменят другим...
типа администрацию заменили офисом президента
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Арахамия, а ты шо, действительно, в этом шо-то понимаешь ?!
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сами гады хотят сдать на металлолом и ни с кем не делиться !
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Ну, дык, ордловское ж нутро! Ми заборонимо будь-яке відчуження газової труби, - Арахамія про законопроєкт щодо створення незалежного оператора ГТС - Цензор.НЕТ 321 Шоб шось ще й на металл не здать! Ми заборонимо будь-яке відчуження газової труби, - Арахамія про законопроєкт щодо створення незалежного оператора ГТС - Цензор.НЕТ 1875
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Не зря Тимошенко годами вдалбливала єто в парламентские и министерские головьі , дошло и до новичков СН . Правильное решение!
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Ці люди прийшли щоб розвалити державу і з цієї точки зору потрібно сприймати кожне їх рішення...Землю продавати будем,трубу - ні...Отже,трубі скоро труба...Ще в привотного власника вона трохи б попрацювала,а так - на брухт...
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Хто такий цей Арахамія? Павук? Коли оце починає щось таке мутне звиздіти то в людей починає розвиватися арахамоксенофобія. Тупе воно і в Африці тупе... Звідки це чмо взялось? А-а-а знаю ... з "партійного списку" який складав Беня...
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В Вас є достовірні відомості що Арахамія жид? Якщо так, то таки антисемітизм. Ну як тут не стати анти семітом, хоча я вважаю себе переконаним антисіоністом. Багато малограмотних не бачуть різниці і я на них не зважаю - ну вже набридло одне і те ж розяснювати.
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