 Рада поддержала законопроект о создании независимого оператора ГТС

Этот законопроект необходим для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам очень важно утвердить его в 1-м чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией", – заявил перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук.
За законопроект проголосовало 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Гончарук добавил, что в целом закон необходимо принять до 1 ноября, чтобы в оставшиеся до конца года два месяца завершить сертификацию независимого оператора ГТС.
Как сообщалось, очередной раунд трехсторонних газовых консультаций Украина-РФ-ЕС назначен на 28 октября.
Игрь Валерич ооочень жадный...
Он вам лохам создаст еще много независимых структур))))
Готовьте ШЕКЕЛИ идиоты!