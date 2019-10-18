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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23850) ГТС (912) законопроект (2205) Гончарук_Алексей (176)

 Рада поддержала законопроект о создании независимого оператора ГТС

Парламент проголосовал в первом чтении за законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Этот законопроект необходим для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам очень важно утвердить его в 1-м чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией", – заявил перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук.

За законопроект проголосовало 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Гончарук добавил, что в целом закон необходимо принять до 1 ноября, чтобы в оставшиеся до конца года два месяца завершить сертификацию независимого оператора ГТС.

Как сообщалось, очередной раунд трехсторонних газовых консультаций Украина-РФ-ЕС назначен на 28 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3154664
 
 
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)))))
Игрь Валерич ооочень жадный...
Он вам лохам создаст еще много независимых структур))))

Готовьте ШЕКЕЛИ идиоты!
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независимая ГТС имени бени газодуйского))) идийоты ***)))
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І хто буде цим "незалежним оператором"? Начебто, "китайська" фірма", як з "Маотор січчю"?
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независимая в их кармане,но зависимая от кармаов украинского народа,который должен будет проплатить "независимость" служивого кармана...
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