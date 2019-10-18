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 В Черновицкой области задержан пограничник, получивший 500 евро взятки за содействие контрабанде сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

В Черновицкой области на взятке за содействие контрабанде сигарет попался пограничник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Черновицкой области задержан пограничник, получивший 500 евро взятки за содействие контрабанде сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 01

Вчера на участке отдела пограничной службы "Красноильск", что в Черновицкой области, во время замены резервов и осмотра личного состава офицеры подразделения обнаружили у одного из инспекторов пограничной службы средства в размере 500 евро. Таким категориям пограничников в наряде запрещается иметь при себе денежные средства.

Предварительно установлено, что военнослужащий получил взятку за содействие в перемещении партии контрабандных сигарет через украинскую-румынскую границу.

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По факту обнаружения у инспектора валюты пограничники проинформировали органы прокуратуры, данные внесены в ЕРДР. Военнослужащему инкриминируют правонарушение по ч.1 ст. 368 УК, предусматривающей ответственность - от штрафа до 4 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3154663
 
 
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самого главного главаря контрабандных схем на таможне повязали! браво!!!
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Знову аваківськи, знову хабар, зато сабаков піариться де тільки можна..падаль
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Скоро контрабанда сигарет пойдет в обратном направлении.... В Черновицкой области задержан пограничник, получивший 500 евро взятки за содействие контрабанде сигарет в Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1666
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Цирк на проводе. Контрабанда идёт караваном бусов с сигаретами. С каждого было по 3000$ в карман пограничникам (вышестоящим чинам). Тут наверное решил намуть себе мимо кассы... Наказали.
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