 В Черновицкой области задержан пограничник, получивший 500 евро взятки за содействие контрабанде сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера на участке отдела пограничной службы "Красноильск", что в Черновицкой области, во время замены резервов и осмотра личного состава офицеры подразделения обнаружили у одного из инспекторов пограничной службы средства в размере 500 евро. Таким категориям пограничников в наряде запрещается иметь при себе денежные средства.

Предварительно установлено, что военнослужащий получил взятку за содействие в перемещении партии контрабандных сигарет через украинскую-румынскую границу.

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По факту обнаружения у инспектора валюты пограничники проинформировали органы прокуратуры, данные внесены в ЕРДР. Военнослужащему инкриминируют правонарушение по ч.1 ст. 368 УК, предусматривающей ответственность - от штрафа до 4 лет лишения свободы.