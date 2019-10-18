 Вопрос цены на газ на переговорах с МВФ не стоит, - глава НБУ Смолий

Об этом глав Национального банка Украины Яков Смолий заявил в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - сказал Смолий.

Напомним, 3 апреля Кабинет министров Украины разрешил "Нафтогазу" регулировать цены на газ для населения в соответствии с мировых цен на газ.

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В "Нафтогазе" рассказали, что с апреля цена на газ для нужд населения снизилась на 32%.