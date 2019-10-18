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Все про:МВФ (2740) Смолий (62) Тарифы на газ (152)

 Вопрос цены на газ на переговорах с МВФ не стоит, - глава НБУ Смолий

Цена на газ не является предметом переговоров делегации Украины с Международным валютным фондом.

Об этом глав Национального банка Украины Яков Смолий заявил в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - сказал Смолий.

Напомним, 3 апреля Кабинет министров Украины разрешил "Нафтогазу" регулировать цены на газ для населения в соответствии с мировых цен на газ.

Читайте также: Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский

В "Нафтогазе" рассказали, что с апреля цена на газ для нужд населения снизилась на 32%.

Источник: https://censor.net.ua/n3154662
 
 
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Значит и с этим вопросом ЗЕня проведет 73% дурныкам по губам!))))

Готовьте ШЕКЕЛИ идиоты!
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tZE inform‏ @tZEinform 5 ч.5 часов назад

Вопрос цены на газ на переговорах с МВФ не стоит, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 4129

И Митрофанов и Маркарова нежно рассказывали о "продвижении в вопросе взаимодействия с МВФ, снятии многих препятствий..." и тут Вышел Смолий и с нбушной прямотой заявил "никто ничего не и обсуждал !"
Наотмашь ...
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та понят уже все порешали при встрече с бизнесом)) точнее с беней, газ дешевеет каждый день, но беня цену знает))
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Лично мне это самый первый лакмус! Эта сволочь Порошенковская обратно будет миллионы премии будет получать **** Кобеев а мои старики полследние копейки отдавать///////////////?
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Прикольно, а при Пете это был самый главный вопрос, цена на газ для населения.Неужели опять врал?
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