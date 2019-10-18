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 Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста

Министерство транспорта России предложило расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста.

Проект приказа опубликован на российском портале проектов нормативных правовых актов, передает Цензор.НЕТ.

"Проект приказа разработан в целях обеспечения безопасности в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива", – говорится в записке к документу.

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В пояснительной записке указано, что Росгвардия обратилась в Минтранс России с представлением установить запретные для плавания районы в акватории Керченского пролива. Вопрос был обсужден на совещании 7 октября 2019 года под руководством заместителя министра-руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова с представителями МИД России, Росгвардии, Минобороны России и ФСБ России.

В записке указано, что на данном совещании было решено издать приказ "Об установлении запретных для плавания районов в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива".

В зонах, определенных приказом, запрещается плавание любых плавсредств, кроме кораблей, катеров и судов Росгвардии, ВМФ России, российских органов безопасности, а также судов, участвующих в обслуживании Керченского моста.

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Минтранс в конце 2015 года издал приказ N386 "Об установлении запретных для плавания районов в зоне строительства транспортного перехода через Керченский пролив" в целях "обеспечения безопасности" Керченского моста. Росгвардия предлагала расширить эту зону.

В августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов: при входе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.

В конце ноября 2018 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

Источник: https://censor.net.ua/n3154658
 
 
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А что еще ждать от рабсиян-говноедов?
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...ответ будет решительный... Дякуюдужедякую... Фу, зебильё...
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Наверна,када *обнетца, будет офигенное цунами!
🤗
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в ответ на этот недружественный шаг наш гавнокомандующий вазелиновая Моника отведет войска за Днепр!
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Моника в ответ тоже что-то расширит. Писать что именно не буду - забанят.
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очкуют)) скоро поезд запускать)) не поймут в какую сторону падать будет Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста - Цензор.НЕТ 5520 Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста - Цензор.НЕТ 5520
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а формулу "штанмаера в оккупированом Крыму. с особым статусом украинского Крыма рашист не хочет воплотить?
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