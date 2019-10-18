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Все про:законопроект (2205) рента (20) Железняк Ярослав (4)

 Законопроект о росте ренты на железную руду невозможно имплементировать в законодательство, - нардеп Железняк

Железняк предполагает, что на голосование будет поставлен альтернативный текст законопроекта.

После почти месячной работы в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики над усовершенствованием законопроекта №1210 о повышении ренты на добычу железной руды заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в интервью "5 каналу" резюмировал, что в существующей редакции  законопроект невозможно имплементировать в украинское законодательство.

"Сейчас почти три недели идут рабочие группы на комитете по доработке этого законопроекта. В таком виде, к сожалению, его невозможно имплементировать в украинское законодательство", - заявил он.

Нардеп предполагает, что на голосование будет поставлен альтернативный текст, который содержит законопроект №1210-1. Признает, что он тоже не учитывает никаких замечаний от бизнеса. Поэтому, убежден, что всем нужно основательно подойти к его доработке.

"Насколько я знаю, ни одно изменение не было принято в альтернативной версии, то есть в №1210-1. Но я убежден, что будет очень много поправок, лично от меня и моих коллег по комитету, по его обработки. Я убежден, что текст будет значительно изменен ко второму чтению ", - добавил он.

Напомним, по мнению ведущих украинских экспертов, законопроект о повышении ренты на добычу железной руды нуждается в обновлении примерно на 60% процентов. Чтобы избежать свертывания производств и сокращений, ряд профильных ассоциаций и специалистов в целом выступили за его отзыв.

Источник: https://censor.net.ua/n3154655
 
 
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У Железняка нужно прямо спросить: "Сколько ему заплатили?" И ГБР по таким людям должно сразу уголовные дела открывать. Иначе грош цена всей объявленной борьбе с коррупцией.
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Не поддамавайтесь на все эти угрозы локаутов, вот и всё.
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нельзя в законодательство, впишите в Томос.
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Потрібно вписать в формулу Штанген Фраєра ! Це основний закон України ! Слава іхтамнєтову ! - Іхтамнєтов понад усе !😆
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