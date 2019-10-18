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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4380) Кабмин (11275) Гончарук_Алексей (176)

 Проект госбюджета будет обновлен до 2 ноября, - Гончарук

Правительство до 2 ноября подаст на рассмотрение Верховной Рады реалистичный проект закона о государственном бюджете на 2020 год, в котором будут учтены предложения парламента.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время обсуждения в ВР проекту госбюджета-2020, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на следующий год, то есть мы поймем с вами, сколько денег реально будет. Потому что нет смысла делить то, чего нет. Наша задача сейчас понять реалистичные статьи доходов и ко 2 ноября подать с учетом всего того, что вы сказали, нормальный документ, который мы сможем обсуждать ко второму чтению. Это для понимания общего контекста", - сказал Гончарук.

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Премьер напомнил, что после того как Кабмин внес на рассмотрение Рады законопроект о госбюджете, то уже не мог вмешиваться в процесс его обработки в парламенте, а мог только ожидать выводы народных избранников. Гончарук обещает учесть предложения, которые внесли относительно Госбюджета народные депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3154653
 
 
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Є пропозиція не платити експортерам 200 млрд грн відшкодування ПДВ а направити ці кошти на армію та медицину!
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УЧИТЕЛЕЙ! Учителей не забудьте! Пускай не по 4000 долларов США в месяц, как обещали, но по 3800 то точно можно.
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А не до конца его расхерачили?)) А то одной табачной фабрики в прилуках мало, надо ****** еще что то под шумок )) да идиоты зеленые,бюджетостроители.
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