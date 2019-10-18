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 Политика Украины, Общество
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 Подбрасывание "улик" остается обычной практикой для российских служб, - Украина в ОБСЕ потребовала от РФ освободить активиста Приходько

Украина потребовала от России освободить недавно арестованного проукраинского активиста в оккупированном Крыму Олега Приходько и прекратить расширение списка задержанных по политическим мотивам украинцев.

Соответствующее требование украинская делегация огласила накануне, 17 октября, на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 9 октября украинские активисты Олег Приходько и его жена (в качестве свидетеля) были задержаны российскими оккупационными службами безопасности в их доме в Крыму. Позднее его обвинили в "незаконной подготовке взрывного устройства" и "в террористическом акте". Видеозапись, выпущенная позже, ясно показывает, что российские оккупанты обыскали его гараж в одиночку, в то время как господин Приходько был вынужден стоять на улице, наблюдая на расстоянии. Подбрасывание так называемых "улик" в дома украинских и крымскотатарских активистов остается обычной практикой для российских служб", – сказано в заявлении украинской стороны.

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Украинские дипломаты подчеркнули, что дело Олега Приходько политически мотивировано, а обвинения против него сфабрикованы.

"Мы решительно осуждаем такое поведение и просим российскую сторону прекратить расширение списка украинских политзаключенных и освободить всех их, включая недавно задержанного господина Приходько", – говорится в заявлении.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Сотрудники ФСБ вменяют Приходько статьи российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт).​ Позже стало известно, что Приходько обвиняют якобы в подготовке подрыва здания городской администрации Сак. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3154651
 
 
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Знайшли СВУ у проукраїнського активіста, який не приховував своїх поглядів з початку окупації (через що ФСБ його перевіряли через день). На кого це розраховано? Лише на внутрішнього споживача лайно-ЗМІ в расєї.
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Некоторые и в Украине верят россми, если нужно привести в качестве аргумента . Это украинские политики развратили украинцев, не отвечая за ложь . Если один раз солгали, то верить нельзя вообще.
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Та годі, у нас при Зэ!білах це теж незабаром стане проблемою. Все до того йде.
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Таке саме у нас))) На себе потрібно дивитися..сабаківськи подонкі цім і займаються..
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"Мы решительно осуждаем такое поведение и просим российскую сторону прекратить Источник: https://censor.net.ua/n3154651
Что же так неубедительно? Просим российскую сторону.... Надо было написать ещё - просим уважаемую российскую сторону... Как же так? Просим оккупанта и агрессора не быть агрессивным и не оккупировать. Да надо жёстко написать - требуем, и не просто требуем, а решительно требуем, не менее решительно, чем осуждаем. Оккупанты и агрессоры обычно на просьбы не реагируют, а вот на решительное требование глядишь, может и отреагируют.
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