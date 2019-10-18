 Подбрасывание "улик" остается обычной практикой для российских служб, - Украина в ОБСЕ потребовала от РФ освободить активиста Приходько

Соответствующее требование украинская делегация огласила накануне, 17 октября, на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 9 октября украинские активисты Олег Приходько и его жена (в качестве свидетеля) были задержаны российскими оккупационными службами безопасности в их доме в Крыму. Позднее его обвинили в "незаконной подготовке взрывного устройства" и "в террористическом акте". Видеозапись, выпущенная позже, ясно показывает, что российские оккупанты обыскали его гараж в одиночку, в то время как господин Приходько был вынужден стоять на улице, наблюдая на расстоянии. Подбрасывание так называемых "улик" в дома украинских и крымскотатарских активистов остается обычной практикой для российских служб", – сказано в заявлении украинской стороны.

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Украинские дипломаты подчеркнули, что дело Олега Приходько политически мотивировано, а обвинения против него сфабрикованы.

"Мы решительно осуждаем такое поведение и просим российскую сторону прекратить расширение списка украинских политзаключенных и освободить всех их, включая недавно задержанного господина Приходько", – говорится в заявлении.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Сотрудники ФСБ вменяют Приходько статьи российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт).​ Позже стало известно, что Приходько обвиняют якобы в подготовке подрыва здания городской администрации Сак. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.