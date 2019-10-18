 Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, - Волынец

Принятие законопроекта 1210 в существующей редакции станет одним из новых факторов, резко спровоцирующим очередной поток и без того немалой трудовой миграции украинцев, сказал в интервью "5 каналу" народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



"Это "гвоздь" в экономику, что приведет к уменьшению заработных плат на предприятиях, и никак не к их увеличению. А также к неконтролируемой миграции", - отметил Волынец.



Вопрос трудовой миграции актуален для Украины уже не один год. Сильный дефицит рабочих рук уже давно испытывают все отрасли экономики. Согласно опросу Research & Branding Group, общий потенциал украинской миграции - 5 миллионов граждан.



Как показывает опыт стран ЕС, решить трудовой вопрос может только умение государства изучать рынок труда и четкая стратегия развития, основанная на анализе, а не на политическом популизме, считает Е. Кириченко, владелец международного агентства по трудоустройству Gremi Personal (Польша).



Напомним, сегодня одним из главных работодателей Украины является металлургический комплекс. Он обеспечивает рабочими местами около четверти всего промышленно-производственного персонала.