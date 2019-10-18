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 Экономика
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Все про:Волынец (102) миграция (202)

 Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, - Волынец

Решить трудовой вопрос может только умение государства изучать рынок труда и четкая стратегия развития, считает нардеп.

Принятие законопроекта 1210 в существующей редакции станет одним из новых факторов, резко спровоцирующим очередной поток и без того немалой трудовой миграции украинцев, сказал в интервью "5 каналу" народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Это "гвоздь" в экономику, что приведет к уменьшению заработных плат на предприятиях, и никак не к их увеличению. А также к неконтролируемой миграции", - отметил Волынец.

Вопрос трудовой миграции актуален для Украины уже не один год. Сильный дефицит рабочих рук уже давно испытывают все отрасли экономики. Согласно опросу Research & Branding Group, общий потенциал украинской миграции - 5 миллионов граждан.

Как показывает опыт стран ЕС, решить трудовой вопрос может только умение государства изучать рынок труда и четкая стратегия развития, основанная на анализе, а не на политическом популизме, считает Е. Кириченко, владелец международного агентства по трудоустройству Gremi Personal (Польша).

Напомним, сегодня одним из главных работодателей Украины является металлургический комплекс. Он обеспечивает рабочими местами около четверти всего промышленно-производственного персонала.

Источник: https://censor.net.ua/n3154649
 
 
 Топ комментарии
 
Ахметов трішки відслюнявив зелені потужному й непідкупному профспілковому діячеві..
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По какой причине вой стоит такой???
Понял!!!
Караул,баснословную прибыль отбирают.
Ещё бы заставить "денежные мешки" налоги платить, как полагается. За неуплату налогов садить надо с конфискацией имущества.
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ой так волинець правий... як він не відпрацює бабло від тих хто РОЗКРАДАЄ надри України то емігрує!! Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, - Волынец - Цензор.НЕТ 9822
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Ахметов трішки відслюнявив зелені потужному й непідкупному профспілковому діячеві..
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И не только ему, а и ЮВТ, за корочку нардепа этому деятелю .
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так він давно в холуях у олігархів, хоча сам думає що "борець" з олігархами.
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Пффф... Один хрін на тих гірничо-збагачувальних заводах та табачних фабриках одні порохоботи працюють. От ті, хто голосував за зе- під роздачу не потрапить)
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ахматов може конкурувати тільки на бюджетних дотаціях. А проводити технічне та логістичне переоснащення не тямить - привикло за щот потогонної організації праці жиріти
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і якшо навар менше тищі процентів, то щитає проізвоцтво убиточним
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По какой причине вой стоит такой???
Понял!!!
Караул,баснословную прибыль отбирают.
Ещё бы заставить "денежные мешки" налоги платить, как полагается. За неуплату налогов садить надо с конфискацией имущества.
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Какой рост трудовой миграции, когда трудовая миграция росла и без этого закона? Про шо вообще булькает этот организм?
Как токо ахмету прищемили хвост, сразу начались сыпаться всевозможные сценарии апокалипсисов для Украины...
Мало, вам *****, ренту подняли! Я бы поднял больше.
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Правильно,даёшь 1000 долларов за тонну!
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одна его рожа говорит о том что у этой суки нет ни капли совести.
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Где закон о Де-офшоризации?!!!
Вот где спрятана "смерть олигархического Кощея" и многоголовой гидры - Ахметова, Пинчука, Коломойского, Порошенко, Боголюбова, Фирташа и пр. кровососов.
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Долгонько же меня тут не было, и долго я ждал когда же гавкнет этая ахметовская шавка. Брысь, шелудивое недоразумение!
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