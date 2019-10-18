 Ukraine Reform Conference пройдет в 2020 году в Вильнюсе, - Линкявичюс

Об этом глава МИД Литвы Линас Линас Линкявичюс сообщил в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"В следующем году в Литве будет проводиться Международная конференция по вопросам реформ в Украине. Та самая, которая в этом году была в Торонто (Ukraine Reform Conference-2019, 2-4 июля. - Ред.), в прошлом - в Копенгагене, а первая подобная конференция проходила в Лондоне. Что касается сроков и места проведения, то она, скорее всего, будет в Вильнюсе и, вероятно, в июле", - сказал Линкявичюс.

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По его словам, Ukraine Reform Conference 2020 года - "это еще одна возможность привлечь к содействию различные институты: Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк". Он также уточнил, что "есть и другие подобные планы, о которых можно будет говорить позже".

Ранее Линкявичюс сказал, что 29 октября посетит Форум "RE: THINK. Invest in Ukraine ", который пройдет в Мариуполе.