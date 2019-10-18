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Все про:Евросоюз (12627) Лагард (113)

 Лагард утвердили на должности президента Европейского центробанка

Главы государств и правительств ЕС на заседании в Брюсселе утвердили Кристин Лагард, ранее возглавлявшую МВФ, на посту президента Европейского центрального банка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Европейского совета.

"Сегодня Европейский совет назначил Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на один срок в 8 лет. Кристин Лагард заменит на этом посту действующего президента Марио Драги с 1 ноября 2019", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 2 июля 2019 Европейский совет признал Кристин Лагард приемлемым кандидатом на пост президента ЕЦБ. После этого Совет министров ЕС по экономическим и финансовым делам формально рекомендовала ее на эту должность 9 июля 2019.

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Окончательное решение о назначении Кристин Лагард Европейский совет принял на основании выводов Европейского парламента и правления Европейского центрального банка, которые были получены, соответственно, 17 сентября и 25 июля 2019.

Кристин Лагард до этого возглавляла Международный валютный фонд.

Источник: https://censor.net.ua/n3154643
 
 
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