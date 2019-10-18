 В случае срыва отопительного сезона в Новом Роздоле возможна техногенная катастрофа, - министр Бабак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".
"Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня", - заявила министр.
Она сообщила, что с облсоветом договорились о выделении средств для работников теплосетей, которые так и не получили зарплату за прошлый отопительный сезон. По ее словам это необходимо, чтобы те согласились выйти на работу.
Также в Новый Роздол планируют направить специалистов из других коммунальных предприятий области для устранения технических проблем.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон начнется вовремя, исключением являются лишь два города - Смела и Новый Роздол.
А За Державу шкода.
Перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін пообіцяв, що питання з подачею тепла і електроенергії в містах Новий Розділ і Новояворівське Львівської області буде вирішено.
Про це Шубін повідомив під час години запитань до уряду в парламенті, передає УНН.
«Ми будемо робити все, щоб в містах Новий Розділ і Новояворівськ люди мали тепло і світло, всі були задоволені», - зазначив Шубін.
При цьому міністр розвитку громад і територій Олена Бабак додала, що у справи в місті Новий Розділ уже втрутився губернатор Львівської області.
Губернатор буквально зараз скликає комісію з НС і будуть визнавати ситуацію в місті Новий Розділ як техногенну катастрофу регіонального рівня. Відповідно до цього рішення уже є домовленість про скликання засідання облради для виділення коштів на підтримку людей, які не отримували заробітну плату в минулому опалювальному сезоні для того, щоб люди погодились вийти працювати на цей об'єкт.