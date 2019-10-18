 В случае срыва отопительного сезона в Новом Роздоле возможна техногенная катастрофа, - министр Бабак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня", - заявила министр.

Она сообщила, что с облсоветом договорились о выделении средств для работников теплосетей, которые так и не получили зарплату за прошлый отопительный сезон. По ее словам это необходимо, чтобы те согласились выйти на работу.

Также в Новый Роздол планируют направить специалистов из других коммунальных предприятий области для устранения технических проблем.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон начнется вовремя, исключением являются лишь два города - Смела и Новый Роздол.

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