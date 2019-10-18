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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11275) отопительный сезон (256) Бабак Алена (4)

 В случае срыва отопительного сезона в Новом Роздоле возможна техногенная катастрофа, - министр Бабак

Министр развития громад и территорий Алена Бабак сообщила в Раде, что срыв отопительного сезона в Новом Роздоле Львовской области может стать техногенной катастрофой регионального уровня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня", - заявила министр.

Она сообщила, что с облсоветом договорились о выделении средств для работников теплосетей, которые так и не получили зарплату за прошлый отопительный сезон. По ее словам это необходимо, чтобы те согласились выйти на работу.

Также в Новый Роздол планируют направить специалистов из других коммунальных предприятий области для устранения технических проблем.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон начнется вовремя, исключением являются лишь два города - Смела и Новый Роздол.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154640
 
 
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Такая катастрофа ожидается по всей стране, если что.
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не шкода зе виборців.
А За Державу шкода. В случае срыва отопительного сезона в Новом Роздоле возможна техногенная катастрофа, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 581
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це збанкрутіла приватна структура Дубневича яку трясуть другий рік, тому і грошей немає

Перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін пообіцяв, що питання з подачею тепла і електроенергії в містах Новий Розділ і Новояворівське Львівської області буде вирішено.
Про це Шубін повідомив під час години запитань до уряду в парламенті, передає УНН.
«Ми будемо робити все, щоб в містах Новий Розділ і Новояворівськ люди мали тепло і світло, всі були задоволені», - зазначив Шубін.
При цьому міністр розвитку громад і територій Олена Бабак додала, що у справи в місті Новий Розділ уже втрутився губернатор Львівської області.
Губернатор буквально зараз скликає комісію з НС і будуть визнавати ситуацію в місті Новий Розділ як техногенну катастрофу регіонального рівня. Відповідно до цього рішення уже є домовленість про скликання засідання облради для виділення коштів на підтримку людей, які не отримували заробітну плату в минулому опалювальному сезоні для того, щоб люди погодились вийти працювати на цей об'єкт.
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Вся власть Зеленского это техногенная катастрофа.
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хороших новостей в этой стране не бывает!(((
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Ну так, а что же хотели? 28 лет инфраструктура не обновляется, а все имеет свой предел.
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а может стоит переименовать это село ? и сразу всё решится
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Ничего, народ придет греться в Кабмин. Там, говорят, можно покататься на самокате, лыжах, коньках. Согреться возле костра, пропустить стаканчик-другой с корешами. Никто не замерзнет.
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