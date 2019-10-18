 Апаршин возглавит оборонный директорат Офиса президента Украины, - результаты конкурса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

Теперь Иван Апаршин должен быть официально назначен на должность руководителя директората по вопросам национальной безопасности и обороны.

Конкурс на замещение этой должности был объявлен указом президента 28 августа.

Апаршин консультировал тогда еще кандидата на должность главы государства Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны во время выборов. После победы Зеленского он стал советником президента.

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В 2005–2007 годах Апаршин возглавлял департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны. В 2010–2011 годах работал начальником управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабинета Министров, а в 2011–2014 годах – заместителем директора департамента профессиональной экспертизы, начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата Кабмина.