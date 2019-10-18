EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  974  29
Все про:оборона (1114) Апаршин Иван (19) Офис Президента (136)

 Апаршин возглавит оборонный директорат Офиса президента Украины, - результаты конкурса

Иван Апаршин победил в конкурсе на должность генерального директора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины. Он набрал 20,04 балла, его конкурент Андрей Чернявский – 16,5 балла.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

Теперь Иван Апаршин должен быть официально назначен на должность руководителя директората по вопросам национальной безопасности и обороны.

Конкурс на замещение этой должности был объявлен указом президента 28 августа.

Апаршин консультировал тогда еще кандидата на должность главы государства Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны во время выборов. После победы Зеленского он стал советником президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Апаршин анонсирует "очень непопулярные решения" в сфере оборонной промышленности

В 2005–2007 годах Апаршин возглавлял департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны. В 2010–2011 годах работал начальником управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабинета Министров, а в 2011–2014 годах – заместителем директора департамента профессиональной экспертизы, начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата Кабмина.

Источник: https://censor.net.ua/n3154639
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чево влять он возглавит???? это очередная комиссия ради денег на комиссию?
 показать весь комментарий
 
 
Здається став Хенералісісусом над Міноборони. Апаршин возглавит оборонный директорат Офиса президента Украины, - результаты конкурса - Цензор.НЕТ 5514
 показать весь комментарий
 
а кто баллы начислял? уровень лучшего кандидата зекоманды 20 баллов - это IQ как я понял
 показать весь комментарий
 
 
Идиот рулит страной. В конкурсе учавствовал один Апаршин
 показать весь комментарий
 
 
Кто видел этот конкурс ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
кричат, что надо урезать, а реально опять создали за наши бабки очередную должность...
 показать весь комментарий
 
 
Какая неожиданность, что Апарышин победил!
И 20 набранных баллов это из скольки, стесняюсь спросить?
 показать весь комментарий
 
 
Просто другие кандидаты не смогли ответить на главный вопрос - Кто сидел с Апаршиным в третьем классе за одной партой...
 показать весь комментарий
 
 
СНБО и других военных структур видать мало...
 показать весь комментарий
 
 
Апаршин возглавит оборонный директорат Офиса президента Украины, - результаты конкурса - Цензор.НЕТ 2517ну,да,все логично-у нас же много лишнего имущества в всу!опарыш эту проблему решит! Апаршин возглавит оборонный директорат Офиса президента Украины, - результаты конкурса - Цензор.НЕТ 2517
 показать весь комментарий
 
 
Надо признать, что Зелемойский умеет набирать деятелей государственного уровня что в 95 квартал, что в свои помощники, которые все конкурсы пройдут, вне конкурса...
 показать весь комментарий
 
 
здається гілочок не всіх не вистачить, щось дуже швидко почали
 показать весь комментарий
 
 
Итить-молотить, еще один гениальный полководец. Впрочем, по сравнению с Прилуками и таксистами - так, мелкое говнецо
 показать весь комментарий
 
 
этот оборонный директорат видать для обороны от собственного народа скоро понадобится...
 показать весь комментарий
 
 
этот Гриценковский пес хочет опять все продавать за копейки
 показать весь комментарий
 
 
"директорат по вопросам национальной безопасности и обороны" - а куды ж теперь СНБО? чиновников сокращаем, бюджет экономим - все как на зе-плакатах. готовимся к капитуляции.
 показать весь комментарий
 
 
Достойная кандидатура. Человек Гриценка.
 показать весь комментарий
 
Как и Трепак. Видать зеля одумался и начал набирать профессионалов.
 показать весь комментарий
 
Зараз почне надлишкове майно продавати.
 показать весь комментарий
 
Хенерал Надлишкового війська і майна Апаршин очолить оборонний директорат Офісу президента України, - результати конкурсу - Цензор.НЕТ 678
 показать весь комментарий
 
Это специалист по излишкам в армии...руку еще при грицане набил...
 показать весь комментарий
 
Ну вот..и апарыша трудоустроили...а я уже переживпть стал...
Теперь и излишки в армии появятся...
 показать весь комментарий
 
Генеральный директор совета директоров директорского генералитета.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх