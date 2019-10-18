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 Адвокат Гладковского подал в суд из-за "незаконного" содержания под стражей его подзащитного

Адвокат экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Задержание подзащитного Гладковского А.В. является незаконным, лишение подзащитного свободы и содержания под стражей не имеет правовых оснований, влечет освобождение подзащитного Гладковского А.В.", - сообщил адвокат.

Он отмечает, что сообщение о подозрении было оформлено правоохранителями через 3 часа после задержания экс-заместителя председателя СНБО.

Также читайте: НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

Кроме этого, адвокат отметил, что, согласно нормам украинского законодательства, НАБУ может применять подобные меры исключительно "если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Как ранее заявлял защитник Гладковского, его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

Читайте также: Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154637
 
 
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Звинувачення вже пред'явлено татусеві-свинарчуку, мабуть завтра й суд щодо обрання запобіжного заходу - де адвокат може довести суддям святість свого клієнта.. Навіщо репетувати передчасно?
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А по твоему как у нас, справедливые суды или нет. Уже реформа прошла, ваЗЕлин вчера подписал Закон про новый суд.
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В нас суди, ще залишились реформовані петром... які претензії?
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Так Петро ж не дореХВормував, зебіли помішали... Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне" тримання під вартою його підзахисного - Цензор.НЕТ 3117
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Так твой соевый господин хвастался шо реформировал судебную систему! Это ж была одна из его 144-х потужных реформ. Ты шо, забыл, порохастый? Перетрахивай иногда методичку, перетрахивай...)))
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У него, видимо, совсем шансов мало, раз старательно пытается дело в политическую плоскость свести.
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та откупит, некий инкогнито. токо алежа скажет, шо за петрыка ничо тянуть не собирается, так сразу и найдётся неизвестный в широких кругах благотворитель с многомилионным залогом.
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Ну Пашинского не откупили, пусть и тут правосудие восторжествует
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) так пашинский мабуть не упоминал имя боха всує.
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Ну тогда бы не брали бы под стражу, а дали бы уехать
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в принципе да. небывалой щедрости души жлоб этот инкогнито )
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>Кроме этого, адвокат отметил, что, согласно нормам украинского законодательства, НАБУ >может применять подобные меры исключительно "если есть обоснованные основания >полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности лица, >подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Ну так сам і відповів! Вони ж Є!
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Когда быстро стряпанное дело развалится, в силу вступят "аргументы" - реформа суда, только забудут сказать, что этот суд, который ещё не отреформировал Порошенко, реформировал Портнов...
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Ти не тільки бовдур, а ще й брехливий бовдур:

Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве заявил, что проголосованная в четверг судебная реформа является одним из главных решений за время его президентства.
"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко.
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Порохобот, так это твой Зелемойский сделал реформу Антикоррупционного суда, если он заработал только 5 сентября 2019 года, по его плану реформ?
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Вроде бы Бигус с Нацженами доказали, что контрабанда была провезена минуя proZorro, хотя там было много предложений по контрабандному ввозу по цене в два, а то и в три раза меньше...
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Завтра наверно узнаем точнее, но не эпизоды по Укроборонпрому.
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Усе на Майдан! Хватит знущатся над патриотами!!! Зеля, прекрати приследовать патриотов!!!!
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Этому адвокту сказли, что подобныке дала осптривает только Антикоррционный суд, что там нет его дружбанов.
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Закон как дышло в действии.Реформуй, не реформуй, все равно получишь..., типо то, что типо заслужил.
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Прикольн видеть как порохоботы будут защаать своих свинарчуков мародеров, в этом вся их гнилая сущность.
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слы Д! Ну ты прошипишь или нет -что смародерили? Сто раз тебя спрашивал, а ты как кусок нечистот сливаешься в унитаз.
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слабО одеть футблку с надписью "Свободу свинарчукам - мародерам" и выйти наулицу? Адвокат Гладковского подал в суд из-за "незаконного" содержания под стражей его подзащитного - Цензор.НЕТ 5823
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свободу алеже свынарчуковому! мож ему не сьодня завтра в театре судового абсурда роль тени отца гладковского играть! а сына его, там же, на самого гамлета замахнуться собирается, прынца свынарчучцького! ах это его "сидеть иль не сидеть?"! та оно т.н. суддёв до их кошельков пробирать будет!
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Всё это для придурков, дело развалится в судах.
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Прибедняются , всего с одним адвокатом приходят в суд. Да и одеяло не берут, а скоро заморозки . Адвокат Гладковского подал в суд из-за "незаконного" содержания под стражей его подзащитного - Цензор.НЕТ 9486
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Скоро там вже про політичні репресії почнуть? Одіяло, ноші, коляска, черговий дохтор з капельницею вже готові?
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порохоботы печенкой чуаствууют, что Петя следующий. Гладковский долго молчать не выдержит.
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да уж, потрусят петиных порохоботов по самое нехочу, ему тоже достанется.
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Свынарчук уже почти сутки не ел лобстеров и бутерброды с черной икрой - голодает!
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А я б на місці Гладковського просто зачинив "богдан". Нехай зупиняються і всі повязані з ним виробництва. Зє!біли мають відчути наслідки вого дуру!
Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне" тримання під вартою його підзахисного - Цензор.НЕТ 4068
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Не понял, его ж в аэропорту с чемоданами задержали и нет оснований?
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