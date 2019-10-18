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Все про:ВР (23850) законопроект (2205) игорный бизнес (283) казино (93) легализация (102)

 В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса

Проект закона о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализует этот вид деятельности в Украине, зарегистрирован в парламенте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр", — сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.

Законопроект предусматривает, что организовывать деятельность игорного бизнеса можно будет только в гостиницах, имеющих 3-5 звезд, а казино организовывать позволят только в 5-звездочных отелях.

Деятельность игорного бизнеса предлагают обязательно сертифицировать, параллельно усилив ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если нелегальный игорный бизнес останется, то мы зря пришли к власти, - Гетманцев

"Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн ($199,3 млн), однако окончательные ожидаемые цифры поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", — добавили в Кабмине.

С 2009 года в Украине действует Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". Однако, как отмечают в правительстве, результаты этого запрета привели к тому, что азартные игры проводятся в тени, а их организаторы получают сверхприбыль; отсутствуют поступления в государственный бюджет в виде налогов и сборов от игорного бизнеса.

Также на Цензор.НЕТ: Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать игорный бизнес в Украине. Он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 принять закон о легализации игорного бизнеса. Кабмин должен был разработать такой проект закона до 1 октября этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3154636
 
 
 Топ комментарии
 
Ну сразу видна поддержка малого бизнеса...
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зеленое стадо уже под наркотой
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Давайте еще наркоту легализуйте...и зеленое стадо будет млеть от счастья...
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В школах сразу поставили бы автоматы,вот бы заработали нормально. Тупят,детишек же легче разводить на бабки!
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То постав своїм вдома й не псуй повітря!
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Да я вообще бы идейку ******** подкинула,что школы пора под отели отдать с казино,а то слишком много грамотных развелось.Вот ты бы сейчас в слоты бабкин дом отыгрывал,а не тут выписывал.
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Ну сразу видна поддержка малого бизнеса...
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Давайте еще наркоту легализуйте...и зеленое стадо будет млеть от счастья...
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зайдешь вечером на банковую,

полеучишь тридцать жетонов
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вот там тебе заодно и умных мыслей толстую книжку подарят
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Аваковські "лотереї" та космолоти не прибиратимуть - бо вони не є гральними закладами оскільки функціонують поза готелями.
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Напевно сабаков піде з посади як тільки дозволять цей бизнес..
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А что на очереди, легализация наркоторговли и проституции?
Они у нас тоже под запретом, тоже процветают в тени, и по ним тоже бюджет плачет!
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И то и другое!!! Надо закрывать дыры которые делает команда малодых и прохвесионалов!!! Сегодня закрылась крупнейшая табачная фабрика Украины, кроме убытка от прекращения деятельности госбюджет должен вернуть 500 млн грн предоплаты за акцизные марки! Железную руду и металл Украина теперь будет не экспортировать а завозить! И тд и тп!!!
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Это -дыра?!
Да вы смеетесь!
Лучшие дыры делает у нас Игорь Валерьевич!
Коломойский через суд вернул себе полный контроль над «Центрэнерго

...новый менеджмент «Центрэнерго», названный Игорем Коломойским как «профессиональный», обеспечил 1,3 млрд грн убытков за два месяца против 2,6 млрд грн прибыли годом ранее. С учетом того, что вся произведенная «Центрэнерго» реализуется через компании-посредники, напрямую связанные с самим Коломойским, убытки государства являются прямой прибылью олигарха.

Так что, правительству и монобольшинству нужно еще поспеть за Беней!
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Де ж ти, опудало соєве, було коли "потужні реформатори" нищили ЗАЗ?
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Кстати,не помешает и закон о легализации проституции и порнографии(взрослой).Невозможно бороться с человеческой природой.Ее проявления можно плибо поставить На службу обществу в целом(как в нормальных странах),либо загнать в подполье и поставить на службу т.н."правоохранителям".Международный опыт показывает:третьего не дано!
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теперь доносчики будут работать, если увидят нелегальный игровой притон, сообщайте обязательно.
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о как видно с пополнением бюджета совсем проблемы.игромания это болезнь которую нужно лечить как зависимость люди из-за этого деградируют и опускаются. на каждом углу эти гадюшники открыты типа интернет-лото-тото и прочая ***-а где бедолаги последние копейчужки спускают. а что будет при легализации подобной мерзости... лучше бы бордели открыли что же ты творишь слуга уродский
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Хорош курить, бухать и работать! Гайда играть - поднимать экономику страны! У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 2120
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теперь на каждом квартале будет хостел 3 звезды с автоматами.
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зачем ?

в существующие подпольные игровые шалманы поставят позле стены по 5 коек и готово
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легализации игорного бизнеса/ Третий по значимости -после вора Коломойского и четыреждыуклониста от армии Зеленского-барыга Разумков. Барыга-скупщик краденого.Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто ломбард находится возле зала с игровыми автоматами .Сданное имущество редко выкупают у ломбарда обратно.
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