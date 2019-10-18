 В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"Правительственный законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр", — сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.
Законопроект предусматривает, что организовывать деятельность игорного бизнеса можно будет только в гостиницах, имеющих 3-5 звезд, а казино организовывать позволят только в 5-звездочных отелях.
Деятельность игорного бизнеса предлагают обязательно сертифицировать, параллельно усилив ответственность за организацию азартных игр без лицензии.
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"Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн ($199,3 млн), однако окончательные ожидаемые цифры поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", — добавили в Кабмине.
С 2009 года в Украине действует Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". Однако, как отмечают в правительстве, результаты этого запрета привели к тому, что азартные игры проводятся в тени, а их организаторы получают сверхприбыль; отсутствуют поступления в государственный бюджет в виде налогов и сборов от игорного бизнеса.
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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать игорный бизнес в Украине. Он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 принять закон о легализации игорного бизнеса. Кабмин должен был разработать такой проект закона до 1 октября этого года.
полеучишь тридцать жетонов
Они у нас тоже под запретом, тоже процветают в тени, и по ним тоже бюджет плачет!
Да вы смеетесь!
Лучшие дыры делает у нас Игорь Валерьевич!
Коломойский через суд вернул себе полный контроль над «Центрэнерго
...новый менеджмент «Центрэнерго», названный Игорем Коломойским как «профессиональный», обеспечил 1,3 млрд грн убытков за два месяца против 2,6 млрд грн прибыли годом ранее. С учетом того, что вся произведенная «Центрэнерго» реализуется через компании-посредники, напрямую связанные с самим Коломойским, убытки государства являются прямой прибылью олигарха.
Так что, правительству и монобольшинству нужно еще поспеть за Беней!
в существующие подпольные игровые шалманы поставят позле стены по 5 коек и готово