EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  408  33
Материалы по теме:
Все про:Генштаб ВС (1000) НАТО (6490) ВСУ (371) Таран Алексей (1)

 ВСУ за последние два года внедрили почти 600 стандартов НАТО, - Генштаб

В деятельность Вооруженных сил Украины за последние два года были внедрены 596 стандартов Североатлантического Альянса.

Об этом сообщил начальник Главного управления подготовки, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран в интервью изданию "Тиждень", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодняшний день в ВСУ фокусируют внимание на расширении возможностей центров по подготовке подразделений, центров имитационного моделирования на использовании подразделений обозначения противника, так называемые Opposing Forces, или OPFOR.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии", - замглавы Генштаба ВСУ Таран

"Мы сосредоточили обучение боевых батальонов и бригад исключительно в Центре подготовки подразделений Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ) в Старичах и 235-м межвидовом центре подготовки подразделений (Широкий Лан). Там преподают наши сертифицированные инструкторы под сопровождением иностранных специалистов из США, Канады и Великобритании. Кроме того, мы готовим бойцов по разным специальностям в учебных центрах и школах. Эта система постоянно развивается", - добавил он.

Таран отметил, что с началом войны на Донбассе для создания инструментов подготовки, учебно-материальной базы, национальных центров и школ в ВСУ было потрачено более 10 млрд грн. "Это позволило нам получить развитую инфраструктуру как для индивидуальной, так и для углубленной профессиональной подготовки в школах. Созданы три новых учебных центра, теперь их уже десять, подготовка специалистов для ВМС перенесена из Севастополя в Николаев. Создано 11 школ подготовки специалистов, до конца года запланировано открытие еще двух. Кроме того, к 2020-му должны создать еще семь таких заведений, в частности появятся школы для снайперов, морской пехоты, специалистов ПВО и РЭБ", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракетный катер "Прилуки" провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом. ФОТОрепортаж

"Только за последние два года мы внедрили в свою деятельность 596 стандартов Альянса (130 для индивидуальной и 466 для коллективной подготовки). К концу 2019-го мы полностью переходим на "натовскую" организационно-штатную структуру. То есть, в нашей системе подготовки уже воплощены основные стандарты Альянса. Это наше главное достижение", - резюмировал представитель Генштаба ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3154632
 
   
 Топ комментарии
 
За це зелена влада ще не почала саджати?
 показать весь комментарий
 
не шатай шапито. счас - "развєдєнiє войск".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За це зелена влада ще не почала саджати?
 показать весь комментарий
 
 
Добре що хоч військові через Трускавецький Універ не проскакували за 4 дні
https://www.facebook.com/dialektika.com.ua/posts/1262395370589982 ВСУ за последние два года внедрили почти 600 стандартов НАТО, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3928
 показать весь комментарий
 
 
"почти 600 стандартов" - какие молодцы. когда х#йло нападет, будет что ему показать.
 показать весь комментарий
 
 
не шатай шапито. счас - "развєдєнiє войск".
 показать весь комментарий
 
 
не будет,они будут отводить ВСУ до тех пор,пока не отведут на натовскую территорию,чтоб враги секретов не узнали .
 показать весь комментарий
 
 
"секреты НАТО" х#йло может невозбранно узнать у Эрдогана. или греческого премьера.
 показать весь комментарий
 
а сколько всего стандартов НАТО? ну чтоб знать, как мы отстали... или наоборот ))))
 показать весь комментарий
 
 
ВСУ за последние два года внедрили почти 600 стандартов НАТО...

Ну это из разряда 140 потужных реформ от Порошенко...
Ничего этого и в помине нет, но большими цифрами кидаются, ведь и так никто ничего не проверит.
 показать весь комментарий
 
 
Вы что это, обвиняете начальника Главного управления подготовки, заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексея Тарана, в обмане?!
 показать весь комментарий
 
 
Собаки лают,караван идет.Будем и в НАТО и будем и жить цивильно,важно не останавливаться
 показать весь комментарий
 
 
Будемо, але після одужання від зеленої хвороби.
 показать весь комментарий
 
 
нічо! зюзіки приведуть все у належний вигляд для вступу у "непереможну" армію мордору
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно!
Вы хотите сказать, что Пеца внедрял в армии стандарты НАТО, в то время, как Моника снимала Сватов и юродствовала на корпоративах?!
 показать весь комментарий
 
 
Такого цирка я конечно не видел, но вот ПКТ на импровизированную триногу ставили, и это было давольно удачно, но не этот цирк, реально гдето или в кацапии или в лднр.
 показать весь комментарий
 
 
да, ставили..снимали с БМП и ставили на самоделки..пулеметов то нет..есть куча на складе с попаленными стволами, но не ремонтируют почему то..это и при шоколадном было, но и сейчас не поменялось, при Монике..
 показать весь комментарий
 
 
Это под Светлодарском, придурок соевый.
 показать весь комментарий
 
 
Ссылочку на оригинал и дату снимка в студию.
 показать весь комментарий
 
Оригинал чего? Моего телефона? Да ты совсем ***********, соя!
 показать весь комментарий
 
а оце під Золотим в сєпара відібрали, кацап дірявий:

 показать весь комментарий
 
А фамилии тех, кто командовал два года этим внедрение можно огласить ?

Или в суде огласят ?
 показать весь комментарий
 
 
2 года ЗЕ подпольно это все делал вместо Пети.

Поэтому тогда на это достаточно было только 1% военного сбора, а теперь на все готовое нужно 30% доходов украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Так от навіщо він постійно в країну НАТО їздив (Юрмалу). Він під прикриттям там працював: в день записував стандарти НАТО, а ввечері смішив ватників "пошлостями" про Україну і х.єм на роялі херачив.
 показать весь комментарий
 
расскажу про одно внедрение(это не шутка)- теперь во всех приказах ФИО пишется так(пример)- не ХРИПЛО В.А., а В. ХРИПЛО(отчество убрали и перенесли имя впереди фамилии. вот такой вот стандарт НАТО реально ввели..ну еще на картах значки другие и цвета(подробнее писать не буду-это уже ДСК))
 показать весь комментарий
 
Добре що "барига" про це нічого не знав. Для "зелених" - це сарказм.
 показать весь комментарий
 
 
Враньё ЗСУ за останні два роки впровадили майже 600 стандартів НАТО, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6280 ...!! Попередня влада не могла этого сделать ,, потому как всё варавала и варавала . Этот замначштаба порохобот. ЗСУ за останні два роки впровадили майже 600 стандартів НАТО, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6738 . Как он затесался в ряды кристально чесссных слуг . ?? Куда смотрит э-э ,как его там ,, ну в общем , тот хто сейчас министр обороны ..?
 показать весь комментарий
 
Пустозвоны.Меньше говорить,больше делать.На днях срочник в Десне концы откинул.Слишком много генералов.наплодилось.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх