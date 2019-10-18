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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (5810) Пристайко (240)

 Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко

За тем, что происходит у наших границ, следит не только Украина, но и союзники в НАТО и ЕС, заверил глава МИД.

За масштабными военными учениями армии России на предмет возможных угроз следит не только Украина, но и ее партнеры из НАТО и Евросоюза. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я абсолютно разделяю с вами беспокойство. <...> Ведется четкая работа, ведется наблюдение со спутников и разведка для того, чтобы понять, какова на самом деле угроза и чего на самом деле хотят достичь русские, когда проводят эти маневры", - отметил он.

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По словам главы МИД, отслеживается, сколько баз из построенных для военных учений, сколько солдат и техники остается, как подключаются МЧС РФ и железнодорожные военные подразделения, а также МВД РФ, куда и насколько оперативно перемещаются силы, и создает ли это угрозу для Украины и на каких участках.

"Это все не остается без нашего анализа", - подчеркнул Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3154629
 
 
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петя нло
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нее.. РЛС мониторинга космического пространства «Збруч» от завода «Арсенал»
видео: РЛС "Збруч" від заводу "Арсенал"

Станция цифровая, построенная на твердотельных элементах, является трех координатной, а также измеряет радиальную скорость. Дальность обнаружения объектов составляет до 650-700 км. Одна из главных особенностей - возможность «положить» ее горизонтально и смотреть ровно над собой. В мире немного РЛС такого класса, которые могут так делать. В общем, это первый этап освоения предприятием этой сферы, и наша станция имеет огромный потенциал для развития», - рассказал генеральный директор Завода «Арсенал» Игорь Волощук.

Разработка Завода" «Арсенал», как сообщало Минобороны Украины, уже эксплуатируется в войсках в составе новой астрономической обсерватории Национального центра управления и испытаний космических средств на Киевщине. Военными уже каталогизированы примерно 12 000 космических объектов наблюдаемых и осуществляется контроль.
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Занюхав пару дорог кокса еще не только и из космоса начнешь видеть Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6340
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Держимся . Путло рано или поздно издохнет .
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Космос =это Офис пРезидента Зеленого!!!!
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Пристайко має постійний зв'язок із космосом, як Льоня Космос?
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и на фига такие сложности?
новости на Цензоре бы почитал и все знал бы.
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Ну и толку от того,,что нато и европа следит за передвижением противника...они все равно на помощь не придут
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Вся истерия нагоняется с целью упростить капитуляцию Украины.
Единственный шанс на результативное вторжение у РФ был в 2014 году в апреле.
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Пристайко прямо: і швець, і жнець, на дуді грець і в дупі корок Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1378
і про тарифи і про землю і про космос. А що там з зовнішньою політикою?
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У нього є досвід дипломатичної праці, але після закінчення зевлади він може сушити сухарі.
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А внешняя политика больше МИДа не касается. Все в ручном режиме решает Богдан.
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Учения обычно и не скрывают. Даже по нашему ТВ показывали.
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Так действуйте ! Всех партийцев(ПР , БПП. БЮТ, НФ и мажоров ) их детей и жен на фронт . а имущество продать и закупить вооружения.Если враг у ворот .то надо есаулам-поручикам -кошевым полковникам впереди колонны быть .
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Черновецкий начинает какзаться умным человеком...
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Пристайко из космоса отслеживает угрозы...
Украина - властелин спутников.
Звезда Смерти на подходе.

Это шо ж они там курят своей молодой командой? Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6237
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А ота тьотя із російської думи, що бачить з космосу "невооруженним" взглядом теж в групі "слєдоватєлєй"?
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Днепр прифронтовой город - но как будто , нет войны никакой. Хоть какие то учения, что кому делать в случае агрессии!! Такое ощущение , что вам это все по барабану!
Одни сепары скатерти приготовили, освободителей ждут!!
Мне кажется, должна быть работа с гражданскими!
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Зачем?
Нынешний президент сам ватный колаборант.
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