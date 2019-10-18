 Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко

За масштабными военными учениями армии России на предмет возможных угроз следит не только Украина, но и ее партнеры из НАТО и Евросоюза. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я абсолютно разделяю с вами беспокойство. <...> Ведется четкая работа, ведется наблюдение со спутников и разведка для того, чтобы понять, какова на самом деле угроза и чего на самом деле хотят достичь русские, когда проводят эти маневры", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

По словам главы МИД, отслеживается, сколько баз из построенных для военных учений, сколько солдат и техники остается, как подключаются МЧС РФ и железнодорожные военные подразделения, а также МВД РФ, куда и насколько оперативно перемещаются силы, и создает ли это угрозу для Украины и на каких участках.

"Это все не остается без нашего анализа", - подчеркнул Пристайко.