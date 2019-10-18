 Маневры армии РФ и угрозы отслеживают из космоса, - Пристайко

За масштабными военными учениями армии России на предмет возможных угроз следит не только Украина, но и ее партнеры из НАТО и Евросоюза. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я абсолютно разделяю с вами беспокойство. <...> Ведется четкая работа, ведется наблюдение со спутников и разведка для того, чтобы понять, какова на самом деле угроза и чего на самом деле хотят достичь русские, когда проводят эти маневры", - отметил он.
По словам главы МИД, отслеживается, сколько баз из построенных для военных учений, сколько солдат и техники остается, как подключаются МЧС РФ и железнодорожные военные подразделения, а также МВД РФ, куда и насколько оперативно перемещаются силы, и создает ли это угрозу для Украины и на каких участках.
"Это все не остается без нашего анализа", - подчеркнул Пристайко.
видео: РЛС "Збруч" від заводу "Арсенал"
Станция цифровая, построенная на твердотельных элементах, является трех координатной, а также измеряет радиальную скорость. Дальность обнаружения объектов составляет до 650-700 км. Одна из главных особенностей - возможность «положить» ее горизонтально и смотреть ровно над собой. В мире немного РЛС такого класса, которые могут так делать. В общем, это первый этап освоения предприятием этой сферы, и наша станция имеет огромный потенциал для развития», - рассказал генеральный директор Завода «Арсенал» Игорь Волощук.
Разработка Завода" «Арсенал», как сообщало Минобороны Украины, уже эксплуатируется в войсках в составе новой астрономической обсерватории Национального центра управления и испытаний космических средств на Киевщине. Военными уже каталогизированы примерно 12 000 космических объектов наблюдаемых и осуществляется контроль.
новости на Цензоре бы почитал и все знал бы.
Единственный шанс на результативное вторжение у РФ был в 2014 году в апреле.
і про тарифи і про землю і про космос. А що там з зовнішньою політикою?
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Украина - властелин спутников.
Звезда Смерти на подходе.
Это шо ж они там курят своей молодой командой?
Одни сепары скатерти приготовили, освободителей ждут!!
Мне кажется, должна быть работа с гражданскими!
Нынешний президент сам ватный колаборант.