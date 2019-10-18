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 НАК "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд, - Витренко

НАК "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд, что может стать компенсацией в случае прекращения транзита.

Кка информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Витренко прокомментировал новость о том, что "Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

"И хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - отметил он.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

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"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.

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НАК Нафтогаз предъявит Газпрому иск на $11 млрд, - Витренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154628
 
   
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Надо срочно убирать этих коболевых витренков из Нафтогаза !!!!

Да, зебилы ?
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О, мама кобелева где-то в штатах наверное начала потирать руки
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Да встретятся президенты и договорятся: мы амнистию ордло а ***** нам простит долги
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если переговорщики очень хорошие,
то они добьются, чтобы ***** простил нам то, что он нам должен.

А судя по всему, Моника - зашибись переговорщик.
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И прриготовит мешки для премий в 💰💰!!
🤑
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Премії? А за просто так ніхто ніколи і ніде не напружується. Якщо не платити нашим премії, потім будемо платити чужим, чи то за газ втридорога, чи забезпечувати їм халявний транзит, чи хто зна що ще кацапи вигадають, якщо наші інтереси ніхто відстоювати не буде, або ще гірше, як раніше - кацапи зі своїх прибутків розпихать по кишенях нашим ті самі "премії".
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так уже премию маме в америку перечисляйте
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денги как и с прошлым штрафом опять дадут только понюхать издалека.. но тройную премию соевому газовому мальчику-памагайчику снова выпишут НАК "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд, - Витренко - Цензор.НЕТ 7009
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правильно делают.. нужно давить этот вонючий "Грязьпром" и чморить Путена в международных судах!
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Правильньій ход , грамотньій и вовремя. Юристам Нафтогаза респект!
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Правильный ход? Рубить сук на котором сидишь? Ну обрубишь, а что дальше, прямиком в США?
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