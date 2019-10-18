 Крупнейшая табачная фабрика Украины British American Tobacco остановилась из-за нового закона ВР

С 11 октября табачная фабрика В.А.Т.-Прилуки, которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, закрыла производство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главред.
Теперь предприятие просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них. Об этом в письме сообщил финансовый директор компании Тараа Павлик на имя и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук, которое есть в распоряжении издания.
Бритиш Американ Тобакко Украина, которая входит в группу второй крупнейшей в мире табачной компании British American Tobacco, была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. На ее мощностях производили более 10 марок сигарет, в частности Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и Прилуки. Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира. В 2018 году компания заплатила свыше 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины.
4 октября Верховная Рада приняла законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. Крупнейшие табачные компании пригрозили тем, что уйдут из Украины из-за этого проекта закона, который полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.
В ассоциации Укртабак заявили, что введение торговой наценки приведет к повышению цены пачки сигарет в среднем на 7 гривен уже с ноября 2019 года. С учетом повышения ставки акцизного налога с 1 января 2020 стоимость пачки сигарет вырастет на 14 гривен, или 40% по сравнению с сегодняшним уровнем цен. Кроме того, в ассоциации предупредили, что если Филипп Моррис, British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco закроют свои фабрики в Украине, то это приведет к потере 50 тыс. рабочих мест.
В Венесуэле, которая до социалистов нормально развивалась, при Чавесе "сломали" весь бизнес, даже нефтедобывающими компаниями сейчас "руководят" назначенные Мадуро военные.
И ничего, никто их на смитнык не выкинул.
Ме, бе, ЗЕ.
-Діду,а що ви палите???
-"Ватру" звичайно!!!
-А чому "Ватру"...???
-Бо коштує 20 копійок!
-А що Ви будете палити,якщо "Ватра" стане коштувати так, як "Космас"???
-Тоді буду палити сільраду!!!
-О,пане,маєте рацію!!!
-Рацію має сусід,а пан має кулемет!!!!!
Чем Коломойша отличается от Януковича? Не государство, а резервация для для наживы олигархов. Гребут всё под себя наплевав на законы и будущее страны.
🤣🤣
😂😂
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Так что: здравствуй контробанда с рашки!!!(((((((
А якщо всі бізнесмени, не яких наїхали почнуть закривати підприємства?
Гладковський зачинить "Богдан" і все що з ним повязано теж зупиниться, потім наступний "карупцианєр". і так поки не зупиниться все.
Вы наробили це РАЗОМ!))) КУРИТЕ ТЕПЕРЬ КОЖАНУЮ ФЛЕЙТУ ИГРЬ ВАЛЕРИЧА!))))
Благодаря 73% дурников ты опустишь раком эту страну для КолоМойшы!
ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ....идиоты
Куда он так спешит?!!!
Так держать зебилоиды! Конец близок! И никто его так не ускорит, как сами выпускники Трускавецкой академии эконимики.
Беня, просто поц и наглый лох. У него дохрена хуцпы, но мозгов, как у натурального гоя.
«Мы продолжаем переговоры о будущей программе сотрудничества, которую ожидаем. Во время встреч мы обсуждали, какие элементы и предварительные условия нужно выполнить, следующие шаги сделать. Процесс, переговоры продолжаются и надеемся на их успешное завершение», - сказал он.
По словам Смолия, среди основных вопросов на переговорах: принятие законопроектов о возобновлении ответственности за незаконное обогащение и рынке земли, а также бюджет 2020 года.
Один из законопроектов, о восстановлении ответственности за незаконное обогащение, находится на рассмотрении в парламенте и среди предпосылок продолжения программы сотрудничества с МВФ.
«Во время визита миссии МВФ в Украину мы проговорили основные параметры программы, набросали «драфт». Миссия уехала с соответствующими наработками. Сейчас в Вашингтоне команда продолжает согласовывать то, что не успела согласовать в Киеве», - отметил глава НБУ.
Он также рассказал, что украинская делегация провела в Вашингтоне встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, главой миссии МВФ в Украине Роном ван Рооденом и с новым директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
«Мы надеемся, что договоримся с Международным валютным фондом и получим эту программу. У нас были худшие времена, когда мы находили общие решения и, я думаю, что в этом случае мы также найдем», - подчеркнул Смолий.
Он напомнил, что помощь, которая была от МВФ позволила провести определенные реформы последних четырех-пяти лет.
В то же время глава НБУ отметил, что наличие программы - это не только финансирование, это сигнал для других международных финансовых организаций, для инвесторов.
«Это как якорь для того, чтобы Украина имела возможность привлекать дешевый ресурс и для покрытия дефицита бюджета, для пополнения золотовалютных резервов с целью обслуживания задолженности, у государства перед иностранными кредиторами», - сказал он.
Смолий также добавил, что Украина рассматривает программу сроком на три года, но при этом объем финансирования пока не обсуждался.
«Объем мы пока не обсуждали. Это будет определяться в процессе переговоров. Объем средств не столь важен как само наличие программы. Ведь это сигнал для других международных финансовых организаций и частных инвесторов. Именно продолжения сотрудничества для нас сегодня является приоритетом», - заявил он.
Напомним, министр финансов Оксана Маркарова рассказала о ходе переговоров с МВФ в деле ПриватБанка в ходе визита в Вашингтон.
Украинская делегация в составе представителей Министерства финансов и Национального банка находится в США на переговорах с МВФ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335484-smolij_soobshchil_predvariteljnye_uslovija_mvf
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Дебилы, _лядь!!!!!(((((
То бросайте или выращивайте свой табак и гоните самогон.
НЕХРЕН БАРИГ КОРМИТЬ!!
В закрытии табачных заводов виноват....ПОРОХ!!!!))))))))
Сами курите и жрите !!!
Поддерживаю правительство!!
А кассовый апарат уже поставил?
ПОТРОЛЬ ЭТУ СКОТИНУ ТУПУЮ!!!))))
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Це ж тільки початок, зупиняться і інші тютюнові фабрики, палити люди не перестануть, отже цигарки везтимуть із-за кордону, а це витрата валюти, а отже падіння гривні.
Звільнені вийдуть на ринок праці і збільшенняя пропозиції спричинить падіння вартості рабсили, а отже і падіння зарплат.
Ви все ще думаєте,що вам пох...?
"Сигареты из оккупированного Донецка переправляли лодками по Кальмиусу для продажи в Украине" - Сейчас обнаруженные сигареты изъяли. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет более 1,5 млн грн.
Автора законопроекта - расстрелять