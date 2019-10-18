 Крупнейшая табачная фабрика Украины British American Tobacco остановилась из-за нового закона ВР

С 11 октября табачная фабрика В.А.Т.-Прилуки, которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, закрыла производство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главред.

Теперь предприятие просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них. Об этом в письме сообщил финансовый директор компании Тараа Павлик на имя и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук, которое есть в распоряжении издания.

Бритиш Американ Тобакко Украина, которая входит в группу второй крупнейшей в мире табачной компании British American Tobacco, была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. На ее мощностях производили более 10 марок сигарет, в частности Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и Прилуки. Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира. В 2018 году компания заплатила свыше 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины.

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4 октября Верховная Рада приняла законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. Крупнейшие табачные компании пригрозили тем, что уйдут из Украины из-за этого проекта закона, который полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

В ассоциации Укртабак заявили, что введение торговой наценки приведет к повышению цены пачки сигарет в среднем на 7 гривен уже с ноября 2019 года. С учетом повышения ставки акцизного налога с 1 января 2020 стоимость пачки сигарет вырастет на 14 гривен, или 40% по сравнению с сегодняшним уровнем цен. Кроме того, в ассоциации предупредили, что если Филипп Моррис, British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco закроют свои фабрики в Украине, то это приведет к потере 50 тыс. рабочих мест.