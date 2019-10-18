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 Политика Украины
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Все про:закон (2660) Прилуки (23) производство (243) сигареты (659) British American Tobacco (1)

 Крупнейшая табачная фабрика Украины British American Tobacco остановилась из-за нового закона ВР

На Прилуцкой табачной фабрике производили более 10 марок сигарет, в том числе Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и Прилуки.

С 11 октября табачная фабрика В.А.Т.-Прилуки, которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, закрыла производство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главред.

Теперь предприятие просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них. Об этом в письме сообщил финансовый директор компании Тараа Павлик на имя и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук, которое есть в распоряжении издания.

Бритиш Американ Тобакко Украина, которая входит в группу второй крупнейшей в мире табачной компании British American Tobacco, была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. На ее мощностях производили более 10 марок сигарет, в частности Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и Прилуки. Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира. В 2018 году компания заплатила свыше 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины.

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4 октября Верховная Рада приняла законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. Крупнейшие табачные компании пригрозили тем, что уйдут из Украины из-за этого проекта закона, который полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

В ассоциации Укртабак заявили, что введение торговой наценки приведет к повышению цены пачки сигарет в среднем на 7 гривен уже с ноября 2019 года. С учетом повышения ставки акцизного налога с 1 января 2020 стоимость пачки сигарет вырастет на 14 гривен, или 40% по сравнению с сегодняшним уровнем цен. Кроме того, в ассоциации предупредили, что если Филипп Моррис, British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco закроют свои фабрики в Украине, то это приведет к потере 50 тыс. рабочих мест.

Источник: https://censor.net.ua/n3154622
 
   
 Топ комментарии
 
Ну что ты будешь делать...
Покращання так и прут со всех щелей.
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Наконец-то реформы заработали.
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Конец эпохи бедности пришел и начинается эпоха нищеты.
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у меня устойчивое чувство что никакой "команды Зели" нет, есть нанятый на роль президента актер, у него есть режиссер и суфлер ну и массовка, нанятая подешевке, играющая роль "команды".
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Можна по різному сприймати нову владу, але коли вона ламає бізнес, то у відповідь таку владу викинуть на смітник.
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хотелось бы но не факт.
В Венесуэле, которая до социалистов нормально развивалась, при Чавесе "сломали" весь бизнес, даже нефтедобывающими компаниями сейчас "руководят" назначенные Мадуро военные.
И ничего, никто их на смитнык не выкинул.
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Так и надо этим свинарчукам. Слава Зеленскому!!!!!!
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Ну почему на выборах в Украине побеждают дебилы ?
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Потому что население такое в большинстве своем
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Дурак умным признаёт тех, кто решает понимаемые дураками задачи, понятными дуракам способами. ((c) Не я сказал)
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потому что среди голосующих - 73% дебилов, они выбирают себе подобное.
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Еще один факт подтверждающий что ни одна страна в мире не смогла развить экономику методом поднятия налогов сборов поборов и фискального давления!!
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Західна Україна,в старого,досвідом переповненого упівця запитують:
-Діду,а що ви палите???
-"Ватру" звичайно!!!
-А чому "Ватру"...???
-Бо коштує 20 копійок!
-А що Ви будете палити,якщо "Ватра" стане коштувати так, як "Космас"???
-Тоді буду палити сільраду!!!
-О,пане,маєте рацію!!!
-Рацію має сусід,а пан має кулемет!!!!!
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Вот что происходит, когда кухарка (клоун) управляет государством!
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"производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.Источник: https://censor.net.ua/n3154622

Чем Коломойша отличается от Януковича? Не государство, а резервация для для наживы олигархов. Гребут всё под себя наплевав на законы и будущее страны.
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Не, все хитрее. Они переписывают законы под себя. В турборежиме.
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То кобили будуть жити, а кременчугські козли будуть ховатися у жіночих туалетах Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 4686
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.Прощайте прилуцкие сигареты ,, привет домашний табачок . Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 2515 .
Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 2871 .
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Так осень на дворе... Когда его сажать-то?!?!(((
Так что: здравствуй контробанда с рашки!!!(((((((
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Это что касается "роста иностранных инвестиций", без которого нормального развития страны не будет.
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А на таких решениях щаз и гривна посыпется...
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Вже, вже! З ранку - 25коп!
А якщо всі бізнесмени, не яких наїхали почнуть закривати підприємства?
Гладковський зачинить "Богдан" і все що з ним повязано теж зупиниться, потім наступний "карупцианєр". і так поки не зупиниться все.
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зато быдло будет довольное - всех "бахатых" прижучили!
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Кто этим бакланюрам "дорожную карту" разработал по убийству Украины? И ведь как спешат клоуны рукожопые!
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Витаю с этим событием 73% дурников!)))
Вы наробили це РАЗОМ!))) КУРИТЕ ТЕПЕРЬ КОЖАНУЮ ФЛЕЙТУ ИГРЬ ВАЛЕРИЧА!))))
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Жги ЗЕня!))))
Благодаря 73% дурников ты опустишь раком эту страну для КолоМойшы!

ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ....идиоты
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Попереду закриття залізорудних кар'єрів, збагачувальних фабрик, скорочення на залізниці й у портах... А ще підвищення цін на всі послуги, якщо будуть не ФОПи, таксисти тарифи піднимуть, ну й так далі... Ну й про нові дороги, водопроводи у своїх селищах забудьте - так звані реформи Міносвіти вже збирається на кошт громад робити, гадаю що й інші міністерства підтягнуться на ці кошти... ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
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А если громада решит, что финансирования хватит на 3 класса образования?
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Нет, тогда Мендель изберут президентом, а Медведчука - главой СБУ назначат...
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То скоро тут африка начнется... И все обрадуются приходу в страну ***** Таврического... И Зе обрадуется безграничному выходу на рынок рашки.
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А Зе явно стремиться оказаться в Ростове еще до Нового года...
Куда он так спешит?!!!
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Очередной экономический успех, нет даже прорыв, молодой зебилокоманды зеленых олигофренов! Табачная промышленность, добыча руд, малое предпринимательство (ФОПы) и т.д. - все за что ни берется влажная дрожащая рука бениных марионеток, превращается в выжженую (от цивилизованного бизнеса) землю.
Так держать зебилоиды! Конец близок! И никто его так не ускорит, как сами выпускники Трускавецкой академии эконимики.
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После того, как Беня скупит банкротов, начнётся подъём экономики до 40% в год...
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Неа. Ее по-дешовке уже роттенберги с абрамовичами скупать, к тому моменту, будут.
Беня, просто поц и наглый лох. У него дохрена хуцпы, но мозгов, как у натурального гоя.
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...Украинская делегация в Вашингтоне продолжает переговоры с Международным валютным фондом о новой программе для Украины.Об ожиданиях от программы и ходе переговоров рассказал глава Национального банка Яков Смолий в интервью «Голосу Америки».
«Мы продолжаем переговоры о будущей программе сотрудничества, которую ожидаем. Во время встреч мы обсуждали, какие элементы и предварительные условия нужно выполнить, следующие шаги сделать. Процесс, переговоры продолжаются и надеемся на их успешное завершение», - сказал он.
По словам Смолия, среди основных вопросов на переговорах: принятие законопроектов о возобновлении ответственности за незаконное обогащение и рынке земли, а также бюджет 2020 года.
Один из законопроектов, о восстановлении ответственности за незаконное обогащение, находится на рассмотрении в парламенте и среди предпосылок продолжения программы сотрудничества с МВФ.
«Во время визита миссии МВФ в Украину мы проговорили основные параметры программы, набросали «драфт». Миссия уехала с соответствующими наработками. Сейчас в Вашингтоне команда продолжает согласовывать то, что не успела согласовать в Киеве», - отметил глава НБУ.
Он также рассказал, что украинская делегация провела в Вашингтоне встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, главой миссии МВФ в Украине Роном ван Рооденом и с новым директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
«Мы надеемся, что договоримся с Международным валютным фондом и получим эту программу. У нас были худшие времена, когда мы находили общие решения и, я думаю, что в этом случае мы также найдем», - подчеркнул Смолий.
Он напомнил, что помощь, которая была от МВФ позволила провести определенные реформы последних четырех-пяти лет.
В то же время глава НБУ отметил, что наличие программы - это не только финансирование, это сигнал для других международных финансовых организаций, для инвесторов.
«Это как якорь для того, чтобы Украина имела возможность привлекать дешевый ресурс и для покрытия дефицита бюджета, для пополнения золотовалютных резервов с целью обслуживания задолженности, у государства перед иностранными кредиторами», - сказал он.
Смолий также добавил, что Украина рассматривает программу сроком на три года, но при этом объем финансирования пока не обсуждался.
«Объем мы пока не обсуждали. Это будет определяться в процессе переговоров. Объем средств не столь важен как само наличие программы. Ведь это сигнал для других международных финансовых организаций и частных инвесторов. Именно продолжения сотрудничества для нас сегодня является приоритетом», - заявил он.
Напомним, министр финансов Оксана Маркарова рассказала о ходе переговоров с МВФ в деле ПриватБанка в ходе визита в Вашингтон.
Украинская делегация в составе представителей Министерства финансов и Национального банка находится в США на переговорах с МВФ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335484-smolij_soobshchil_predvariteljnye_uslovija_mvf
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Вот после ухода из страны всей табачки им точно сразу и полностью выдадут весь кредит одним траншем!!!)))))))))))))))))))
Дебилы, _лядь!!!!!(((((
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палка о двух концах конечно, некоторые могут углядеть третий конец, где Дубинский пролоббировал интересы неких оптовых компаний и срубил себе бабала.....
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О чем спор уважаемые. Не курите вообще разную гадость. Ну уж хотите и не можете.....
То бросайте или выращивайте свой табак и гоните самогон.
НЕХРЕН БАРИГ КОРМИТЬ!!
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Я конечно извиняюсь что затрону ваши патриотические чувства но, тотальную коррупцию нам никто не насаждал, не заставлял ей заниматься. Наша коррупция это чисто наше, родное, взрощеное и одрбреное нами, украинцами, явление, это часть нашего менталитета и мышления.
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73% с тобой полностью согласны!)))
В закрытии табачных заводов виноват....ПОРОХ!!!!))))))))
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Логично, ПОРОХ мог вспыхнуть от любой сигареты. Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 8737 А теперь многим курильщикам разве что методом Моники придется с абстиненцией бороться.
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Мы извиняем, но этот один из крупнейших налогоплательщиков в Украине закрылся не по причине коррупции. Просто зекоМанда поменяла в турборежиме закон так, что работать ему стало невыгодно.
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Как бы там ни было , а в умении привлекать инвестора , зюзику не откажешь . Профи , бл.. !! Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 1354 .
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Жулики вы !!!Распереживались , что цена на 7 гр. поднимится- о народе и днем и ночью думают!!! АТБ тоже заботятся бедняги- скоро только и будем Свою линию жрать!! Демоны!!!!
Сами курите и жрите !!!
Поддерживаю правительство!!
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Не подобається АТБ, закуповуйся у Фуршеті чи Сільпо. До речі, пробував тушонку з АТБ "Розумний вибір"- і там дійсно було м'ясо!!!
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этаж скока тыщ работников Зеля освободил от работы росчерком пера?
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Просто пипец вы (73%) выбрали. Я сразу сказал что вы сделали....., а мой лучший друг в Украине ( сейчас частным извозом занимается..."можете ржать сейчас" ), да нет ты что лучше чем Порох, я ему сказал лучше врядли а вот хуже 100%. Он не согласился. Ну удачи!!!
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Твой ЗЕленый друг уже растаможил свое евро хламо корыто?
А кассовый апарат уже поставил?

ПОТРОЛЬ ЭТУ СКОТИНУ ТУПУЮ!!!))))
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Я так понимаю это все Порошенко виноват, или как?
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Ви не провокуйте. Зараз повилазять зелені бобики і пояснять Вам, що рішення про закриття було прийнято ще рік тому, за президенства "бариги і мародера".
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Так от що мав в виду преЗЕдент під словами "покращення інвестиційного клімату".
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Пох... Уже минуло півтора року, як не палю... Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 76
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Вони платили податки. 16 мільярдів на рік. Вони половину продукції експортували.
Це ж тільки початок, зупиняться і інші тютюнові фабрики, палити люди не перестануть, отже цигарки везтимуть із-за кордону, а це витрата валюти, а отже падіння гривні.
Звільнені вийдуть на ринок праці і збільшенняя пропозиції спричинить падіння вартості рабсили, а отже і падіння зарплат.
Ви все ще думаєте,що вам пох...?
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Учителей, таксистов, ФОПовцев покращили. Добрались теперь до крупных налогоплательщиков. Я рад успехам зебилов Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 7560
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А що там з обкладанням податками виробників феросплавів?
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Подобное творчество - это экономическая диверсия. Вот простая новость -22 часа назад
"Сигареты из оккупированного Донецка переправляли лодками по Кальмиусу для продажи в Украине" - Сейчас обнаруженные сигареты изъяли. Их стоимость, по предварительной оценке, составляет более 1,5 млн грн.

Автора законопроекта - расстрелять
Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР - Цензор.НЕТ 1060

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