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 Сокращение в Вооруженных Силах пока не планируется, - Загороднюк

В настоящее время сокращение в Вооруженных Силах Украины не планируется.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос народного депутата Сергея Рахманина (глава фракции "Голос") по поводу предыдущих заявлений о поэтапном сокращении ВСУ, министр ответил: "Сокращение ВСУ пока мы не планируем".

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Загороднюк также сообщил, что в проекте бюджета на 2020 год на финансирование оборонной отрасли предусмотрено 136,6 млрд грн. Он уточнил, что "большая часть этого бюджета идет именно на модернизацию и закупку нового вооружения".

"Мы надеемся, что вы скоро увидите новый бюджет, и вы будете довольны теми процентами, которые выделяются на вооружение и военную технику", - отметил он и уточнил, что речь идет, в частности, и об иностранной военной технике.

Источник: https://censor.net.ua/n3154621
 
 
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на армию и нужно большую част выделять.
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тобто до 1 листопада : ні, ні? А після першого? Скорочення в Збройних силах наразі не планується, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9393
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ну так расчёты уже посокращали вместо 6 по штатному расписанию . теперь 4
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Ключове слово "пока". Нашу землю топче ворог. Напевне, треба думати не про скорочування, а про нарощування армії. Про те, що буває, коли не годуєш свою армію, нагадувати не буду.
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С одной стороны их генералы заявляют об опасности вторжения РФ, а с другой идет обсуждение о сокращении армии. Пугает неадекватность нынешней власти.
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