 Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он рассказал сегодня в Верховной Раде.
"Есть два срока, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в Минских договоренностях, и амнистия", - сказал Боднар.
Он напомнил, что в соответствии с пунктом 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014 года Верховная Рада приняла соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и не вступил в силу, поскольку его не подписал тогдашний президент. Он добавил, что в статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследований.
"Что касается амнистии, необходимо придерживаться такой позиции: сегодня Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей", - отметил Боднар.
"В соответствии с законом о применении амнистии в Украине полное или частичное освобождение от наказания уже признанных виновными в совершении преступлений или в отношении которых идут суды, может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях - то есть после восстановления суверенитета Украины", - добавил он.
Заместитель Пристайко пояснил, что решение о применении амнистии будут принимать суды.
"И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые являются, согласно международному законодательству, военными преступлениями и геноцид. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского боинга", - подчеркнул он.
Представитель МИД добавил, что вопрос о возможности применения амнистии должны вынести на обсуждение,
Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.
Ну да, ну да. Цемаха, главного подозреваемого в сбитии Боинга выпустили под личное обязательство
А що буде з ними після амністії? ДЕ ВНЕСЕННЯ В КК УКРАЇНИ статті про обмеження громадських прав на 10 років - у праві право вибирати і бути обраним????
может рекет или грабеж ?
во всяком случае своё производство мне придётся закрыть.
Золотое состоянием на 12-00. 6 обстрелов (два из миниметов 82 мм) 1 ранен Наши промолчали.
Всем, кто стрелял - амнистия. Ведь никого не убили. Но даже если и убили, так то война - такое на войне бывает. Это-ж не военное преступление.
Так зе-адепт?
а военная диктатура хоть и станет последним шансом спасти Украину, но на экономике можно будет поставить крест на ближайшие минимум 5 лет.
значит ентих сбившихбоинх - 2 шт.
военнепреступники - ентоКто - неизестно,
будут клеить савместнуюамнистею - укрваенных и данецкиххх.
все ссукисдали.
итого всего штук 4-5...
ахахаха
как вы будете определять кто стрелял в нас?