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 Политика Украины
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Все про:амнистия (376) Боднар (54) МИД (5163) Донбасс (19687)

 Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар

В отношении участников преступлений на Донбассе могут применять амнистию только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях, однако это не коснется виновных в военных преступлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он рассказал сегодня в Верховной Раде.

"Есть два срока, о которых мы говорим сегодня: недопущение преследования и наказания участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, как это записано в Минских договоренностях, и амнистия", - сказал Боднар.

Он напомнил, что в соответствии с пунктом 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014 года Верховная Рада приняла соответствующий закон о недопущении преследования и наказания. Но он так и не вступил в силу, поскольку его не подписал тогдашний президент. Он добавил, что в статье 5 указанного законопроекта содержится исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса Украины, преступления по которым не подпадают под действие закона о недопущении преследований.

"Что касается амнистии, необходимо придерживаться такой позиции: сегодня Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей", - отметил Боднар.

"В соответствии с законом о применении амнистии в Украине полное или частичное освобождение от наказания уже признанных виновными в совершении преступлений или в отношении которых идут суды, может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях - то есть после восстановления суверенитета Украины", - добавил он.

Заместитель Пристайко пояснил, что решение о применении амнистии будут принимать суды.

"И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые являются, согласно международному законодательству, военными преступлениями и геноцид. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского боинга", - подчеркнул он.

Представитель МИД добавил, что вопрос о возможности применения амнистии должны вынести на обсуждение,

Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакой амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - министр обороны Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3154617
 
 
 Топ комментарии
 
Я боюсь даже представить, что нас ждёт
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получат квартиры за счёт наших налогоплательщиков
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я не знаю, что в твоём представлении значит нормальная работа.

может рекет или грабеж ?

во всяком случае своё производство мне придётся закрыть.
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а пропагандоны??????????? а судьи прокуроры менты ?????????????
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получат квартиры за счёт наших налогоплательщиков
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по соевой свиноверсии они тамжынашилюди.
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У нас тут уже октябрь 2019,выборы,пародия на преЗедента и все такое,подмигни если тебя держут взаперти.
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Він якраз на президентські вибори збирався йти, а Ви його так обламали. Видно знову в річний запій зайде.
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Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники...

Ну да, ну да. Цемаха, главного подозреваемого в сбитии Боинга выпустили под личное обязательство Під амністію не потраплять терористи, які збили "Боїнг", а також військові злочинці, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4260 Під амністію не потраплять терористи, які збили "Боїнг", а також військові злочинці, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4260
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Соевая свиноферма закончилась 21 апреля. Или мозги вышибло новостью?
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а при зебобиках что то изменилось в этом определении?
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То я подколол вевельсбурга. У него одна тема - на "соевых" переклинило Під амністію не потраплять терористи, які збили "Боїнг", а також військові злочинці, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 8679
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Амністія амністією.
А що буде з ними після амністії? ДЕ ВНЕСЕННЯ В КК УКРАЇНИ статті про обмеження громадських прав на 10 років - у праві право вибирати і бути обраним???? Під амністію не потраплять терористи, які збили "Боїнг", а також військові злочинці, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 2697
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Я боюсь даже представить, что нас ждёт
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Тебе придётся искать себе нормальную работу
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я не знаю, что в твоём представлении значит нормальная работа.

может рекет или грабеж ?

во всяком случае своё производство мне придётся закрыть.
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Какое у тебя своё производство? 😁😁 ты обычный бот-копипастер
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18.10.2019 г.
Золотое состоянием на 12-00. 6 обстрелов (два из миниметов 82 мм) 1 ранен Наши промолчали.

Всем, кто стрелял - амнистия. Ведь никого не убили. Но даже если и убили, так то война - такое на войне бывает. Это-ж не военное преступление.
Так зе-адепт?
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Да кинем зебилов на гиляку, а вот потом начнется настоящий междоусобчик за владу -авакян, судя по тому как он нацжон к нам прилепил, не захочет уходить...
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такие вещи, как сейчас, обычно заканчиваются военной диктатурой.

а военная диктатура хоть и станет последним шансом спасти Украину, но на экономике можно будет поставить крест на ближайшие минимум 5 лет.
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Конечно не попадут террорюги сбившие Боинг- они или в земле или на России... в земле!
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никакой амнистии. иначе пусть зеленский порошенко кучма и т.д. отсидят конкретно вместо каждого вместо террориста.
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увидишь, иначе украинцы быдло и рабы, не более
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что значит не должны преследоваться? Должны на подвале сидеть все кто голосовал на референдуме
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Амністії не буде тим хто іноземців вбивав,а українці то не люди,нас не шкода,нас можна безкарно вбивати.
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А как ты их собрался распознавать? У них же там одни водовозы, судя по нашим им приговорам. Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6917
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Чого тільки в військові злочинці? А "референдум" і його організатори та відвідуючі? Що у нас статті про держзраду вже немає?
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путін реалізує через зеленського чеченський варіант - терористи і бойовики у владі, повна незалежність терористичного анклаву, відбудова за рахунок України, щомісячна дань і жодного українця на сході.
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P.S. Замість Кадирова нам представлять якогось нового Захарченка, і десь через років 5 в Київі будуть називати його іменем мости та проспекти. А 73% будуть кричати «Донбасс -- круто» і чемно сідати на бутилку.
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Ты о чем? У чечни полная независимость? Бред
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Повна, повнішої нема ні в кого. Туди без дозволу ніхто не має права заїзджати (московських фсбшників там взагалі розстріляли). Головорізи, що відрізали голови російським солдатикам, тримали їх в ямах, як рабів і періодично гвалтували - зараз поважні люди - влада. Закони РФ не діють на території Чечні. Свій силовий блок, своя мова, свої закони, свій уклад життя (кровна помста, багатоженство, заміжжя з маленькми дівчатками, винищення геїв, відсутність «русских», як таких .... і багато багато чого).
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Смотрю деградация полная МИД думал что при Климкине но то была поверхность дна а эти полное дно притом глубокое донное
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Амнистии не будет а если и попытаются нам ее навязать... ну тогда не будет зели!
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Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступления по сбиванию малайзийского боинга", - подчеркнул он.Цемах от такой бредятины плачет от смеху...
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а судьи лугандонские, которые наваливают срока НАШИМ людям в лугандонии за измену лугандону? они преступники? люди то реально сидят за любовь к Украине( я то и сам предатель "народа" лугандона и защищаю народ Украины, поэтому очень болезненно воспринимаю все разговоры про амнистии лугандонам)
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Смешной чувак. У них паспорта запоребриковые, а )(уйло подписало указ про выход из соглашения о военных преступлениях. Так что придется амнистировать всех 100%. Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6180
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Как вы определите, было военное преступление или нет? Вот как?! Поверите на слово? Идиоты.
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точно так же как ты сейчас определяешь законность у тебя в городе и что судьи честные.
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А украинские лётчики, обстрелявшие луганскую обладминистрцию и прилегающий к ней парк, попадут под амнистию?
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Дело не во мне.... Просто действия украинских летчиков попадают под статьи Протокола от 1977 года к Женевской конвенции.... И классифицируется как военное преступление не имеющее срока давности....
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и что же такого натворили летчики УКРАИНЫ? в стране произошёл военный захват власти в отдельных городах. гражданами соседнего государства, и местной гопотой.
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І як вони планують це з'ясовувати? Там же всі, при затриманні, на КПП стояли
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Військові злочинці,це:ворожі артилерійські,бронетанкові розрахунки,стрілки,гранатометники,ті хто захоплював адмінбудинки,агітував проти України,ті хто знущався над нашими полоненими на підвалах і "парадах" повинні бути знищені де б вони не сховались без строку часу.
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А шо уже наступил мир и лднр возвратились в лоно Украины?
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вот и правильно! только пусть пристовайка с этим мадьяром боднаром в донецк переедут, а богдан со своей грядкой в луганск. а раду перенести поближе к гражданам Украины, в горловку! и пусть от туда служат! зеленского можно приютить в дебальцево или краснодоне. до ростова ближе!
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Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар



значит ентих сбившихбоинх - 2 шт.

военнепреступники - ентоКто - неизестно,
будут клеить савместнуюамнистею - укрваенных и данецкиххх.

все ссукисдали.



итого всего штук 4-5...


ахахаха








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почему об этом говорит хомячек из МИД(а не СБУ ГП НП ГБР).
как вы будете определять кто стрелял в нас?
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