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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:дороги (1842) концессия (31) Наталуха Дмитрий (1)

 Кольцевую дорогу Киева и ряд трасс на Западе Украины могут передать в концессию, - нардеп от СН Наталуха

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (СН) допускает возможность передачи в концессию Киевской кольцевой дороги и ряда трасс на Западе Украины.

Об этом онсообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Принятие закона позволит до конца года запустить процесс концессий как минимум – портов "Херсон" и "Ольвия", а также некоторых других объектов дорожной инфраструктуры. Идут разговоры о Киевской кольцевой дороге, части трасс на Западе Украины", – сказал Наталуха.

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Наталуха отметил, что концессия станет одним из инструментов для инвестиций в Украину наряду с приватизацией.

"На концессию возлагаем большие надежды, как и на возобновление государственно-частного партнерства в целом", – подытожил Наталуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3154611
 
 
 Топ комментарии
 
Т.Е., ДОРОГУ НА БОРЩАГОВКЕ, СТОЛИЧНОЕ ШОССЕ И УЧАСТОК МЕЖДУ НИМИ ПРОХОДЯЩИЙ МИМО ПИРОГОВО, ЭТОТ ХАЛДЕЙ УРОДА НАЗЫВАЕТ "КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГОЙ"? Кольцевую дорогу Киева и ряд трасс на Западе Украины могут передать в концессию, - нардеп от СН Наталуха - Цензор.НЕТ 2136
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Т.Е., ДОРОГУ НА БОРЩАГОВКЕ, СТОЛИЧНОЕ ШОССЕ И УЧАСТОК МЕЖДУ НИМИ ПРОХОДЯЩИЙ МИМО ПИРОГОВО, ЭТОТ ХАЛДЕЙ УРОДА НАЗЫВАЕТ "КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГОЙ"? Кольцевую дорогу Киева и ряд трасс на Западе Украины могут передать в концессию, - нардеп от СН Наталуха - Цензор.НЕТ 2136
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Яка може бути концесія існуючих доріг? Хай будують нові дороги за гроші інвесторів - викуповують землю в приватних власників, будують естакади, щоб вони нікому не заважали і потім будуть брати за це гроші! А за те що побудовано в часи СРСР брати гроші - це маразм!
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И я о том-же ... "Привлекайте инвестиции" , стройте новые дороги и потом сдавайте их в концессию .
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Короче , денег у зебилов нет . Они пытаются по кусочкам продать Украину
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Предлагаю отдать в концессию депутатов партии "слуга олигархата"
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вони й так у "концессии" у коломойського ...всі ...оптом
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Главное , что бы потом не выяснилось ,шо у этой концессии корни в кремле Кольцевую дорогу Киева и ряд трасс на Западе Украины могут передать в концессию, - нардеп от СН Наталуха - Цензор.НЕТ 5231
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Землю продадут, приватизируют остатки госсобственности, людишек останется пристроить.
P.S. Сети по теплу и воде уже были в концессии в Киеве...
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просветите невежду, а шо значит "пeредаст в концессию" ?, бо звyчит как приговор.
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Це приблизно є подібним як зебіл передає у тимчасове користування свою дружину Кільцеву дорогу Києва і низку трас на заході України можуть передати в концесію, - нардеп від СН Наталуха - Цензор.НЕТ 1952
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т.е Принятие закона позволит до конца года запустить процесс концессий...
я перевожу как
Принятие закона позволит до конца года запустить процесс передчі зебілами у тимчасове користування своіх дружин...
вроде правильно перевожу? Кільцеву дорогу Києва і низку трас на заході України можуть передати в концесію, - нардеп від СН Наталуха - Цензор.НЕТ 4383
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Переклад цього документу можна юридично засвідчити.
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он пєрєдаст. Я йєго знаю - он точно пєрєдаст
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там ошибка - в первом слове буквы р и д местами перепутали.
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Хитрожопые "слуги" народа. Передайте в концессию "убитые" дороги . где и на танке не проедешь, а не нормальные трассы .
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Що не знали кого вибирали? Кільцеву дорогу Києва і низку трас на заході України можуть передати в концесію, - нардеп від СН Наталуха - Цензор.НЕТ 1369
ДАЙОШ ТУРБОРЕЖИМ-жим-жим-жимм! Кільцеву дорогу Києва і низку трас на заході України можуть передати в концесію, - нардеп від СН Наталуха - Цензор.НЕТ 586
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Надо бы передать браткам Дубневичам. /(Это я спршиваю у телерантных патриотов Львова и их области
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Який хитрий метод підрізати туризм на західну та зупинити розповзаяння "бендеравскай ідіалогіі". Я б перевірив цього мудака на спротив 2000 вольт.
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Якось це дивно. Ці дороги будувались та ремонтувались за кошти місцевої громади, а тепер їх продадуть і змусять тих за чиї гроші вони будувались платити бабки за проїзд.
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Що вас дивує? Ви на ринку продавали картоплю?
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Колись студентом підробляв на базарі, торгуючи окулярами. Спочатку чесно працював на хазяїна. Потім почав мутитись - купував на Троєщині по 5 грн., а продавав вже на точці за 30-50.
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я тільки чекаю,коли ж то вже остання крапля буде,що вже люди почнуть палити ту п..доту
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Пані Маріє, то , здається, вже недовго чекати.
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И налоги.... нужно повышать налоги!!! Срочно увеличивайте налоги!!! И все услуги (в которых должно быть заложено полно налогов) - платные!!!
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Ого! Леня Космонавт просто отдыхает по сравнению с Вовой Вазелином!
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Частное предприятие "Азохнвей" возьмёт в аренду один погонный метр государственной границы
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я щось "забув" чиїм коштом були побудовані ті дороги ..."концессионеров" ...ну тоді все добре , а як ні то нехай будують і "передають" що хочуть і куди хочуть ...окуївші зеленожопі гніди
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В концессию - это Кольцевая станет платной ?
Как всегда платят простые люди - нах это нам нужно ?
Что за примитивное мышление ?
И это "умные люди" ?
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строящийся мост -переход в концесию..монеты украинского народа нужно отработать...зеленые барыги,это Вам не дороги строить в Украине политикой Порошенко-это наживатся на ней...концесией на том,что уже построила власть Порошенко ,,,
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