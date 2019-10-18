 Кольцевую дорогу Киева и ряд трасс на Западе Украины могут передать в концессию, - нардеп от СН Наталуха

Об этом онсообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Принятие закона позволит до конца года запустить процесс концессий как минимум – портов "Херсон" и "Ольвия", а также некоторых других объектов дорожной инфраструктуры. Идут разговоры о Киевской кольцевой дороге, части трасс на Западе Украины", – сказал Наталуха.

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Наталуха отметил, что концессия станет одним из инструментов для инвестиций в Украину наряду с приватизацией.

"На концессию возлагаем большие надежды, как и на возобновление государственно-частного партнерства в целом", – подытожил Наталуха.