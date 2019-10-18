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 Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль

Член бюджетного комитета, нардеп от партии "Голос" Владимир Цабаль заявил, что в проект Государственного бюджета-2020 не были учтены поправки по увеличению расходов на образование.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"По некоторым важным темам, таким, как образование, увеличение зарплаты учителям, не были учтены, в том числе, наши поправки. Поэтому мы не увидим значительного увеличения расходов, которые необходимы по этим направлениям", - сказал нардеп.

Он отметил, что одновременно были учтены поправки по финансированию медицины, в частности финансирование закупки лекарств для тяжелобольных пациентов.

Цабаль отметил, что проект бюджета в целом не полностью отражает программу действий правительства.

"Поскольку мы не видим, что бюджет адресует программу действий правительства, также видим, что некоторые направления не были покрыты и, учитывая, что значительная часть поправок в бюджет не является системной, а присутствуют лишь точечные изменения, я не уверен, что мы сможем поддержать этот проект", - рассказал нардеп.

Отметим, сегодня, 18 октября, Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект Государственного бюджета-2020.

Напомним, во время своей предвыборной кампании команда Владимира Зеленского обещала поднять зарплату учителям до $4000.

 Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования ищет возможность повышения зарплаты учителям и воспитателям детсадов, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3154603
 
 
 Топ комментарии
 
С ЧЕМ И ПОЗДРАВЛЯЮ УЧИТЕЛЕЙ! Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 3265
Кушайте ваше любимое ЗЕлёное Г. Смачного. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 6393
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Сосіть педагоги меседжі про кінець епохи бідності.
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Сосіть педагоги меседжі про кінець епохи бідності.
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Дарю сразу на 2 года, да ещё с 13-й зарплатой. Не благодарите. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 9315
Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 6828
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Вже дали би, якби не шкідники - вчителі математики. Недарма математикам не просуджують Нобелівські премії. Нехай задовольняться Шнобелівськими.
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"А мы тогда просто пошутили." - зе-команда.
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4000 доларів (хуцпа) було до виборів, бо вчителі були в комісіях і рахували голоси. Тепер Зе сказали пішли на ..........й!
Сьогодні зїхались за проханням голів облдержадміністрацій представники аграрної еліти (бізнесмени, науковці, фермери) з областей на комітет ВР по питанню продажу землі. В 12 год мало бути засідання комітету, проте приїхавшим сказали, що рішення комітету вже подали в 9 год в Раду. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 7587
Питання .
Чого поїхали і кому вірити? Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 5526
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С ЧЕМ И ПОЗДРАВЛЯЮ УЧИТЕЛЕЙ! Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 3265
Кушайте ваше любимое ЗЕлёное Г. Смачного. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 6393
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А они не дураки вовсе. Обычное тупое болото. Причем, чем больше стаж работы, тем меньше блеска в глазах. Унылое говно. ИМХО
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Старый зольдат. По твоему долбо...бическому разуму. 73% населения учителя и среди учителей умных нет, Только ты долбень мудрый. Простите читатели за грубость. Не могу терпеть, когда учителей держат за дураков.
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Хорошо, что у нас в стране одни учителя. Больше ни о ком голова не болит. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 9427
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А о ком там по бюджету болит просвети? Беня не в счет.
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По таксистам болит. По ФОПам болит. По медреформе болит. По капитуляции болит.

4000 долларов ЗП - предвыборное обещание Моники учителям.

С учителей просто содрать нечего. Вот по ним у зеленых голова и не болит.
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Вам же сказали это был мем, а про тарифы шутка, кушайте не обляпайтесь. 😀
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Увеличение зарплат учителям никоим образом не связано с увеличением общего бюджета на образование. Достаточно разогнать всякие там гороно и прекратить финансировать псевдо-ВУЗы
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А где тогда слуги народа дипломы брать будут?
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Вас що, теж у Трускавці навчали? Читаємо уважно: "По некоторым важным темам, таким, как образование, увеличение зарплаты учителям, не были учтены".
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Вы хотели отдельной строкой в бюджете: "ЗП УЧИТЕЛЯМ"?
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Бачу, що навчались... Таке ж тупе, як "слуги народу".
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Взагалі то Голос хотів зробити вчителям 40-годинний робочий тиждень, а тут вже вони з понтом заступаються за вчительську спільноту. Вчителі - люди освічені, все бачать.
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Они же хотели отменить все надбавки ( за классное руководство и т.д.)
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І це також. Ще й сільські школи хотіли поскорочувати
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tZE inform‏ @tZEinform 40 мин.40 минут назад

Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 9399

Ну как мы и говорили Минфин начинает объяснять почему в бюджете такой дикий дефицит. Даже вчера нарисованные 19 миллиардов не спасли побочного сына зеленой демократии

Мажоритарщики обнаружили, что никаких дотаций по округам не будет Они в восторге
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Ехан. Зеленые улучшатели еще зебильных таксистов с ФОПами не закончили окучивать. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 7594
Доберутся и до учителей. Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 6237 Только вряд ли учителям это понравится.

Все, за что берется шайка Моники Зеленски, превращается в унылое говно и тупое вымогательство.
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кстати а девочки на окружной платят налоги? там где таксисты там иииии ну вы поняли Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 5146 Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 5146
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Отож.
И тоже наверняка за прикольного ЗЕ голосовали. Так что ими тоже стоит заняться вплотную. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 2790

Вобще я не понимаю, как это ЗЕ до сих пор не додумался взять реестры голосования и тупо по спискам конкретно своим избирателям выворачивать карманы наизнанку. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 1700 Не по профессиям или сферам деятельности, а сразу всех скопом.
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Зачем учителям зарплаты? Они рады что Пашинского посадят.
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Покращення стахановскими темпами

Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль - Цензор.НЕТ 7136

Глупые шахтёры не понимают, что как раз месяца 4 назад закончилась эпоха бедности. Работать и получать зарплату больше не нужно!
@useragento
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Коротко
Статевий акт недержавного зразка.
* * *
Идея для акции: прийти на Хэллоуин под Офис Президента в костюме телефона с пропущенным от «Игоря Валерьевича».
* * *
У світлі впровадження держреєстру інтимних стосунків заграв новими барвами вираз "самозайняті особи".
* * *
2014: Бандеры, сдавайтесь! А не то мы отключим вам газ!
2019: Бандєри! Здавайтесь! А то ми зріжемо вам третину з зарплат, пенсій і медицини!
* * *
Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
* * *
(диалог по громкой связи в торговом центре)
"Просьба отправить кого-нибудь убрать туалет на третьем этаже".
"Но у нас нет туалета на третьем этаже?.."
"Теперь есть".
* * *
- Почему вы обзываете Зеленского ******? Он обижается!
- Ничего не поделать, это традиция. Каждый пигмей по имени Вова, вредящий Украине, рано или поздно становится ******.
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Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 1936

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити добре. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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главное, что многие проценты учителей ,которые голосовали и вели агитацию за "зе" сделали их ,и сделали их для того,что бы их "слуги" сделали..,
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Короче: Беня таки получит свои 5 миллиардов денег если не по суду целиком, то втихаря частями. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 20
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а зачем им поправки если они уже итак имеют зарплату в 4500 евро?
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Облиште цих учителів у спокої. Їм і так добре. Вчителі -- це ще від совдепівських часів золотий фонд фальсифікаторів на виборах. Тому вони своє заслужили.
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и это правильно! достаточно вспомнить, как эти недоумки считали эти 4 "тыщи" (до выборов еще). А,ведь, учили их учителя. И выучили 75 %. Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 7925
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в том и дело, что похоже зебобики и в школу ходили по приколу...
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так вот эти самые зеленчуки и есть продукт образования. Это прекрасно! Раз наших Песталоцци с Макаренками не насторожил факт подсчета (см.выше) и они леммингами понеслись голосовать за это, то претензий у учителей к трускавецким бакалаврам не должно быть. Ведь, правда? Поправки до бюджету щодо збільшення зарплати вчителям не були враховані, - нардеп від "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 8182
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да то ерунда...зебобики расскажут-а что вы хотели? деньги все украдены до нас попередниками( это с удивительным постоянством рассказывают ВСЕ власти)
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Слухи о повышении зарплат учителям немного преувеличены...
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та хватит вам и того что получаете, хоть бы на ту зарплату отработали.
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Налоги!!! Срочно нужно налоги повышать!!! Вводить новые сборы!!! Вэнэсуэлка так Вэнэсуэлка... Колхозники хотят скотофермочку...
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