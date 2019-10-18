 Поправки в бюджет по увеличению зарплаты учителям не были учтены, - нардеп от "Голоса" Цабаль

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.
"По некоторым важным темам, таким, как образование, увеличение зарплаты учителям, не были учтены, в том числе, наши поправки. Поэтому мы не увидим значительного увеличения расходов, которые необходимы по этим направлениям", - сказал нардеп.
Он отметил, что одновременно были учтены поправки по финансированию медицины, в частности финансирование закупки лекарств для тяжелобольных пациентов.
Цабаль отметил, что проект бюджета в целом не полностью отражает программу действий правительства.
"Поскольку мы не видим, что бюджет адресует программу действий правительства, также видим, что некоторые направления не были покрыты и, учитывая, что значительная часть поправок в бюджет не является системной, а присутствуют лишь точечные изменения, я не уверен, что мы сможем поддержать этот проект", - рассказал нардеп.
Отметим, сегодня, 18 октября, Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект Государственного бюджета-2020.
Напомним, во время своей предвыборной кампании команда Владимира Зеленского обещала поднять зарплату учителям до $4000.
Сьогодні зїхались за проханням голів облдержадміністрацій представники аграрної еліти (бізнесмени, науковці, фермери) з областей на комітет ВР по питанню продажу землі. В 12 год мало бути засідання комітету, проте приїхавшим сказали, що рішення комітету вже подали в 9 год в Раду.
Питання .
Чого поїхали і кому вірити?
Кушайте ваше любимое ЗЕлёное Г. Смачного.
4000 долларов ЗП - предвыборное обещание Моники учителям.
С учителей просто содрать нечего. Вот по ним у зеленых голова и не болит.
Ну как мы и говорили Минфин начинает объяснять почему в бюджете такой дикий дефицит. Даже вчера нарисованные 19 миллиардов не спасли побочного сына зеленой демократии
Мажоритарщики обнаружили, что никаких дотаций по округам не будет Они в восторге
Доберутся и до учителей. Только вряд ли учителям это понравится.
Все, за что берется шайка Моники Зеленски, превращается в унылое говно и тупое вымогательство.
И тоже наверняка за прикольного ЗЕ голосовали. Так что ими тоже стоит заняться вплотную.
Вобще я не понимаю, как это ЗЕ до сих пор не додумался взять реестры голосования и тупо по спискам конкретно своим избирателям выворачивать карманы наизнанку. Не по профессиям или сферам деятельности, а сразу всех скопом.
Глупые шахтёры не понимают, что как раз месяца 4 назад закончилась эпоха бедности. Работать и получать зарплату больше не нужно!
@useragento
Статевий акт недержавного зразка.
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Идея для акции: прийти на Хэллоуин под Офис Президента в костюме телефона с пропущенным от «Игоря Валерьевича».
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У світлі впровадження держреєстру інтимних стосунків заграв новими барвами вираз "самозайняті особи".
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2014: Бандеры, сдавайтесь! А не то мы отключим вам газ!
2019: Бандєри! Здавайтесь! А то ми зріжемо вам третину з зарплат, пенсій і медицини!
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Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
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(диалог по громкой связи в торговом центре)
"Просьба отправить кого-нибудь убрать туалет на третьем этаже".
"Но у нас нет туалета на третьем этаже?.."
"Теперь есть".
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- Почему вы обзываете Зеленского ******? Он обижается!
- Ничего не поделать, это традиция. Каждый пигмей по имени Вова, вредящий Украине, рано или поздно становится ******.
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити добре. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.