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 Политика Украины, Киевские новости
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 У нас будут мэр с магистратом и префект, - нардеп от СН Качура о будущей модели управления в Киеве

Глава КГГА (префект) будет иметь контрольные функции и сможет останавливать решения мэра и магистрата.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп от СН Александр Качура.

По его словам, задача законопроекта о столице сбалансировать отношения мэра и главы КГГА.

"Потому что многие годы это был один человек, который сначала давал поручения, а потом шел исполнял. Я даже интересовался – в КГГА есть два разных кабинета для мэра и главы КГГА, правда, Кличко одним из них не пользуется. Я считаю, что это должны быть два разных человека. Мэр должен задавать политику, видение, повестку дня в образовании, медицине, то глава администрации должен быть менеджером, который руководит коммунальными предприятиями и быть хозяйственником", - пояснил Качура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмена мажоритарки, без райсоветов и открытые списки, - нардеп от СН Качура о новом Избирательном кодексе

По его словам, глава КГГА будет иметь контрольные функции и сможет останавливать решения мэра: "У нас будут мэр с магистратом и глава администрации (префект). Так вот суть префекта, если выделяется какой-то участок, и есть сомнения в законности решения, он может остановить это решение. Также как и другие решения, несвойственные советам, неконституционные, например, о отделении из состава Украины, не дай Бог".

"80 депутатов Кивсовета закрывают общие концептуальные вещи – градостроения, инфраструктуры, бюджета. А районные советы будут заниматься вопросами локальными – где школу отремонтировать, где дорогу, где трубы протекают. Они решают, куда направить средства. Потому что к этим депутатам люди смогут дойти, а к депутатам Киевсовета – никак. И мы по европейской модели должны привязать советы к количеству школ", - пояснил Качура разделение полномочий Киевсовета и райсоветов, которые планируют восстановить.

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Также Качура пояснил, почему депутатам Киевсовета планируется выплачивать зарплату: "Чтобы они эти функции выполняли на постоянной основе, а не раз в пару месяцев. Потому что, если депутат будет получать зарплату, он не сможет заниматься бизнесом. Чтобы не было такого как сейчас, когда застройщики идут в депутаты и выделяют землю своим же компаниям. В результате того, что мы ликвидируем районные администрации, мы передадим эти деньги на местных депутатов – то есть бюджет в этом плане не пострадает".

Более подробно читайте в интервью Александра Качуры: "Я воюю с мафией оценщиков, которая хочет забрать 9 миллиардов из бюджета, а они меня дискредитируют".

Источник: https://censor.net.ua/n3154599
 
 
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Префект. ну прям как в Кацапстане. Впрочем, ничего удивительного.
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Тобто в Києві вже не буде самоврядування. Мрії Януковича втілює Зебіл 6.
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та ну нах.. давай сразу гауляйтера, чтоб зе-фюреру удобнее было.
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не тянет ета шобла паликмахтеров ни на фюрира ни на гауляйтера - так, босота криворогатая, случайная...
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"Мэр должен задавать политику, видение, повестку дня в образовании, медицине, то глава администрации должен быть менеджером, который руководит коммунальными предприятиями и быть хозяйственником", - пояснил Качура.

А я поясню Качуру - мэр (избираетмый) - этот попи.......деть, а глава администрации (назначаемый Зелей) - бабло делить.
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будет будет,в Ростове у вас там всё будет.
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Тобто у євреїв будуть і мэр з магістратом и префект, а у киян дуля з маком!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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А нафига, ктото может обьяснить? Зачем о одном единственном городе в Украине мэр, магистрат и перфэкт? Карго культ, нравятся звучные названия?
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Почему сразу не назвать должность -"Префект останавливающий".?
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"зе" плесень в лице главы Глава КГГА (префект) процентнты.хотят сделать еще и киевлян заложниками ихней куйни останавливая решения мера Киева....тогда вопрос ,а н,,,й киевский мер,когда есть "зеленый префект"?
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