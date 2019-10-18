 У нас будут мэр с магистратом и префект, - нардеп от СН Качура о будущей модели управления в Киеве

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп от СН Александр Качура.

По его словам, задача законопроекта о столице сбалансировать отношения мэра и главы КГГА.

"Потому что многие годы это был один человек, который сначала давал поручения, а потом шел исполнял. Я даже интересовался – в КГГА есть два разных кабинета для мэра и главы КГГА, правда, Кличко одним из них не пользуется. Я считаю, что это должны быть два разных человека. Мэр должен задавать политику, видение, повестку дня в образовании, медицине, то глава администрации должен быть менеджером, который руководит коммунальными предприятиями и быть хозяйственником", - пояснил Качура.

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По его словам, глава КГГА будет иметь контрольные функции и сможет останавливать решения мэра: "У нас будут мэр с магистратом и глава администрации (префект). Так вот суть префекта, если выделяется какой-то участок, и есть сомнения в законности решения, он может остановить это решение. Также как и другие решения, несвойственные советам, неконституционные, например, о отделении из состава Украины, не дай Бог".

"80 депутатов Кивсовета закрывают общие концептуальные вещи – градостроения, инфраструктуры, бюджета. А районные советы будут заниматься вопросами локальными – где школу отремонтировать, где дорогу, где трубы протекают. Они решают, куда направить средства. Потому что к этим депутатам люди смогут дойти, а к депутатам Киевсовета – никак. И мы по европейской модели должны привязать советы к количеству школ", - пояснил Качура разделение полномочий Киевсовета и райсоветов, которые планируют восстановить.

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Также Качура пояснил, почему депутатам Киевсовета планируется выплачивать зарплату: "Чтобы они эти функции выполняли на постоянной основе, а не раз в пару месяцев. Потому что, если депутат будет получать зарплату, он не сможет заниматься бизнесом. Чтобы не было такого как сейчас, когда застройщики идут в депутаты и выделяют землю своим же компаниям. В результате того, что мы ликвидируем районные администрации, мы передадим эти деньги на местных депутатов – то есть бюджет в этом плане не пострадает".

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