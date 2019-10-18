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Все про:Киев (18038) нападение (1775) прокуратура (3704)

 Задержан подозреваемый в серийных нападениях, совершенных на территории Днепровского района столицы, - прокуратура

В Киеве задержан подозреваемый в серии нападений с ножом на мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Указанные преступления были совершены в течение сентября этого года на территории Днепровского района города Киева.

По результатам проведенных следственно-розыскных мероприятий и собранных доказательств установлена причастность к совершению двух таких нападений 44-летнего местного жителя, который ранее находился на принудительном лечении в психиатрическом учреждении за совершение умышленного убийства в невменяемом состоянии.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК Украины и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154598
 
 
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Посадите к нему в камеру врача который его с дурки выпустил.
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Зебіл , ти помилився. Це типовий зе- виборець .
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Странно, а куда уходит електроэнергия мирного атома украинских АЭС?
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