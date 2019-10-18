 Апелляционный суд оставил Пашинского под стражей

Решение Печерского суда о Пашинском оставили без изменений, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это означает, что мы вернулись во времена Януковича. Мне больно и обидно за наше государство. Я знаю, что с понедельника мне будут десятками выдвигать новые подозрения", - сказал сам Пашинский.
Напомним, 7 октября в Печерском районном суде бывшего нардепа арестовали на два месяца без права внесения залога.
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