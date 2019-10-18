EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  3333  129
Все про:Пашинский (672) суд (22640)

 Апелляционный суд оставил Пашинского под стражей

По возвращении из совещательной комнаты судьи Апелляционного суда города Киева, в котором сегодня рассматривается жалоба защиты Сергея Пашинского об избрании ему меры пресечения, озвучили свое решение.

Решение Печерского суда о Пашинском оставили без изменений, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. ВИДЕО

"Это означает, что мы вернулись во времена Януковича. Мне больно и обидно за наше государство. Я знаю, что с понедельника мне будут десятками выдвигать новые подозрения", - сказал сам Пашинский.

Напомним, 7 октября в Печерском районном суде бывшего нардепа арестовали на два месяца без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3154596
 
   
 Топ комментарии
 
Пашинский конечно мерзопакостная рожа но правовой беспредел который начался аукнется всем .
 показать весь комментарий
 
Самое интересное, что зебилы схавают. Потому что поголовно с одной извилиной. Потому что вопрос не в пашинском. Если под залог нельзя выходить по обычному делу, обычной бытовухе, где никто не погиб и не стал инвалидом, где никто не убегает - то значит под залог подозреваемых в убийстве нельзя отпускать вообще? Никого? Хотя о чем это я, о какой то логике, когда у зебилов только примитивные животные чувства.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Кто и что за него рвет? У тебя какие то влажные фантазии, нахер этот вор кому надо, просто он к Порошенко отношения не имеет, он из НФ.
 показать весь комментарий
 
Ты что вашу свиночолую братию не признал, парашник?
 показать весь комментарий
 
урррраааааааааааааааа! мразь плешинская должна сидеть
 показать весь комментарий
 
 
то буде вишенка на торте , сначала на него подсоберут доказухи , что бы оно потом не верезжало про репрессии против оппозиции , а потом ...
 показать весь комментарий
 
 
да кто бы сомневался))) пашинскому нужно идти до конца и подавать еспч, если он выиграет то зеля в этот же день должен вылететь из власти. телефонное право опять в силе))
 показать весь комментарий
 
 
Кто зеля ? Да это гавно будет до последнего за власть держаться а то беня накажет , нахрена столько бабла его хозяин в него вложил начиная с рекламного сериала слуга урода
 показать весь комментарий
 
 
Я писал - на стрельбу пашинского всем насрать, тем более по какому-то наркомату. Пашинского колят на коррупционные схемы - новая власть их хочет оседлать, курс доллара более 28 гривень в бюджете 2020 на это прямо и указывает. Раз в планах нет укрепления гривны - значит уровень коррупции планируется оставить потрошиным. Всё просто.
 показать весь комментарий
 
 
уже доукреплялись что все экспортеры приостановили деятельность)) курс падает а цены растут)))
 показать весь комментарий
 
 
Странно, что зебилоиды судят именно Пашинского, он же соратник Авакова, хотя, может сакральная жертва стаду зебилов на сьедение..
 показать весь комментарий
 
Сидіти будуть усі керівники Майдану.
Це щеплення від 3-го Майдану.
 показать весь комментарий
 
Есть мнение, что Пашинский наконец то все понял (может в камере помогли расчехлится) и начал давать показания про ОПГ Порошенко и теперь нахождение под стражей этл банальное сохранение ему жизни. Могут ведь взять на поруки и..
 показать весь комментарий
 
 
Плять, дебилоид зеленый, Пашинский никогда в орбиту Порошенко не входил, это креатура Авакова-Яценюка! Де вы такие дегенераты беретесь?
 показать весь комментарий
 
 
"Орбита порошенко", петекантроп, это сильно сказано.
Порошок это человек-мародер, а не планета.
Там одна ОПГ мародеров Порошенко-Свинарчук-Турчинов-Пашинский-....
Всех объединяет крупные кражи у военных во время войны.
 показать весь комментарий
 
зебилы уже много раз обосрались с порошенко. Убедит в мае. В сентярбе... Теперь не оставляют надежды - а вдруг тут. Все никак не могут простить, что оскорбил из люмпенские чувства, на мальживы поехал, а люмпен - нет.
 показать весь комментарий
 
Для мудрого украинского нариту Пашинский виноват только потому, что рожа кривая, а у Свинарчука фамилия смешная
 показать весь комментарий
 
 
от тобі і на.. Мародьор 5 років потужно реформував реформував та таки невиреформував суди.. Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 318 абуть ще 5 років не вистачило
 показать весь комментарий
 
 
Тоесть теперь это оправдание всему? Я уже молчу про то, что говорить на порошенко мародер, хотя как раз ничего не укралд и не видеть хозяина зеленского - коломойского, который украл сотни миллиардов - это быть полным быдлом.
 показать весь комментарий
 
 
удмурдъ, будь ким хочеш, можеш бидлом, можеш рускагаварящым удмурдом.. маєш право Апеляційний суд залишив Пашинського під вартою - Цензор.НЕТ 5547 в мене твій білий гаспадін Мародьор Барижний вкрав 5 років життя та надію на шось добре в цій країні
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕблевотина будет радостно кричать Лалала Лалалала и стучать членом по клавишам, когда из госбюджета будут выплачивать Пашинскому по решению ЕСПЧ за "незаконне позбавлення волі".
 показать весь комментарий
 
 
".Мужчина рассказал, что 31 декабря около 17:00 часов он шел из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом маму. По дороге он наткнулся на заглохший бус. Водитель попросил его помочь вытолкать машину с проезжей части на обочину."Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на…, если есть мужчины - пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была - я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", - рассказал Химикус.Он настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Пострадавший утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился на поражение."Счастье, что бутылка в руках была - дал по голове. Стрелял сюда", - рассказал пострадавший, показывая на грудь.Химикус утверждает, что на его простреленных штанах остался след от пороха, что якобы указывает на то, что Пашинский находился рядом с ним в момент выстрела."
 показать весь комментарий
 
Продажного гражданина "крисюка", даже не жалко. Меткий стрелок ....
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх