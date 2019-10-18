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 Политика Украины
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 НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким согласовано сообщение о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 18 октября 2019 года детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Так, указанное лицо обеспечило включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", - говорится в сообщении.

"Как следствие, государству был нанесен ущерб на более 10,62 млн гривен. Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. США (за 2016 год), 63 тыс. долл. США (за2017 год) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018 год). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отметили в САП.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

Читайте также: Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154595
 
   
 Топ комментарии
 
Все ближче й ближче до потужного сивочолого.. Які там прогнози у букмекерів - знімуть недоторканість, чи арешт відбудеться вже після Нового Року?
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свыня, свинярчуки и все шобла поросячья должна сидеть
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Якщо тупі будкостроітєлі ще не зрозуміли, що в цій країні вже неможливі якісь інсинуації для публіки, то мені їх не шкода. Як і тих, хто думає, що можна Закон "Про землю" протягнути тишком-нишком.
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Страшний звір!
Для нинішніх обрізаних можновладців, пожирачів хумуса та іншого кошерного лайна...
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Все ближче й ближче до потужного сивочолого.. Які там прогнози у букмекерів - знімуть недоторканість, чи арешт відбудеться вже після Нового Року?
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Писля Нового Року закон вступае . Вин ще буде красномсовщыватьтя.
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А тебя не смущает, что в ВР у Зе большинство, которое давно могло снять неприкосновенность с Порошенко и без всякого "снимут неприкосновенность"?
Но почему то этого не делают. Может просто у ЗеКоманды до сих пор нечего предъявить на Пороха, потому и повторяют эту мантру "когда снимут неприкосновенность". Ну шоб как-то еще вам лохам верилось, что все посадки впереди... Когда нибудь, может быть, в светлом будущем - вы только верьте в Зе!
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Нет конечно. закрывать скоро будет портнов за "переворот" в 14 году.
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Есть видео её допроса.
В ютьюбе.
Эксклюзив. Допрос Лукаш в ГПУ.
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Как там с голодовкой, до ужина хоть продержался?
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Та покуй на гладковського, кононенка і решту пішаків. Коли коломойського, ахмєтова, пінчука і решту кримінально-олігархічного симбіозу будуть саджати?
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Це вже не так легко, бо чим більше риба, тим менше безпосередніх ДІЙ вона здійснює, а значить, у правоохоронців немає прямих доказів. Але справа часу.
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Странно, а зебилам расказывали до выборов, что как раз все легко.
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У нас есть категория публикаи , которых можно вешать без суда и следствия
(Прошу продажных адвокатиков не нервничать/(
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предъява смешная, за уши притянутая. а еще он в МакДональдсе гамбургеры воровал... зе-папуасы, а когда беня 155 млрд. вернет?
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То посмійся, твоєму сусіду Наполеону теж смішно?)
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украл - пойди покайся. а набу, как и все прокуроры просто не хотят работать.
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підбарижники ненавидять Ігоря Валерійовича за те , що Дніпро не віддав їхнім торгівельним партнерам .
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Чинуши уявили себе володарями,а не найманцями тому користно їх всіх опустити на землю,а краще підвісити між небом і землею з висолопленим язиком і повним ротом мух для прикладу чиновникам наступним.
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свинярчук не вор. он мыролюбный реформатор. хотя это очень близкие понятия.
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Тоесть полуюляешь выражение, где опер, во времена ублюдочного сталина подрасывает доказательво? намекаешь что хочешь подбрасывать и сейчас?
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Гладковского нет за что сажать, псы Зедебилоида нашли вину, что жена имела доход и Гладковский не задекларировал ее доход, в стране дураков маразм крепчает. Идиот рулит страной.
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А как же те расследования, что там нацдоны ходили? Или все что смогли нарыить - это что там на пару процентов дороже купили грузовики (может быть).
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а разве набу проверяет декларации??? или им команда дана?? тогда проверяем зеленского
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быстрее сообщайте, а то свыня с голоду сдохне и не узнает
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ущерб 10,62 млн гривен.
не задекларировано 54 тыс. долл. США (за 2016 год), 63 тыс. долл. США (за2017 год) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018 год).

И теперь сравните масштабы с тем, что НАБУ почему-то не интересует - 5 млрд долларов, которые Коломойский украл у Украины.

И ни слова о том, о чем срали кирпичами зебилоиды. По скандальному "расследованию" Бигуса полный ноль.
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Ти б відпустив, якщо б у тебе вкрав 10 лямів? Може за такі дрібниці зовсім нагороджувати треба?
НАБУ повідомило про підозру Гладковському у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей - Цензор.НЕТ 6892Так ото помовч
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Кто сказал, что он что-то украл?

Зелюпе надо кого-то посадить. Всьо!!!

Моника Зеленски обещала быдляку кого-нить посадить. При ручном правосудии это сделать проще, чем поднять быдляку доходы.
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Ты наверное из тех 100 человек с улицы для которых все бандиты,на кого укажет Зе:!?
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є факти , що Ігор Валерійович крав - заявляй в правоохоронні органи . Допікає тобі , що Дніпро український , кацапе !
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Вобще-то даже решение суда уже есть.

В твоем колхозе наверное ничего не слышали про суд по Привату в Лондоне.
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Як діти, чесслово ))))))

"Завышенная цена" - это что ? )))))

По предоплате - это одна цена,
С отсрочкой платежа - другая цена,
С модификациями - третья цена,
Сжатые сроки поставки - четвёртая цена..
и т.д.

"Завышенную цену" вообще нереально доказать.

Шариковы от юризма, мать их )))
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это все пережитки совка чтобы быдло радостно мычало пока новые лица пилят потоки
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Неужели сядет? А там, глядишь и барыгу в одной цепочке, потянет...Верится с трудом..У них столько бабла, что любой суд, с потрохами, купят... НАБУ повідомило про підозру Гладковському у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей - Цензор.НЕТ 2275
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Что, низкосортный бот, который под прокси вынужден сидень? Чтобы кацапские уши не были видны?
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что значит это совковое по завышенным ценам? цена рыночная договорная
если не было тендера на закупку то спрашивать надо у министерства обороны почему не провели
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Но ведь Гладковский,на момент когда принималось решение по закупке Мазов-НЕ БЫЛ ЧИНОВНИКОМ в СНБО!!!!!!!Видать всё таки имеет место месть конкурентов или желаниезабрать его бизнес....иначе набуины бы не выдумывали всякую дичь,а просто подкинули бы ему наркоту,денежную куклу(как гримчаку) или просто привели с улицы 100 "свидетелей",которые подтвердили что Гладковский бандит!)))
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невинаватый он! фсё шо украдено гладковским принадлежит свинарчуку! )
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10,62 млн гривен на такой сумме контракта это копейки! Кроме того методика подсчета выгоды или заработка Азировская! Человек пришел наладил циклы производств, поставки комплектующих привел с собой профессионалов производственников, а не клоунов (% квартала!!! Чем бы армия воевавала если бы не "свинарчуки порошенка"???? Лопатами или языками специалистов по "надлишковому майну"????!!!!
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