 НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким согласовано сообщение о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 18 октября 2019 года детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Так, указанное лицо обеспечило включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", - говорится в сообщении.
"Как следствие, государству был нанесен ущерб на более 10,62 млн гривен. Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. США (за 2016 год), 63 тыс. долл. США (за2017 год) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018 год). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отметили в САП.
Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
Для нинішніх обрізаних можновладців, пожирачів хумуса та іншого кошерного лайна...
Но почему то этого не делают. Может просто у ЗеКоманды до сих пор нечего предъявить на Пороха, потому и повторяют эту мантру "когда снимут неприкосновенность". Ну шоб как-то еще вам лохам верилось, что все посадки впереди... Когда нибудь, может быть, в светлом будущем - вы только верьте в Зе!
В ютьюбе.
Эксклюзив. Допрос Лукаш в ГПУ.
(Прошу продажных адвокатиков не нервничать/(
Кому?
На каком основании?
не задекларировано 54 тыс. долл. США (за 2016 год), 63 тыс. долл. США (за2017 год) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018 год).
И теперь сравните масштабы с тем, что НАБУ почему-то не интересует - 5 млрд долларов, которые Коломойский украл у Украины.
И ни слова о том, о чем срали кирпичами зебилоиды. По скандальному "расследованию" Бигуса полный ноль.
Так ото помовч
Зелюпе надо кого-то посадить. Всьо!!!
Моника Зеленски обещала быдляку кого-нить посадить. При ручном правосудии это сделать проще, чем поднять быдляку доходы.
В твоем колхозе наверное ничего не слышали про суд по Привату в Лондоне.
"Завышенная цена" - это что ? )))))
По предоплате - это одна цена,
С отсрочкой платежа - другая цена,
С модификациями - третья цена,
Сжатые сроки поставки - четвёртая цена..
и т.д.
"Завышенную цену" вообще нереально доказать.
Шариковы от юризма, мать их )))
если не было тендера на закупку то спрашивать надо у министерства обороны почему не провели