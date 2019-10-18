 Отмена мажоритарки, без райсоветов и открытые списки, - нардеп от СН Качура о новом Избирательном кодексе

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп от СН Александр Качура.

По его словам, с вероятностью 70% местные выборы будут весной. Вместе с тем, в ближайшие 2 месяца монобольшинство намерено принять новое избирательное законодательство.

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"Мы собрали общественные оранизации, обсудили все правки, в том числе которые предложил президент в вето. Сейчас это стопка бумаги где то таких размеров (поднимает руку от стола до шеи), если мы будем интенсивно работать каждый день, мы справимся. Главный посыл президента – убрать мажоритарку и ее коррупционные риски", - пояснил он.

По словам Качуры, планируется также изменить модель проведения местных выборов: "Не может быть такого, чтобы были округа, которые не представлены своим депутатом. Авторы предыдущего законопроекта явно перемудрили. Причем поняли это на собственной шкуре, когда один из них не смог избраться в Киевсовет. И потом матерился, потому что все пошло не так"

"Если мы говорим о парламенте, то это пропорционалка и, надеюсь, коллеги нас поддержат. Идея в том, что кандидат будет включен в общий список, но подкупить всю страну у него не будет возможности. Для этого ему понадобится миллиард. Но он может ездить по стране и зарабатывать свой рейтинг, чтобы продвинутся вверх с установленного партией места в списке. Мы уже разработали макет бюллетеня, он будет достаточно простым. Дальше. Областные советы должны формироваться по принципу представительства всех ОТГ. Не так как сейчас в Днепропетровской области, например, когда практически все депутаты из Днепра. Мы хотим, чтобы в зависимости от размера ОТГ, у него было 1 или 2 депутата в облсовете. Там тоже будут пропорциональные открытые списки, где каждый депутат сможет продвигаться вверх. Районных советов не будет, так как они не будут выполнять никаких представительских функций после формирования ОТГ, но будут префекты, которые будут следить за выполнением законов органами власти. А в сельсоветах – в партийной системе нет смысла, потому что выбирают депутата от улицы, человека которого знают и который будет заниматься проблемами людей, а не представителя партии", - пояснил Качура суть предстоящих изменений.

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Вместе с тем, нардеп отметил, то до конца года также будут приняты изменения относительно модели децентрализации: "Я хотел бы, чтобы это произошло до конца года, но заработает все уже в следующем году, Мы хотим дать возможность всем ОТГ самостоятельно объединиться – у них есть возможность до следующего года и потом еще немного, чтобы добровольно объединиться".

Более подробно читайте в интервью Александра Качуры: "Я воюю с мафией оценщиков, которая хочет забрать 9 миллиардов из бюджета, а они меня дискредитируют".