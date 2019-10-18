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 Отмена мажоритарки, без райсоветов и открытые списки, - нардеп от СН Качура о новом Избирательном кодексе

В ближайшие 2 месяца монобольшинство намерено принять новое избирательное законодательство

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп от СН Александр Качура.

По его словам, с вероятностью 70% местные выборы будут весной. Вместе с тем, в ближайшие 2 месяца монобольшинство намерено принять новое избирательное законодательство.

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"Мы собрали общественные оранизации, обсудили все правки, в том числе которые предложил президент в вето. Сейчас это стопка бумаги где то таких размеров (поднимает руку от стола до шеи), если мы будем интенсивно работать каждый день, мы справимся. Главный посыл президента – убрать мажоритарку и ее коррупционные риски", - пояснил он.

По словам Качуры, планируется также изменить модель проведения местных выборов: "Не может быть такого, чтобы были округа, которые не представлены своим депутатом. Авторы предыдущего законопроекта явно перемудрили. Причем поняли это на собственной шкуре, когда один из них не смог избраться в Киевсовет. И потом матерился, потому что все пошло не так"

"Если мы говорим о парламенте, то это пропорционалка и, надеюсь, коллеги нас поддержат. Идея в том, что кандидат будет включен в общий список, но подкупить всю страну у него не будет возможности. Для этого ему понадобится миллиард. Но он может ездить по стране и зарабатывать свой рейтинг, чтобы продвинутся вверх с установленного партией места в списке. Мы уже разработали макет бюллетеня, он будет достаточно простым. Дальше. Областные советы должны формироваться по принципу представительства всех ОТГ. Не так как сейчас в Днепропетровской области, например, когда практически все депутаты из Днепра. Мы хотим, чтобы в зависимости от размера ОТГ, у него было 1 или 2 депутата в облсовете. Там тоже будут пропорциональные открытые списки, где каждый депутат сможет продвигаться вверх. Районных советов не будет, так как они не будут выполнять никаких представительских функций после формирования ОТГ, но будут префекты, которые будут следить за выполнением законов органами власти. А в сельсоветах – в партийной системе нет смысла, потому что выбирают депутата от улицы, человека которого знают и который будет заниматься проблемами людей, а не представителя партии", - пояснил Качура суть предстоящих изменений.

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Вместе с тем, нардеп отметил, то до конца года также будут приняты изменения относительно модели децентрализации: "Я хотел бы, чтобы это произошло до конца года, но заработает все уже в следующем году, Мы хотим дать возможность всем ОТГ самостоятельно объединиться – у них есть возможность до следующего года и потом еще немного, чтобы добровольно объединиться".

Более подробно читайте в интервью Александра Качуры: "Я воюю с мафией оценщиков, которая хочет забрать 9 миллиардов из бюджета, а они меня дискредитируют".

Источник: https://censor.net.ua/n3154590
 
   
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"В ближайшие 2 месяца "----ви дивіться ,бо з такими движами Зе сцкуна і СН , за два місяці щоб не прийшлося вам скопом за поребриком ховатися Отмена мажоритарки, без райсоветов и открытые списки, - нардеп от СН Качура о новом Избирательном кодексе - Цензор.НЕТ 2602
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Полтора митингующих готовы к свержению власти?
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для Зе сцкуна й 1,5 землекопа достатньо, бо сцкун Отмена мажоритарки, без райсоветов и открытые списки, - нардеп от СН Качура о новом Избирательном кодексе - Цензор.НЕТ 5696
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Избирательное законодательство по которому они пришли ко власти их уже не устраивает?Надо менять -что бы другие уже не смогли придти им на замену.
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СЛУГА НАРОДА ПОССОРИЛАСЬ С ГОНЧАРУКОМ НА ФРАКЦИИ
"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцеконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - отметил один из депутатов "Слуги народа" в разговоре с УП.
"Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты - депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - пояснил уже другой нардеп.
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Ну да ,паны деруться ,а у холопов чубы трещат.
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Все что в Украине меняет команда клоунов,может нравиться только кремлевскому кукловоду.
Они ща найдут и уничтожат все лазейки ,через которые пролезли сами.
Видать светит Украине второй лукашенко.
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что характерно, ценник "миллиард" озвучен.
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Мне интересно: выпускники Трускавца понимают что такое райсовет и райгосадминистрация?
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Чтобы было понятно кто принимает законы в Украине.
Рада ухвалила всі закони для амністії на Донбасі:.
Скасування мажоритарки, без райрад і відкриті списки, - нардеп від СН Качура про новий Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 6473
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Все что не делается-все к лучшему, а все что делается сейчас-все к худшему. Проверено не раз
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