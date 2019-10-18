 Суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. ВИДЕО

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.
После выступления адвоката Пашинского Андрея Федура, судьи удалились в совещательную комнату.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
На них когда собачка лает, они становятся на четвереньки и стараются ее перегавкать
Какое нейтральное изложение событий 😁
Коли конфлікт був на грані рукоприкладства, Пашинський вистрілив у повітря. Хвмікус вирішив що то понти і у Паринського пукалка з гумовими кулями, та попер на нього з пляшкою і дав по голові. Пашинський упав і лежачи поцілив Хімікусу у ногу.
До речі, експертиза підтвердила, що стріляв він лежачи.
Я не фан Пашинського, але якщо є факти корупції причиніть його за неї, а не по такій слизькій справі! Бо виглядає це як замовна помста євреїв за неотримані підряди.
нанесшим ему удар бутылкой по
голове. " ... цензор уже оправдал чупакабру оно и прально, надо друга вытягивать с кичи, а то сдаст всю компанию к чертям!
Вообще, меня удивляет терпение Пашинского, тот алкаш бы получил бы пулю в лоб до первого удара бутылкой! Но, если есть что то другое, за что судить, то не устраивайте "95 канал"!!!