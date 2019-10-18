 Суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. ВИДЕО

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

После выступления адвоката Пашинского Андрея Федура, судьи удалились в совещательную комнату.



Фото и видео: Олег Богачук

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.