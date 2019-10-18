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Все про:апелляция (413) Киев (18038) Пашинский (672) суд (22640) Федур (20) Богачук Олег (914)

 Суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому. ВИДЕО

Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения бывшему нардепу Сергею Пашинскому.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

После выступления адвоката Пашинского Андрея Федура, судьи удалились в совещательную комнату.

Суд продолжил рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому 01
Фото и видео: Олег Богачук

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3154589
 
 
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Если Пашинский поехал домой, а не совершил вооруженое нападение и не ранил Химикуса у застрявшей машины. То не сидел бы в тюрьме.
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Это для упоротых недоступная модель поведения

На них когда собачка лает, они становятся на четвереньки и стараются ее перегавкать
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Садить в СИЗО. Потом по воровству, мародёрству. коррупции допрашивать с пристрастием. И смотрите кто ублюдка приходит брать на "поруки", Подельники папередники.
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По совокупности Пашинский минимуум на 20 лет тюрьмы с конфискацией заработал.
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помним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. Источник: https://censor.net.ua/n3154589

Какое нейтральное изложение событий 😁
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А що дивного? Цілком реальне.
Коли конфлікт був на грані рукоприкладства, Пашинський вистрілив у повітря. Хвмікус вирішив що то понти і у Паринського пукалка з гумовими кулями, та попер на нього з пляшкою і дав по голові. Пашинський упав і лежачи поцілив Хімікусу у ногу.
До речі, експертиза підтвердила, що стріляв він лежачи.
Я не фан Пашинського, але якщо є факти корупції причиніть його за неї, а не по такій слизькій справі! Бо виглядає це як замовна помста євреїв за неотримані підряди.
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" оскорбившим жену нардепа, и
нанесшим ему удар бутылкой по
голове. " ... цензор уже оправдал чупакабру оно и прально, надо друга вытягивать с кичи, а то сдаст всю компанию к чертям!
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Да, был Пашинский П-Расом, таже и не вспомнили бы об этом алкаше с бутылкой... Взять например допу, гепу или другую срань...
Вообще, меня удивляет терпение Пашинского, тот алкаш бы получил бы пулю в лоб до первого удара бутылкой! Но, если есть что то другое, за что судить, то не устраивайте "95 канал"!!!
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Тут и козе понятно что намерения Пашинского были сформированы еще до выхода из машины. Человек сидя в машине достал пистолет и вышел уже угрожая оружием. Так кто на кого напал?
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