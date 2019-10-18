 После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook со ссылкой на данные СЦКК.
"17 октября противник осуществил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединское, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенные минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин)", - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным СЦКК, НВФ РФ вчера коварно осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4.
"Такое циничное поведение лишний раз свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта. Напомним, что минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток", - добавили в штабе.
Чи сера пучить від порріджу на сніданок?
Тополь, искандеры! Смейтесь! Раз, два!
Газпрому дистанционно через спутник отключили австрийские компрессоры. С помощью кувалды и лома компрессоры запустить не удалось. Оборудование превратилось в груду бесполезного металла. У компании есть компрессоры американского и шведского производства, однако их решили не подключать, чтобы снова не столкнуться с незапланированным отключением.
Рыдаю…
2. В Панаме открыто уголовное дело против Портнова.
За ложь под присягой про "панамские офшоры" Порошенко, за что тот нарвался на статью №384 УК Панамы "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".
Господа, вы слышали? Он еще и присягнул! Форменный идиот!
Перед этим в Панаме закрыто уголовное дело против Порошенко по иску Портнова. И только ДБР продолжает ползать под Портновым, стирая задницы до шейных позвонков.
3. Знаете, что интересно?
Кому болит российско-украинская война? Правильно! Порохоботам. Теперь смотрите, Зеленский стал президентом и теперь ему нужно решать реальные проблемы с реальной войной. А хомячкам, которые его выбрали это не интересно - они "устали от войны".
Остались только мы. У Зеленского остались только порохоботы.
Карма сыграла с Вовой в злую шутку.
В связи с этим, меня, как самого лютого и проплаченого порохобота ***т один вопрос.
Где можно посмотреть, сколько потратил на Армию собственных средств простой парень из нарота, миллионер, быдлом выбранный клован ху*сос?
4. Какой-то Залесский заявил, что на месте разведения войск уже 2 дня тишина.
Так ему сказал ОБСЕ. Кто убил двух бойцов и ранил пятерых, его не интересует. Говорит, если такая тишина продлится еще 5 дней, будем отводить войска. Передайте долбо*бу, что "фермеры" следят за каждым его движением.
5. Пока я жду бана, за свое обилие ненормативной лексики, а так же "разжигание ненависти" к оккупанту и прочим коллаборантам, позвольте набросить:
Если бы в свое время в школьной программе по литературе вместо рассказов, как немой **л*н собаку топил, школьники читали бы "1984" и "Скотный двор", мы бы жили в другой стране.
Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!
Почему Герасим утопил Муму по приказу барыни, а не вернулся вместе с собакой в деревню, откуда эта покорность?
Хороший вопрос: ведь Герасим мог попросту уйти от барыни вместе с собакой. Но, кажется, это просто не пришло ему в голову: из послушания перед Госпожой он сначала топит Муму (не забывая ее накормить напоследок щами; это что-то из русского менталитета, подмеченное Тургеневым: ср. с фронтовым дневниковым рассказом Твардовского о пойманном немце, которого не могли больше с собой водить и сначала досыта накормили, а потом уже пристрелили в амбаре), ну а затем, поняв, что содеянное окончательно и он по приказу барыни погубил единственное дорогое ему существо, решает резко изменить свою жизнь и возвращается в родную деревню. Можно, таким образом, сделать вывод, что мозг Герасима не приспособлен к стратегическому мышлению.
Но можно придумать и другую трактовку. Незадолго до истории с Муму барыня лишает Герасима любимой девушки Татьяны: Герасим, правда, не знает, что барыня здесь замешана, но понимает, что уже после мнимого «падения» Татьяны решение о ее свадьбе с Капитоном может принимать только хозяйка дома. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что нужда в сердечной привязанности, которая у Герасима была неудовлетворенной со времени разочарования в Татьяне, перекинулась на собаку. Ну а дальше барыня велит избавиться от нее, и Герасим разыгрывает карту гордости, которую хорошо обозначил Островский в «Бесприданнице»: «Так не доставайся ж ты никому!» Вот только Муму вряд ли могла его за это поблагодарить, как Лариса - Карандышева.
Ну и, в качестве постскриптума, третье соображение, не противоречащее двум предыдущим. Известно, что в основе рассказа «Муму» лежит реальная история: прототипом барыни здесь стала мать Тургенева, прототипом Герасима - немой крепостной мужик Андрей. Утопив собаку, Андрей вернулся в услужение в тургеневский дом. Тургенев же решил придать сюжету романтическую развязку, приписал герою бунт. Возможно, при этом он не подумал, что такой герой покажется читателю не слишком сообразительным (см. первый абзац), но Тургеневу и не нужно было делать из Герасима интеллектуала.
Ти неперевершений! Якщо ти зі своєю отарою додасте вогнику, то Україна почне експортувати сірководень!))) Не зупиняйся!
Это все на местах трактористы и шахтеры решили салют боевыми сделать......
И командуют ими конечно не кадровые военные "отпускники"?!!!
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.
(хокку)
Ну ладно то ЗЕ не военный, но генералы то не дебилы и понимают что сепары безнаказанного убивают наших солдат.
Кровь наших парней не только на руках ЗЕ но и на руках чиновников-генералов. И народ рано или поздно будет их судить за исполнение безумных приказов ЗЕ не стрелять.