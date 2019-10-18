EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  1716  38
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8326) Донбасс (19687) СЦКК (557)

 После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК

После длительного перерыва оккупанты применили тяжелую артиллерию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook со ссылкой на данные СЦКК.

"17 октября противник осуществил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединское, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенные минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин)", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным СЦКК, НВФ РФ вчера коварно осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения и взрывные травмы на Донбассе 17 октября, - штаб ОС

"Такое циничное поведение лишний раз свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта. Напомним, что минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток", - добавили в штабе.

После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154587
 
 
 Топ комментарии
 
"шёл пятый день режима тишины..." (с) Вазелин Шестой - Моника.
 показать весь комментарий
 
1. Санкции наступают!
Тополь, искандеры! Смейтесь! Раз, два!
Газпрому дистанционно через спутник отключили австрийские компрессоры. С помощью кувалды и лома компрессоры запустить не удалось. Оборудование превратилось в груду бесполезного металла. У компании есть компрессоры американского и шведского производства, однако их решили не подключать, чтобы снова не столкнуться с незапланированным отключением.
Рыдаю…
2. В Панаме открыто уголовное дело против Портнова.
За ложь под присягой про "панамские офшоры" Порошенко, за что тот нарвался на статью №384 УК Панамы "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".
Господа, вы слышали? Он еще и присягнул! Форменный идиот!
Перед этим в Панаме закрыто уголовное дело против Порошенко по иску Портнова. И только ДБР продолжает ползать под Портновым, стирая задницы до шейных позвонков.
3. Знаете, что интересно?
Кому болит российско-украинская война? Правильно! Порохоботам. Теперь смотрите, Зеленский стал президентом и теперь ему нужно решать реальные проблемы с реальной войной. А хомячкам, которые его выбрали это не интересно - они "устали от войны".
Остались только мы. У Зеленского остались только порохоботы.
Карма сыграла с Вовой в злую шутку.
В связи с этим, меня, как самого лютого и проплаченого порохобота еб*т один вопрос.
Где можно посмотреть, сколько потратил на Армию собственных средств простой парень из нарота, миллионер, быдлом выбранный клован ху*сос?
4. Какой-то Залесский заявил, что на месте разведения войск уже 2 дня тишина.
Так ему сказал ОБСЕ. Кто убил двух бойцов и ранил пятерых, его не интересует. Говорит, если такая тишина продлится еще 5 дней, будем отводить войска. Передайте долбо*бу, что "фермеры" следят за каждым его движением.
5. Пока я жду бана, за свое обилие ненормативной лексики, а так же "разжигание ненависти" к оккупанту и прочим коллаборантам, позвольте набросить:
Если бы в свое время в школьной программе по литературе вместо рассказов, как немой ебл*н собаку топил, школьники читали бы "1984" и "Скотный двор", мы бы жили в другой стране.
Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
Семьйон, или домой. Здесь боярышник не наливают.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"шёл пятый день режима тишины..." (с) Вазелин Шестой - Моника.
 показать весь комментарий
 
 
ста двадцяти двушки це ж не152 мм гаубиці. Отже режим тиші по пуйловськи. Молись Зєля швайн майстру.
 показать весь комментарий
 
 
казав нарік шо тихо, не розкачуйте рояль з піаніо
 показать весь комментарий
 
 
так эти суки грёбанные сейчас повадились снимать с позиций тяжёлое вооружение и гнать на ТО . не перед ротацией на передовую . не после ротации через пару месяцев . а именно с позиций сейчас . за такое садить надо
 показать весь комментарий
 
 
ну таки в гуманитарные камазы 122-х больше влазит .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Азов" своих людей все-такии ввел в Золотое и Петровское. Они и пуляют минами по соседним полям, чтобы недопустить капитуляции.
 показать весь комментарий
 
Семьйон, или домой. Здесь боярышник не наливают.
 показать весь комментарий
 
 
З Юлькою Мендель разом на журфаці вчився? Знаєш ,що ЗСУ по мирних жителях стріляє? После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5308
 показать весь комментарий
 
 
він з Лондона коректує вогонь Білецькому! шкода хлопця може від новичка постраждати!
 показать весь комментарий
 
таки Азов уже в ППД давно . даун лишнехромосомный
 показать весь комментарий
 
 
Сер, не треба зранку пити Johnnie Walker на глоді...
Чи сера пучить від порріджу на сніданок?
 показать весь комментарий
 
 
Вчора одна кацапська курва під погонялом «Сергей Енин» казав, що це наші по пляшкам шмаляють.
 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятаю... Але потім еталонно ВІДКЛЕЇЛОСЯ: Єнін-Х*єнін раптом висолопив зкріпний аквафреш Після тривалої перерви найманці РФ знову застосували на Донбасі важку артилерію, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4534
 показать весь комментарий
 
Шо, забродило после вчерашнего ...? Моника привидилась... скоро Белокурая Жюзи..., а там и самообслужишься в запале, в шоколадный глаз ....где вас дегенератов петропарашных находят...ни ума, ни фантазии, такой тупой примитив...
 показать весь комментарий
 
Шмаркля, ну и куда ты собрался войска отводить?
 показать весь комментарий
 
 
Помните просьбу ЗЕлькик ***** повлиять на ордловских...?Теперь его бородатое консервировано-кремлевское чмо обещает даже не обзывать их агрессорами.. А ОНО ПУЛЯЕТ!!! ********* им мешает его же установке выполнять зебилам...
 показать весь комментарий
 
 
1. Санкции наступают!
Тополь, искандеры! Смейтесь! Раз, два!
Газпрому дистанционно через спутник отключили австрийские компрессоры. С помощью кувалды и лома компрессоры запустить не удалось. Оборудование превратилось в груду бесполезного металла. У компании есть компрессоры американского и шведского производства, однако их решили не подключать, чтобы снова не столкнуться с незапланированным отключением.
Рыдаю…
2. В Панаме открыто уголовное дело против Портнова.
За ложь под присягой про "панамские офшоры" Порошенко, за что тот нарвался на статью №384 УК Панамы "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".
Господа, вы слышали? Он еще и присягнул! Форменный идиот!
Перед этим в Панаме закрыто уголовное дело против Порошенко по иску Портнова. И только ДБР продолжает ползать под Портновым, стирая задницы до шейных позвонков.
3. Знаете, что интересно?
Кому болит российско-украинская война? Правильно! Порохоботам. Теперь смотрите, Зеленский стал президентом и теперь ему нужно решать реальные проблемы с реальной войной. А хомячкам, которые его выбрали это не интересно - они "устали от войны".
Остались только мы. У Зеленского остались только порохоботы.
Карма сыграла с Вовой в злую шутку.
В связи с этим, меня, как самого лютого и проплаченого порохобота ***т один вопрос.
Где можно посмотреть, сколько потратил на Армию собственных средств простой парень из нарота, миллионер, быдлом выбранный клован ху*сос?
4. Какой-то Залесский заявил, что на месте разведения войск уже 2 дня тишина.
Так ему сказал ОБСЕ. Кто убил двух бойцов и ранил пятерых, его не интересует. Говорит, если такая тишина продлится еще 5 дней, будем отводить войска. Передайте долбо*бу, что "фермеры" следят за каждым его движением.
5. Пока я жду бана, за свое обилие ненормативной лексики, а так же "разжигание ненависти" к оккупанту и прочим коллаборантам, позвольте набросить:
Если бы в свое время в школьной программе по литературе вместо рассказов, как немой **л*н собаку топил, школьники читали бы "1984" и "Скотный двор", мы бы жили в другой стране.
Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
 
До речі, про собакоутоплення. Знайшов якось в мережі:

Почему Герасим утопил Муму по приказу барыни, а не вернулся вместе с собакой в деревню, откуда эта покорность?

Хороший вопрос: ведь Герасим мог попросту уйти от барыни вместе с собакой. Но, кажется, это просто не пришло ему в голову: из послушания перед Госпожой он сначала топит Муму (не забывая ее накормить напоследок щами; это что-то из русского менталитета, подмеченное Тургеневым: ср. с фронтовым дневниковым рассказом Твардовского о пойманном немце, которого не могли больше с собой водить и сначала досыта накормили, а потом уже пристрелили в амбаре), ну а затем, поняв, что содеянное окончательно и он по приказу барыни погубил единственное дорогое ему существо, решает резко изменить свою жизнь и возвращается в родную деревню. Можно, таким образом, сделать вывод, что мозг Герасима не приспособлен к стратегическому мышлению.
Но можно придумать и другую трактовку. Незадолго до истории с Муму барыня лишает Герасима любимой девушки Татьяны: Герасим, правда, не знает, что барыня здесь замешана, но понимает, что уже после мнимого «падения» Татьяны решение о ее свадьбе с Капитоном может принимать только хозяйка дома. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что нужда в сердечной привязанности, которая у Герасима была неудовлетворенной со времени разочарования в Татьяне, перекинулась на собаку. Ну а дальше барыня велит избавиться от нее, и Герасим разыгрывает карту гордости, которую хорошо обозначил Островский в «Бесприданнице»: «Так не доставайся ж ты никому!» Вот только Муму вряд ли могла его за это поблагодарить, как Лариса - Карандышева.
Ну и, в качестве постскриптума, третье соображение, не противоречащее двум предыдущим. Известно, что в основе рассказа «Муму» лежит реальная история: прототипом барыни здесь стала мать Тургенева, прототипом Герасима - немой крепостной мужик Андрей. Утопив собаку, Андрей вернулся в услужение в тургеневский дом. Тургенев же решил придать сюжету романтическую развязку, приписал герою бунт. Возможно, при этом он не подумал, что такой герой покажется читателю не слишком сообразительным (см. первый абзац), но Тургеневу и не нужно было делать из Герасима интеллектуала.
 показать весь комментарий
 
 
А разве в тексте есть ненормативная лексика? Как на мой взгляд, всё вполне органично и в духе времени. Просто очень тяжело, а порой невозможно, подобрать иные слова.
 показать весь комментарий
 
Тебе не можна банити, бо ти є зразковим взірцем, еталоном найтупішого лахтинського бота!
Ти неперевершений! Якщо ти зі своєю отарою додасте вогнику, то Україна почне експортувати сірководень!))) Не зупиняйся!
 показать весь комментарий
 
Шантаж-принятие в Верховной Раде закон на постоянной основе особого статуса,отвода войск или будем усиливать обстрелы и убивать,а чтоб клоун не просил пуйла не убивать наших солдат они ему ранее сказали что мордор не сторона конфликта договаривайтесь с боевиками,мир хочет клоун как и дальше будеш обвинять пороха что он подстрекает народ и не хочет мира, сейчас может дойдёт что сам мордор не желает
 показать весь комментарий
 
 
Та еи может бить?! Наша моника то ли в Латвии, то ли в Литве скащала, что обстрелов нет!
 показать весь комментарий
 
 
А путя и рашка здесь конечно не при чем....?
Это все на местах трактористы и шахтеры решили салют боевыми сделать......
И командуют ими конечно не кадровые военные "отпускники"?!!!
 показать весь комментарий
 
Длительный перерыв ето сколько часов было? Такое ощущение что журналисты просто издеваются над украинцами. Хоть на час обстрелы на фронте прекращались? Или же каждый день язвят о нарушении режима тишины. Какое к черту нарушение если самой тишины не было с самого начала.
 показать весь комментарий
 
 
Обычно количество обстрелов сокращается а иногда и сводится к нулю когда нашим разрешают наносить превентивные удары.
 показать весь комментарий
 
 
при Порохе их кошмарили так . что в окопы дырявые залётчиков посылали остальные просто убегали - плакались . что идёт выбивание дырявых на передовой и скоро вооще не кого будет посылать . теперь зеля **** делает наоборот
 показать весь комментарий
 
 
Перемири я нет! Зё и его команда откровенно лгут украинцам.
 показать весь комментарий
 
 
А фриц Сайдик постоянно говорит о каком то прорыве в переговорах. Ниче себе прорвалось. Может его на передовую на стул посадить на сутки пускай посмотрит на свой прорыв.
 показать весь комментарий
 
 
Поправочка: Сайдик не фриц, а мойша.
 показать весь комментарий
 
Я что-то никак нихрена не второпаю, идёт война, кругом террористы шмаляют из всех стволов, а зебильный гандон собрался наши войска отводить. Он вменяемый или конченный? После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3623
 показать весь комментарий
 
 
Є третій варіант. Найгірший. Воно робить усе усвідомлено, згідно з розробленим планом та "под чутким руководством опьітньіх товарищей".
 показать весь комментарий
 
 
Когда враг выпускает такое количество боеприпасов по нашим людям ето значит что ВСУ не отвечают адекватно в ответ. Есть же уже американские контрбатарейные радары способные дать ответку в течении нескольких минут и подавить батареи врага. То что сейчас делает украинский генштаб ето саботаж и измена которая приводит к большим жертвам с нашей строны.
 показать весь комментарий
 
 
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.

(хокку)
 показать весь комментарий
 
 
та то якись мурахи літали на думку зе... скоро відводимо... смерть ворогам України!!!!
 показать весь комментарий
 
Генералы генштаба ради сохранения своих теплых мест и зарплат готовы выполнять любой бред от ЗЕ - не стрелять в ответ.
Ну ладно то ЗЕ не военный, но генералы то не дебилы и понимают что сепары безнаказанного убивают наших солдат.
Кровь наших парней не только на руках ЗЕ но и на руках чиновников-генералов. И народ рано или поздно будет их судить за исполнение безумных приказов ЗЕ не стрелять.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх