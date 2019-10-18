 Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявил журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности то, что украинские войска будут отводить в поле, где нет выгодных оборонительных позиций.

"Это очень надо не хотеть услышать военных наших, которые говорят совершенно четко, что войска будут отводиться на позиции, которые будут для того специально подготовлены. Никакого отвода в чистое поле не будет. И такого не происходит ", - отметил Потураев.

На вопрос о том, означает ли это, что будут выделены средства на строительство новых позиций, он ответил: "Конечно. Рассчитывая на прогресс в переговорах, мы не должны жить без "плана Б". А он у нас в том, что будут позиции, хорошо оборудованные, хорошо защищены, и с большим предпольем так называемым. Когда дистанции будут два километра. Такая дистанция - это уже и для снайпера проблема, а не 200, 300, или 500 метров, как сейчас".

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