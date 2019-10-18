 Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявил журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности то, что украинские войска будут отводить в поле, где нет выгодных оборонительных позиций.
"Это очень надо не хотеть услышать военных наших, которые говорят совершенно четко, что войска будут отводиться на позиции, которые будут для того специально подготовлены. Никакого отвода в чистое поле не будет. И такого не происходит ", - отметил Потураев.
На вопрос о том, означает ли это, что будут выделены средства на строительство новых позиций, он ответил: "Конечно. Рассчитывая на прогресс в переговорах, мы не должны жить без "плана Б". А он у нас в том, что будут позиции, хорошо оборудованные, хорошо защищены, и с большим предпольем так называемым. Когда дистанции будут два километра. Такая дистанция - это уже и для снайпера проблема, а не 200, 300, или 500 метров, как сейчас".
- Потерпишь! - отвечаю я неумолимо. - Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.
Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется всё это звучно и празднично: «Театр военных действий».
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Лев Кассиль, «Кондуит и Швамбрания»
Потрібні радикальніші дії!
1.У нас будут хорошо оборудованніе позиции, но только немножко сдадим старіе позиции.
2. Снайпер врага после сдачи позиции все равно будет близко, ибо будет стрелять из оставленніх украинской армией позиций, ну или ничего не стоит подойти ближе и стрельнутьь..
Придурок долбанный
ЧитатьЧитать @donikroman
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Зеленский собирается назначить смотрящего от Коломойского в МО. Оцерклевича, через пять месяцев легализации в качестве руководителя УДО и недавнего присвоения звания генерал-майора. Оцерклевич - доверенное лицо Коломойского через цепочку Мысягин-Богдан-Корбан-ИВК.
Конечно, проще уйло в задницу поцеловать.
интересно, кроме дуль, хоть с рогатки стрельнули (ну чтоб перемирие не испугать)
Отвод украинских войск это здача территории Украины - предательство и народ Украины это только так и понимает. Запомните это слуги *****.
Пусть поедет туда и таи им сам это всё скажет.
И увидит, где он будет со своей упитанной жирной физиономией и как она будет разукрашена.