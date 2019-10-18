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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19687) Потураев (19)

 Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев

Народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что украинские войска не будут отводить в поле, а на подготовленные позиции.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявил журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности то, что украинские войска будут отводить в поле, где нет выгодных оборонительных позиций.

"Это очень надо не хотеть услышать военных наших, которые говорят совершенно четко, что войска будут отводиться на позиции, которые будут для того специально подготовлены. Никакого отвода в чистое поле не будет. И такого не происходит ", - отметил Потураев.

На вопрос о том, означает ли это, что будут выделены средства на строительство новых позиций, он ответил: "Конечно. Рассчитывая на прогресс в переговорах, мы не должны жить без "плана Б". А он у нас в том, что будут позиции, хорошо оборудованные, хорошо защищены, и с большим предпольем так называемым. Когда дистанции будут два километра. Такая дистанция - это уже и для снайпера проблема, а не 200, 300, или 500 метров, как сейчас".

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Источник: https://censor.net.ua/n3154585
 
 
 Топ комментарии
 
Гавнокомандующий - Моника шестая сказала?
Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 8475

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Какие военные? Кому говорят? Откуда ты вылез?
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идиот Потураев!

1.У нас будут хорошо оборудованніе позиции, но только немножко сдадим старіе позиции.
2. Снайпер врага после сдачи позиции все равно будет близко, ибо будет стрелять из оставленніх украинской армией позиций, ну или ничего не стоит подойти ближе и стрельнутьь..
Придурок долбанный
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Гавнокомандующий - Моника шестая сказала?
Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 8475

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Дебил Потураев, военные говорят, что Путин готовится к широкомасштабному наступлению, а не к отведению войск. А тебе отведение. Совсем конченый? Иди нах и там отводи кого хочешь, а военные наши пусть наступают и не сдают и пяди украинской земли.
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Може б і був смішний, аби сидів у себе в кварталі. А так, сльози від сміху можуть піти, криваві.
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- Меня будут скоро свободить с плену? - робко спрашивает Клавдюшка, которой начинает докучать бездельное сидение в потёмках.
- Потерпишь! - отвечаю я неумолимо. - Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.
Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется всё это звучно и празднично: «Театр военных действий».
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Лев Кассиль, «Кондуит и Швамбрания»
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А Потураев со всей ЗЕ-командой поедут и будут там жить,ну как гарантии безопасности.
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Не поїдуть звісно. Тільки їхня дивна наполегливість після всіх аргументів, після опитування громадської думки ручним центром Разумкова, який змушений був визнати що більше половини населення проти відведення ********* на думку, що тут щось не так. Або вже здали, або таки диверсанти. Тільки я впевнений, що прийде той час, коли такі їхні дії будуть кваліфіковані як державна зрада і вони опиняться там, де зараз Пашинський. Тільки в цьому випадку склад злочину більш ніж очевидний.
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"Такая дистанция - это уже и для снайпера проблема" )))) типа они привязаны веревками к дереву, и не могут подойти на нужное расстояние?
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Да о чем разговор,на лицо явная ни чем не прикрытая капитуляция,предательство интересов Украины. Зе-команду СБУ должна арестовать поголовно,так как это предатели !
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Какие военные? Кому говорят? Откуда ты вылез?
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Вы лучше спросите откуда взялись "подготовленные позиции" и что случиться с оставленными позициями. Как по мне, так эти позиции: либо займут сепары и выбить их от туда будет ой как не просто (поскольку это были тактически выгодные позиции и обустроены нами для длительной обороны); либо сепары их тупо заминируют и когда наши попытаются на них вернуться.....(и разминировать их под обстрелом тоже будет ой как не просто)
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Тобто просто демонстрацій з гаслом "Ні капітуляції" мало.
Потрібні радикальніші дії!
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Ну майдан же разошелся...можно опять по чуть чуть продолжать
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Вчера сидело у Наталки одно экспертно-экономическое чмо ЗЕли , которое угодливо кивало каждому слову БОЙКО , а само размазало ТАКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ фуфло!!! которое заключалось в одном- стратегия ЗЕли нет протестам... Теперь эти бородатые ..... ГОСПОДИ СПАСИ УКРАИНУ ! войска отвести х......йла перестать назвать кем есть и обещать под огнем идущей на Захват Рашисткой армии , стреляющей из наших окопов ,вернуться назад если что... вернуться трупами
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идиот Потураев!

1.У нас будут хорошо оборудованніе позиции, но только немножко сдадим старіе позиции.
2. Снайпер врага после сдачи позиции все равно будет близко, ибо будет стрелять из оставленніх украинской армией позиций, ну или ничего не стоит подойти ближе и стрельнутьь..
Придурок долбанный
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Хватит считать их идиотами, хватит их недооценивать!
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разве те кто сдают свою страну просто идиоты?
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Вони продажні тварі! А це значно страшніше!
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БУТУСОВ! НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ! В БОРЬБЕ С ЭТИМИ МРАЗЯМИ
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А кто помешает снайперу зайти в серую зону?Возвращаться на старые позиции придется по тому же"хорошему предполью" да еще и на заминированные ДРГ позиции.
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ну этот идиот думает шо снайпер ездит на такси, а такси не поедет по полю, поэтому дистанция будет не меньше 2 км, да зелебобики да, боже дай сил не сойти с ума с этими идиотами.
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Этот очередной клоун лично рекогносцировку проводил? И какие такие "военные"? кого он имеет ввиду? Министра обороны, который в армии не служил?
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Роман Донік‏ @donikroman

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Зеленский собирается назначить смотрящего от Коломойского в МО. Оцерклевича, через пять месяцев легализации в качестве руководителя УДО и недавнего присвоения звания генерал-майора. Оцерклевич - доверенное лицо Коломойского через цепочку Мысягин-Богдан-Корбан-ИВК.Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 9014

Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 7398

Военные четко говорят, что войска будут отводить не в поле, а на подготовленные позиции, - Потураев - Цензор.НЕТ 8679
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Как Петлюра отвел войска в Польшу в 1920 году то ЗеБил тоже готов повторить. Войска теряют боевой дух и веру от таких действий этих "стратегов".
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Цей кацапське рило не враховує мільйонів на облаштування нових позицій і реакції українців на капітулянтське відведення навіть на облаштовані позиції . Путєн таропіт ?
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Там мосійчучка якраз кунги майже повкопувала, правда ж?
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Еще несколько месяцев власти этих клоунов и начнется анархия и развал Украины как державы на части.
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задумка с начала проката голобородько на лисапеде, но идиотам это кино очень понравилось.
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Клоун отступает.....

Конечно, проще уйло в задницу поцеловать.
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Ты толстый вместо бла бла съезди туда.... проверь лично готовность новых позиций.....
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ЗеБилы капитулировали а осталось еще поднять белые тряпки да сложить оружие.
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Объясните а зачем отводить? Зачем выполнять просьбу или шантаж боевиков на своей земле? Мир не наступит же это и дураку ясно
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Тому що ці тварі не дураки, а продажні виродки!
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Дело не в боевиках, такой порядок установлен формулой Штаймайера.... С которой Украина согласилась....
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Які чудові військові стратеги цей офісний планктон зе-команди.
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Деякі військові не збираються виконувати злочинні накази.
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18.10.19 12:52 После длительного перерыва наемники РФ снова применили на Донбассе тяжелую артиллерию, - СЦКК, тяжелое,и окопчик, зато сепары будут сидеть в оборудованых нашими парнями блиндажиках
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а между прочим... кляли-божились, что в случае чего наши смогут быстро подтянуть нашу же отведенную артиллерию, чтоб дать сопоставимый и адекватный ответ...
интересно, кроме дуль, хоть с рогатки стрельнули (ну чтоб перемирие не испугать)
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В Киеве сидят во власти не наследники князя Святослава а мерзкие хазарские ничтожества. Вместо "Иду на вы" слышен призыв "надо прекратить стрелять" ,
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Как "слуги народа" стремятся прогнутся перед ****** просто писдес. Пермирия нет и не будет, а им сцы в глаза.
Отвод украинских войск это здача территории Украины - предательство и народ Украины это только так и понимает. Запомните это слуги *****.
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"Надо прекратить стрелять,а еще лучше выбросить белый флаг и капитулировать". Во че суки с 95-го квартала готовы пойти ради "Сватов" и всяких шоу. Украина нуждается срочно в лидере который возродит дух великого князя Святослава для изничтожения внутренних и внешних врагов без пощады .
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Свято место - пусто не бывает. Добробаты займут эти позиции, а в тылу войску нечего делать. Пусть по домам разъезжается
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ЗАПАДНОЕ ИЗДАНИЕ REUTERS дает мнение нашего эксперта- признание России стороной конфликта - это "спасательный круг" для Украины, уверен Олег Жданов. Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что ни "нормандский формат", ни минские встречи не спасут Украину. Киев прежде всего должен ответить на два главных вопроса: с кем Украина воюет и кто вторая сторона конфликта. В этом случае появится возможность для введения миротворческой миссии. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
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Ага...на зимние квартиры под Киевом...., а на их подготовленные позиции - охфис преЗедента!
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а где гарантия что боевики не займут брошенные нашими позиции...и что? опять отводить? и так до Кривого рога ? ну а там...так точно мама Рима навешает сыначке-преЗЕденту люлей)))
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А Потураев хоть неделю отслужил на передке, чтобы говорить за военных ?
Пусть поедет туда и таи им сам это всё скажет.
И увидит, где он будет со своей упитанной жирной физиономией и как она будет разукрашена.
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Какие такие тебе военные "четенько говорят", тыловая мордасая крыса? Украинский военный ненавидящий и желающий смерти руссишвайнам, не боится 300 метров соприкосновения, бояться трехсот метров только подлые и сцыкливые кацапы, которые сполна получают и ворами, и минами, и направленным точным огнем с трёх ПКМов.Вся эта затея с разведением войск тупой разводняк в стиле подлых обосраных москалей! Бьём их каждую ночь как скатов, прижали в овраг и они там скулят.
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