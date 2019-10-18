 Открыто уголовное дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
По версии следствия, в 2017-2018 годах в результате злоупотребления служебным положением служебными лицами Государственной пограничной службы, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств - 17 млн грн.
По данному факту 7 октября начато уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Досудебное расследование поручено вести Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Весна уже как бы прошла...
Ну нічо - хоч касові апарати зубожілим впарять.
Теж непогано...
Вот они и трепыхаются. Надо ж забить медиа-пространство всякое "перемогой" для зебильных.
Только это им ничерта не поможет...
Ты б так от Пети требовал все 5 лет результатов, глядишь, и прошёл бы синеносый на второй срок
От слова «табак»
Методичками не пользуюсь, соевым выбросам не верю, зарабатывать на здоровье своих граждан считаю аморальным и экономически невыгодным.
Ты, великий экономист и финансист, посоветуй Зеле -- пусть с производителями алкоголя еще борьбу устроит. Тоже ведь типа забота о здоровье нарида. Сгорел сарай, гори и хата. Добивать экономику, так до самого конца .
А о хреновом качестве сигарет ты расскажешь странам импортеам их продукции и всей сети магазинов "Дьюти Фри" во всем мире. А контрабас, который теперь будет заполнять наш рынок - это типа комильфо? Рассказывай сказки дальше, посмеемся вместе
Когда летала в Украину, будучи ещё курильщицей, с собой брала сигареты отсюда. То, что в Украине продаётся, курить после немецких сигарет невозможно.
Расскажешь о том, как везде продаются сигареты украинского производства, не мне
Даже в Польше качество лучше украинского, хотя когда в Германию начался массовый завоз польских сигарет, тут рекламу социальную повесили, написав, мол, вы совсем того, курить мышиное говно.
10.07.2017 Генпрокуратура открыла уголовное дело против Коломойского и Боголюбова
Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка
Где уголовное производство по 200 млрд гривнам?
Нет? Вот тебе и факты 😂
18 жовтня 2019, 11:1324.9тЧитати матеріал російською
Україна ухвалила всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі у межах Мінських угод.
Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу, повідомив 18 жовтня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар."Є два терміни, про які ми сьогодні говоримо. Це недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій у Донецькій і Луганській областях у 2014 році. Саме у 14-му році, і це прописано у Мінських домовленостях", - зазначив він.
Другий термін - це амністія щодо осіб, визнаних судом винними у певних злочинах.
"Варто нагадати, що на виконання пункту 6 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року Верховна Рада проголосувала за внесений президентом України закон про недопущення переслідування, але він не був підписаний і так і залишився законопроєктом. Важливо, що у статті 5 є вичерпний перелік осіб, злочини яких не потрапляють під амністію. Щодо амністії - ми ухвалили всі необхідні законодавчі акти, потрібні для створення правового поля у контексті Мінських домовленостей", - роз'яснив Боднар.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ukraina-uhvalila-vsi-zakoni-dlya-amnistii-na-donbasi-v-mzs-ozvuchili-detali.htm?fbclid=IwAR30_Gqgf7i6moTtbQOvfp5-dCkTeRAs9Geh15QSB4c9FI-t15kiZ_LKLhw
ЗЕДЕБІЛИ, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ.
Как же так получается в таком случае? - только и читаем - то того накрыли, то того закрыли. Все воры страны сконцентрировались во властных кабинетах? И что, вор, станет вдруг с дуру заботиться о ком-то? о гражданах страны? о бюджете?
что это? супер-пупер-вип авто для начальства... или завышение в разы цены (на любую технику), или сам класс техники (можно и по-скромнее и дешевле)...или "нужность" именно этой третьей бехи для директора и второй ауди для его любовницы ??? ))))
та уже так научились пилить бюджет,
что даже опилок не оставляют.
Голуби мои!
Эта фраза может иметь два РАЗНЫХ значения - завышение цен при закупке или закупка ненужной никому техники.
У нас могут и закупить ненужную по завышенным ценам!!!!!!
Прецеденты уже были!!!!