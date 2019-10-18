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 Открыто уголовное дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы, - ГПУ

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины открыла уголовное производство по факту безосновательного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн грн в Государственной пограничной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, в 2017-2018 годах в результате злоупотребления служебным положением служебными лицами Государственной пограничной службы, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств - 17 млн грн.

По данному факту 7 октября начато уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование поручено вести Национальному антикоррупционному бюро Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154581
 
 
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Открывать все умели. Закрывать, с посадкой вы когда будете?
Весна уже как бы прошла...
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якби не пеця шоколадний папєрєднік уже б всіх пересадили. Та він марадьор на крові не дає саджати олігархів.
Ну нічо - хоч касові апарати зубожілим впарять.
Теж непогано...
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не бле, марш 14го числа показал что шутить с нами не стоит. Зека сняли и клоуна снимем.
Вот они и трепыхаются. Надо ж забить медиа-пространство всякое "перемогой" для зебильных.
Только это им ничерта не поможет...
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Открывать все умели. Закрывать, с посадкой вы когда будете?
Весна уже как бы прошла...
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якби не пеця шоколадний папєрєднік уже б всіх пересадили. Та він марадьор на крові не дає саджати олігархів.
Ну нічо - хоч касові апарати зубожілим впарять.
Теж непогано...
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И кроме кассовых подарков хватает. Одни табачники и металлурги хорошо Зеле подсобили за его тупость и жадность. Бюджет 20 года не просто трещит, он рассыпается на глазах. Аграрии на подходе, ждут своего "подарка" в виде отмены компенсации НДС при экспорте.
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ой-вей. про аграриев вы что-то конкретно слышали или просто апокалиптический прогноз?
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Конкретно. Аграрный комитет в Раде рассматривает законопроект про отмену возврата НДС аграриям при экспорте технических культур. Я только на этой неделе имел беседы на эту тему с фермерами и руководителем одного крупного агропредприятия. Они в тихом ауте. Ожидается снижение доходов по эти позициям на 18-25%.
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Так зелебобик, це Петрушка мародер мародерить, головне щоб ти команду фас гарно виконував. Була така собака баскервілєй, вона полювала тільки на Баскервілєй, поки не пристрелили, а тепер є ціла зграя тупих зелебобиків, вони полюють тільки на ЗЕ.
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Складывается устойчивое впечатление, что все новости последних дней вбрасываются зеленой властью только, чтобы хоть как-то информационно перекрыть свои большие проебы на всех фронтах. Типа кинуть лохам жевательную травку. Пусть пережевывают и лишних вопросов не задают.
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не бле, марш 14го числа показал что шутить с нами не стоит. Зека сняли и клоуна снимем.
Вот они и трепыхаются. Надо ж забить медиа-пространство всякое "перемогой" для зебильных.
Только это им ничерта не поможет...
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Новый прокурор работает 1,5 месяца

Ты б так от Пети требовал все 5 лет результатов, глядишь, и прошёл бы синеносый на второй срок
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Лала, ты уже определилась - тобачники совсем уходят из Украины, это еще хорошо или уже плохо? Что там в твоей методичке?
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Табачники пишутся через «а»
От слова «табак»

Методичками не пользуюсь, соевым выбросам не верю, зарабатывать на здоровье своих граждан считаю аморальным и экономически невыгодным.
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Да, табачники, опечатка.

Ты, великий экономист и финансист, посоветуй Зеле -- пусть с производителями алкоголя еще борьбу устроит. Тоже ведь типа забота о здоровье нарида. Сгорел сарай, гори и хата. Добивать экономику, так до самого конца . Открыто уголовное дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2195
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Хреновая та экономика которая держится на производстве сигарет да ещё и очень хренового качества
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Экономика держится и балансируется много на чем, но одно забежавшее стадо упоротых дебилов может разрушить ее всю до самого конца. Просто в хлам. Что мы сейчас и наблюдаем.

А о хреновом качестве сигарет ты расскажешь странам импортеам их продукции и всей сети магазинов "Дьюти Фри" во всем мире. А контрабас, который теперь будет заполнять наш рынок - это типа комильфо? Рассказывай сказки дальше, посмеемся вместе
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Ты вообще где-то кроме Украины был?
Когда летала в Украину, будучи ещё курильщицей, с собой брала сигареты отсюда. То, что в Украине продаётся, курить после немецких сигарет невозможно.

Расскажешь о том, как везде продаются сигареты украинского производства, не мне

Даже в Польше качество лучше украинского, хотя когда в Германию начался массовый завоз польских сигарет, тут рекламу социальную повесили, написав, мол, вы совсем того, курить мышиное говно.
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Безосновательное расходование!)))
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вот вот, я тоже подметил эту тупую формулировку )) Это типа, ну оно погранцам не надо, но ладно уж давайте купим заграничные автомобили, не помешают ))) и так несколько раз в течении 17-18гг )))
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Зеля, хватит прессовать патриотов! Усе на майдан! Раздавим зелёную хунту!
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Omnia tempus habent. Якщо в українців не буде сечі терпіти ці борошна і люди стиснуть руки в куркуль, візьмуть бойові стовбури і розпочнуть цивільний непослух (себто спалахне Майдан-3), то зелена хунта з великою вирогідністю висітиме на галузях, висолопивши мови.
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Кто-то посчитал что нужно, а прокуроры-что не нужно. Серьёзно подошли к вопросу. По таким делам проводится внутренний аудит вакбщета
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суки воруют миллионами . а командира роты у которого дырявые подбили с птура грузовик везущий продукты голодным на передовую под статью и пытаются ущерб навесить
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Воруют миллиардами. Папа Беня должен бюджету больше 200 млрд. гривен. И новую мутную схемку с землей они с Зелей в прошлую субботу в Одессе утвердили. Там тоже суммы нехилые. И с него, как с гуся вода.
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Расскажи-ка а как Коломойский смог вывести 200 млрд гривень из бюджета при таком честном Порошенко и почему на него не было открыто ни одно уголовное дело за 5 лет шоколадной власти?
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Так и было открыто, и суды шли. И даже национализация была. И его людей из наб.советов компаний турнули. Он типа просто так в Женеве и Израиле перекантовывался и в Украину не ногой, от нехрен делать? А сколько он про это сам с нескрываемой желчью наговорил. Но привел к власти своих марионеток благодаря тупым зебилам и пошла ему сплошная "лепота" со всех сторон.
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Скажи, пожалуйста, какие уголовные дела были открыты против Коломойского и какие уголовные суды с Коломойским как с подсудимым были?
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На, лови для начала. Остальное нагуглишь и сама, типа не маленькая Открыто уголовное дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9690

10.07.2017 Генпрокуратура открыла уголовное дело против Коломойского и Боголюбова

Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка
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Не, не нагуглю. Давай расскажи за 2 года какой прогресс в расследовании? Где суд?

Где уголовное производство по 200 млрд гривнам?
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Лала, за обучение дебилов мне денег не дадут. Не то время. Ты сернула - тебя мокнули фактами. Обтекай молчи и не петляй. Хочешь подробностей - гугли дальше все сама.
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Где факты? 😁 где суды? Где расследование про 200 млрд?

Нет? Вот тебе и факты 😂
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Україна ухвалила всі закони для амністії на Донбасі: в МЗС озвучили деталі
18 жовтня 2019, 11:1324.9тЧитати матеріал російською


Україна ухвалила всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі у межах Мінських угод.
Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу, повідомив 18 жовтня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар."Є два терміни, про які ми сьогодні говоримо. Це недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій у Донецькій і Луганській областях у 2014 році. Саме у 14-му році, і це прописано у Мінських домовленостях", - зазначив він.

Другий термін - це амністія щодо осіб, визнаних судом винними у певних злочинах.
"Варто нагадати, що на виконання пункту 6 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року Верховна Рада проголосувала за внесений президентом України закон про недопущення переслідування, але він не був підписаний і так і залишився законопроєктом. Важливо, що у статті 5 є вичерпний перелік осіб, злочини яких не потрапляють під амністію. Щодо амністії - ми ухвалили всі необхідні законодавчі акти, потрібні для створення правового поля у контексті Мінських домовленостей", - роз'яснив Боднар.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ukraina-uhvalila-vsi-zakoni-dlya-amnistii-na-donbasi-v-mzs-ozvuchili-detali.htm?fbclid=IwAR30_Gqgf7i6moTtbQOvfp5-dCkTeRAs9Geh15QSB4c9FI-t15kiZ_LKLhw

ЗЕДЕБІЛИ, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ.
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Даже если примерно так и случится, то большинство этой сволоты всё равно в течение пару лет окажутся в тюрьмах: толи за хранение оружия, толи за нападение, толи за оскорбление государственных символов и т.д. - т.е. пространство всё равно будет зачищено.
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Спортивная рыбалка?! открываем, задерживаем, ...обезжириваем-договариваемся и отпускаем. Когда конфискации и посадки?
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Вопрос! А кто же он сам, тот, кто их садит на те посады? Ведь логика подсказывает, что порядочный и более менее совестливый человек не может назначить себе в помощники вора! ибо это нонсенс!
Как же так получается в таком случае? - только и читаем - то того накрыли, то того закрыли. Все воры страны сконцентрировались во властных кабинетах? И что, вор, станет вдруг с дуру заботиться о ком-то? о гражданах страны? о бюджете?
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пьетины китайские санитарки еще копните....
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безосновательное использование - какая-то размытая терминология...
что это? супер-пупер-вип авто для начальства... или завышение в разы цены (на любую технику), или сам класс техники (можно и по-скромнее и дешевле)...или "нужность" именно этой третьей бехи для директора и второй ауди для его любовницы ??? ))))
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***
та уже так научились пилить бюджет,
что даже опилок не оставляют.
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"Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины открыла уголовное производство по факту безосновательного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн грн в Государственной пограничной службе"
Голуби мои!
Эта фраза может иметь два РАЗНЫХ значения - завышение цен при закупке или закупка ненужной никому техники.
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Почему разных......
У нас могут и закупить ненужную по завышенным ценам!!!!!!
Прецеденты уже были!!!!
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Без участі Сабакова там нічого не відбувається..Сабакова потрібно садити поруч з Пашинським.
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Пытаются надавить на Авакова? Скоро Майданы подавлять надо будет.
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****, ну що за народ такий дебільний!!! Вже і грім гремить, а вони все одно не хрестяться.... Безнадійні виродки!
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