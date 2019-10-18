 Необходимо урегулировать все судебные иски до заключения нового контракта на транзит газа через Украину, - глава "Газпрома" Миллер

Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.

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Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер. .