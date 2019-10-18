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 Политика Украины, За рубежом
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 Необходимо урегулировать все судебные иски до заключения нового контракта на транзит газа через Украину, - глава "Газпрома" Миллер

"Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.

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Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер. .

Источник: https://censor.net.ua/n3154580
 
 
 Топ комментарии
 
Йух вам, твари запоребриковые... Платить по искам придется
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Так в чём проблема? Заплатите должок и с чистой совестью подписывайте новый контракт!
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Йух вам, твари запоребриковые... Платить по искам придется
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Так в чём проблема? Заплатите должок и с чистой совестью подписывайте новый контракт!
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Воно щось стело про "нюльовий варіант" . Щось не пригадую, щоб хоч якийсь міжнародний суд визнав "Нафтогаз боржником перед "Газпромом". Але думаю, що зелені таки піьуть на це. Ще й продадуть, як величезну перемогу.
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По совету Игоря Валерьевича сделают переуступку долга на какую-то его офшорку типа "Лабеан" !
П.С. Название фирмы читать наоборот.....
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урегулировать так как хотят кацапы ? действительно интересно зебилы пойдут навстречу или самосохранение всё таки сработает
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Так вам счёт Нафтогаза скинуть, что ли, миллёр?
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а в чем проблема? 2,6 млрд перечислите и забыли)))) хотя там по моему иск еще подан на 12 млрд
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Именно! И не только этот иск. Коболев с Витренко говорили, что готовят ещё несколько.
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Не підписуйте контракт. А газ собі в гузно качайте.
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Іншими словами шмаркля готується простити борги газпрома нафтогазу...
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Так а шо там регулировать?! Заплатите долги и спите спокойно.
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Он будет спать спокойно, но транзита не будет. В остальном все будет наверное нормально.
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Якщо не буде транзиту він взагалі спати не буде.
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Месяцев 4-5 да. А потом отоспится за все это время и на годы вперед.
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Проблема у расєюшки..

У неї не так багато бабла,як "на папері"...

не дарма знову запустили руку у "пенсійний фонд"..
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Необходимо урегулировать все судебные иски до заключения нового контракта на транзит газа через Украину, - глава "Газпрома" Миллер

Ага - путём добровольного исполнения арбитражного решения Газпромом.
Ну или Крым / Севастополь с ОРДиЛО верните, суки, + долгосрочный договор на льготных условиях заключайте, тогда ладно уж, чорт с ним, с тем долгом.
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Иск и решение суда по иску - разные вещи...
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Таким образом Мюллер признал, что кацапстан не правовое государство, для которого верховенство права превыше всего, а страна договорняков и понтов!
Ну, никто его за язык не тянул......
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Да нет, внесудебное решение различного рода разногласий, это международная практика...
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Именно так все и будет...тупые зебобики согласятмя на нулевой вариант..
***** чувачку что нить по телеіону пообещает...и будет сошлосие на нулевой вариант..
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Сбербанк кацапам уже вернули , думаю и тут на условиях ********* договорятся
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а можно и мне чем нибудь подавиться с барского плеча?)))
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Конечно пусть подавятся , а кто вам дал разрешение разбазаривать украинское добро хоть и конфискованное у кацапов , а когда зебилы на условие миллера пойдут - ваш ответ будет такой же да пусть подавятся
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А **** вам на язык не положить? Заплатите все что вы должны и нах* вы нужны со своим транзитом. Все равно я не верю что транзит продлится больше чем на 1-2 года.
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Мало того что ********* называет компромисом капитуляцию Украины так теперь компромисом называет то чтобы Украина простила ********* все долги. С ********** иметь хоть какое то дело хуже чем с наркоманом или сумашедшим или с ними в одном лице.
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Да ладно, Зелечка со свое копией справится. Или она с ним.
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После возвращения дочерного банка банку расиси , что то мне кажется кацапы и здесь зебобиков нагнут
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Вопрос простой - смогут они в 2020 обойтись без украинской трубы или нет?
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У них расчет на то что немцам они газ качать будут по СП-2 а тем европейским странам которым газа не хватит будут предлогать нагибать Украину чтобы пошла на уступки, будут упоминаться права человека и тд. и перекачивала себе в убыток мизерные обьемы чтобы Европа не замерзла.
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Ето с той же оперы как если бы вы пришли в банк которому должны кучу денег и предложили ему списать все ваши долги и тогда вы так и быть возьмете еще у етого же банка в долг. Представьте себе глаза работника банка. Как минимум дурку вызовет.
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Это называется "договориться где-то посередине". Думаю, банк с радостью на это пойдет
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Сейчас в аппеляционном суде округа Свеа (Швеция) рассматривается аппеляция , поданная Газпромом на исполнение решения Стокгольмского арбитража , присудившего 2.56 млрд.долл. в пользу Нафтогаза. Заплатите всю сумму долга со штрафньіми санкциями , и все урегулировано ! А Миллер заводит рака за камень , хотя своими действиями препятствует урегулированию судебного спора , вьіигранного Украиной.
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Ну давай, Вовик - с обменом моряков, за день до того, как Раше должны были заблокировать порты уже подмахнул. Теперь давай "где-то посередине" договаривайся за газ.
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"Раше должны были заблокировать порты " Необхідно врегулювати всі судові позови до укладення нового контракту на транзит газу через Україну, - глава "Газпрому" Міллер - Цензор.НЕТ 7975
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Ну не порты, а какие там санкции - суть-то не меняется - Вовик вовремя подмахнул, и Путя сохранив лицо вышел из ситуации.
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...какие санкции, не смеши. В Крыму тоже санкции, тысячи корблей туда заходят.
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вот так в криму считают и туристов...

Необхідно врегулювати всі судові позови до укладення нового контракту на транзит газу через Україну, - глава "Газпрому" Міллер - Цензор.НЕТ 8206
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Не тысячи а миллиарды у вас инфа не точная
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Зелебені будуть шукати "компроміс" - можливість простити боржникам нашим.
Якщо так станеться - то це буде відповіддю на багато запитань, які виникать до зекоманди з приводу недолугих на перший погляд рішень.
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" такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей"
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ага, щас всю
жизнь всем втирали как вы «благодетели» датировали украинскую экономику своими
заоблачными ценами, а теперь панятьпрастить, нулевой вариант, для вас должен
быть только 100 й вариант -с возмещением
и штрафами
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сховища газу у Європі переповнені..
Європі вже похір на газовий договір Україна -росія..
Україні в принципі теж.. не буде лише пару мільярдів з транзиту..
А рашка втратить на ринку європи більше

Транзит російського газу дає Україні до 3 мільярдів доларів на рік
П'ЯТНИЦЯ, 2 БЕРЕЗНЯ 2018, 16:40

а росія не зможе продати близько 60 лярдів кубів лише у 2020 році.. навіть з "північним потоком-2"
на ринок зайдуть інші.. Необхідно врегулювати всі судові позови до укладення нового контракту на транзит газу через Україну, - глава "Газпрому" Міллер - Цензор.НЕТ 5374
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Заполненность хранилищ газа в Европе составляет 94%, но предложение продолжает превышать спрос


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