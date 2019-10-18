 Необходимо урегулировать все судебные иски до заключения нового контракта на транзит газа через Украину, - глава "Газпрома" Миллер

Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что подобных споров достаточно много.
Миллер подчеркнул, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2019 года.
"Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей", - заявил Миллер. .
П.С. Название фирмы читать наоборот.....
У неї не так багато бабла,як "на папері"...
не дарма знову запустили руку у "пенсійний фонд"..
Ага - путём добровольного исполнения арбитражного решения Газпромом.
Ну или Крым / Севастополь с ОРДиЛО верните, суки, + долгосрочный договор на льготных условиях заключайте, тогда ладно уж, чорт с ним, с тем долгом.
Ну, никто его за язык не тянул......
***** чувачку что нить по телеіону пообещает...и будет сошлосие на нулевой вариант..
Якщо так станеться - то це буде відповіддю на багато запитань, які виникать до зекоманди з приводу недолугих на перший погляд рішень.
жизнь всем втирали как вы «благодетели» датировали украинскую экономику своими
заоблачными ценами, а теперь панятьпрастить, нулевой вариант, для вас должен
быть только 100 й вариант -с возмещением
и штрафами
Європі вже похір на газовий договір Україна -росія..
Україні в принципі теж.. не буде лише пару мільярдів з транзиту..
А рашка втратить на ринку європи більше
Транзит російського газу дає Україні до 3 мільярдів доларів на рік
П'ЯТНИЦЯ, 2 БЕРЕЗНЯ 2018, 16:40
а росія не зможе продати близько 60 лярдів кубів лише у 2020 році.. навіть з "північним потоком-2"
на ринок зайдуть інші..
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Заполненность хранилищ газа в Европе составляет 94%, но предложение продолжает превышать спрос