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 Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру, - Яременко

Анализ поведения РФ в ПАСЕ, где Россия достаточно прямолинейно пытается протащить признание депутатов, избранных на оккупированных территориях, заставляет сомневаться, что РФ планирует хоть как-то снизить напряжение дипломатического противостояния с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Публичная и скрытая (но не такая уже и незаметная) активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии - демонстрировать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу. Поэтому лучшее, что мы можем сделать в наших намерениях таки начать мирный процесс - это не понижать, а усиливать дипломатическое давление на РФ. Благо, что наши предшественники оставили непаханое поле возможностей", - написал Яременко.

По его словам, анализ поведения РФ в ПАСЕ, где Россия достаточно прямолинейно пытается протащить признание депутатов, избранных на оккупированных территориях, заставляет сомневаться, что РФ планирует хоть как-то снизить напряжение дипломатического противостояния с нашим государством.

Он отметил, что если международные партнеры Украины, как и руководство страны, стремятся к осмысленным мирным переговорам, то помочь Украине сейчас можно именно активной дипломатией, "которая, не отбрасывая возможности ослабления санкций против России при условии выполнения ею ряда условий, все же будет гарантировать для РФ усиление давления и санкций в случае срыва мирных переговоров с Украиной".

"Понижение градуса дискуссии в международных организациях, как компромисс с украинской стороны, вполне реалистичное решение. Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" в документах и проектах решений. Совсем несложно. Как, впрочем, России несложно вернуть Украину всех пленных, задержанные военные суда, выполнить решение международного суда об отмене решения о запрете деятельности Меджлиса и допустить на территорию Крыма постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ. Мы же готовы к компромиссам", - подытожил Яременко.

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Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру, - Яременко 01
Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру, - Яременко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154577
 
 
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Че млять проспался, отводчик херов?
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Протрезвели и типа дошло. Интересно его будет спросить - Так кто же уже сейчас наживается на войне, если Порох почти полгода не у власти, а война все идет? Ведь вы переставали стрелять?!
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заставляют сомневаться, надо же, еще ничего не поняли зебобики.
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у зебілів що не день то нові пьорли! позавчора за капітуліцію, готові рвать і садити всіх не згодних...сьогодні побздів інший вітер...пан яременко я так зрозумів що постійність думок та переконань то не ваше і не вашої зеленої команди, як і совість, та чесність
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"...дипломатическое давление на РФ. Благо, что наши предшественники оставили непаханое поле возможностей", - написал Яременко.
Источник: https://censor.net.ua/n3154577"

Ну, одну непаханую возможность вы уже использовали - "надо просто перестать стрелять"...
Какая следующая непаханая возможность будет?
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Они пока все возможности дружно просырают одну за другой. Дипломатическим "перлам" Зели просто нет конца, неостанавливаемый поток мутного сознания.
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Чубака смертельно устала от вайны, но апять Порошенка рушит на корню мирные иннициативы молодой перспективной команды...
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А вам, зебилам, об этом только сейчас сказали?
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Серьёзно? Не может такого быть, АНИ ЖЕ АБЕЩАЛИ, что хотят мира, МЫШЕБРАТЬЯ!!!1111 Русский человек как сказал - так и будет, как в Приднестровье, Грузии или в Сирии. Сказали, что в Крыму были силы самообороны - так и было, именно так, как сказали; сказали, что на Донбассе гражданская война - так оно и есть, хозяин Зеленского Коломойский подтвердит; сказали, что отведут войска и у нас будет мир и гармония - то так тому и быть, верьте в это, во всё верьте, и пусть земля вам будет пухом
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Дивлюсь на оце фото - і в мене є підозра, а чи не було там дещо підвищеного рівня радіації?...


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" Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" -Что он несет!!! Как это их тактика - не давить на уши ***** словами о его фашишизоидном имперстве!!!!
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