 Двое украинских воинов получили ранения и взрывные травмы на Донбассе 17 октября, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"По уточненной информации, вчера, 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный за прошедшие сутки, при выполнении инженерных работ, получил взрывную травму", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 17 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.