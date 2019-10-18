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 Двое украинских воинов получили ранения и взрывные травмы на Донбассе 17 октября, - штаб ОС

Вчера в районе проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий, еще один военный получил взрывную травму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"По уточненной информации, вчера, 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный за прошедшие сутки, при выполнении инженерных работ, получил взрывную травму", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранения в результате подрыва на замаскированном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны

Как сообщалось ранее, 17 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Двое украинских воинов получили ранения и взрывные травмы на Донбассе 17 октября, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154575
 
 
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