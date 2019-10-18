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 Политика Украины
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 Ни по одному уголовному производству Гладковскому подозрение не предъявлено. Общество отвлекают от "формулы Штаймайера" , - адвокат Волынец

Задержание бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского имеет скорее не юридические, а политические основания.

Такое мнение журналистам высказал адвокат Руслан Волынец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Мне кажется, что этот факт по задержанию был нужен скорее не в юридическом смысле, а для того, чтобы переакцентировать внимание общества и общественности с того, что его беспокоит: "формулы Штайнмайера" и реакция общества на эти события, - для того чтобы была новая хайповая новость на данный момент. И судя по новостным лентам, которые вчера были, эта цель таки достигнута. Это новость "№1" на вчерашний день, сегодня и завтра. Теперь относительно юридической части: у меня есть протокол о задержании", - сказал адвокат.

Он отметил, что как адвокат, на текущий момент официально не знает, в чем подозревают его клиента.

"Я слышу в новости двух статьях, о фабулах, то есть о чем будет речь, я не знаю какое будет подозрение ... По состоянию на сегодняшний день ... С февраля месяца я занимаюсь этим делом. Мы неоднократно были на всяких следственных действиях. На сегодняшний момент ни по одному уголовному производству Гладковскому подозрение не предъявлено. Таким образом, дела Гладковского - нет. Эти алгоритмы, которые используют правоохранители наши, свидетельствуют о том, что это скорее всего внешний антураж", - добавил адвокат.

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Он рассказал, что еще в первых следственных действиях Гладковський максимально способствовал следствию: при обыске дома максимально показывал и открывал все документы, при изъятии телефонов разблокировал все устройства, каждый раз появлялся на допросы. Адвокат рассказал также, что Гладковський несколько раз приходил на допросы не дожидаясь повестки.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154573
 
 
 Топ комментарии
 
зебилам это не докажешь, по телевизору сказали значит -есть. Чукча не ценитель -чукча ТВ зритель Ни по одному уголовному производству подозрение не предъявлено, дела Гладковского - нет, - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 2346
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Нужно же народа чем то отвлекать от разведения в одностороннем порядке.
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и тогда ты успокоишься и продукты и коммуналка подешевеют, а пенсии повысятся, цель должна оправдывать средства. Но этого не будет.
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Вам на киче скучно? Вам срочно нужны аниматоры из квартала
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адвокатов можно не цитировать-их задача проста:заплатили подмахивай,ну можешь еще постонать.К ИСТИНЕ это никакого отношения не имеет
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зебилам это не докажешь, по телевизору сказали значит -есть. Чукча не ценитель -чукча ТВ зритель Ни по одному уголовному производству подозрение не предъявлено, дела Гладковского - нет, - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 2346
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Адвокат рассказал также, что Гладковський несколько раз приходил на допросы не дожидаясь повестки.

Как это? А зачем? Ни по одному уголовному производству подозрение не предъявлено, дела Гладковского - нет, - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 7246
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ну следователь может и просто назначит на когда прийти . твоё дело приходить или требовать официальной повестки
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Молча. Следователь звонил и приглашал. Не приходит - повестка.
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вообще-то Оно Свинарщук....привет Липецкому...
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Нужно же народа чем то отвлекать от разведения в одностороннем порядке.
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Самое главное--это воровство ГТС и нашей земельки еврейчиками. За это их надо всех на берёзы. Ни по одному уголовному производству Гладвковскому подозрение не предъявлено. Общество отвлекают от "формулы Штаймайера" , - адвокат Волынец - Цензор.НЕТ 8863
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где клоун в рябой шапке? поведайте - когда будет заседание суда по мере пресечения???
срок задержания истекает ))))))))
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зачем? Зебобики еще вчера дали 10 лет с конфискацией. Весна пришла, бубочка сажает марадьоров.
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вова сказав надо, бо рейтинг тютю. і лохи починають розуміти шо їх вчергове наї..ли! тож аби була людина, стаття знайдеться! а лохам скажемо що то за укроборонпром, вони ж тупенькі, навіть в пєціни самальоти з баблом і збагачення у 100раз повірили
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знаешь думал . что всё таки это в основном кацапы и платные пишут оды зеле но когда знакомая - ой зеля хороший он на газ скинул 60 копеек с куба понял. что дебилов больше чем видно невооружённым взглядом
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надо было знакомую просветить что газ вообще-то упал во всем мире, на хабе в Европе цена например упала в 3 (три!!!) раза. А ей "Зеля скинул" на 60 копеек
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Может Свинарчук - девственный младенец, но все кто поставлял на Укроборонпром хоть винтик, знают уровень откатов
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при чем здесь штангенцыркуль?

свиномыролюбство это одно, за него нужно отвечать, а неудачные попытки штейномыролюбства это другое. у них общее только щирореформаторская национальность.
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Своим президентством Зеленский во многом обязан свинарчукгейту. Посадить Свинарчука -если он виновен- долг Зеленского перед авторами свинарчукгейта. Поглядим, сможет ли Рябошапка доказать свою 100% ую преданность двухтуровому. И показать что университет Соломона он окончил не напрасно.
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нацжоны все заборы и столбы обклеили своими - свинарчуков за граты
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врать не надо. зеля обязан пукину и медийным технологиям. там до фига всего было, в том числе и велосипед, и войну развязал петя, и просто перестать стрелять, и порноактриса в том числе.
и началось все весной 2015-го, когда у бене-зелиной банды появился мотив - засветила тюрьма за финансовую пирамиду привата. зеля соучастник пирамиды
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Ну все, тогда и беспокоиться Свинарчукам не о чем.
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А общество фиг отвлечёшь от предательской формулы зё-штанмайера, разве, шо импичментом зё. Поэтому нехай свинарчук сидит, тем более он сидит с пашинским не просто так, а чтоб поделиться с командой-зё коррупционными схемами, на, что курс доллара в бюджете-2020 так прямо и указывает. Борьба с коррупцией это укрепление гривны в 2020 примерно до 18 гр., а если курс доллара заложен более 28 гр., то понятно, шо коррупционные схемы попэрэдныкив продолжат вымывать доллар из Украины. Тут до х.я на сайте банкиров и экономистов - оспорьте скромного аматора-аналитика, меня.
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Від повернення Приватбанку Клопомойському!
Вчора мало бідбутися відповідне судове засідання і вчора ж, для роззосередження уваги відбуловся:
Засідання по Пашинському
Затримання Гладковського.
Цирк Кононенком.
При цьому Зєєєєля ховався у Литві, типу він не при ділах!

Але через ухвалу Лондонського суду все пішло на перекосяк. Повернення Приватбанку Коломойському довелося призупинити, а зупинити інші запущені процеси не змогли, через брак координації.
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