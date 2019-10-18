 Ни по одному уголовному производству Гладковскому подозрение не предъявлено. Общество отвлекают от "формулы Штаймайера" , - адвокат Волынец

Такое мнение журналистам высказал адвокат Руслан Волынец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Мне кажется, что этот факт по задержанию был нужен скорее не в юридическом смысле, а для того, чтобы переакцентировать внимание общества и общественности с того, что его беспокоит: "формулы Штайнмайера" и реакция общества на эти события, - для того чтобы была новая хайповая новость на данный момент. И судя по новостным лентам, которые вчера были, эта цель таки достигнута. Это новость "№1" на вчерашний день, сегодня и завтра. Теперь относительно юридической части: у меня есть протокол о задержании", - сказал адвокат.

Он отметил, что как адвокат, на текущий момент официально не знает, в чем подозревают его клиента.

"Я слышу в новости двух статьях, о фабулах, то есть о чем будет речь, я не знаю какое будет подозрение ... По состоянию на сегодняшний день ... С февраля месяца я занимаюсь этим делом. Мы неоднократно были на всяких следственных действиях. На сегодняшний момент ни по одному уголовному производству Гладковскому подозрение не предъявлено. Таким образом, дела Гладковского - нет. Эти алгоритмы, которые используют правоохранители наши, свидетельствуют о том, что это скорее всего внешний антураж", - добавил адвокат.

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Он рассказал, что еще в первых следственных действиях Гладковський максимально способствовал следствию: при обыске дома максимально показывал и открывал все документы, при изъятии телефонов разблокировал все устройства, каждый раз появлялся на допросы. Адвокат рассказал также, что Гладковський несколько раз приходил на допросы не дожидаясь повестки.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

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Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.