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 Политика Украины
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Все про:роспуск (217) Шишкин Виктор (2)

 Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин

Заслуженный юрист Украины, судья Конституционного Суда с 2006 по 2015, принимавший участие в разработке Декларации про государственный суверенитет Украины и Конституции Украины, Виктор Шишкин считает, что роспуск Верховной Рады в 2019 году был неконституционным.

"Роспуск Верховной Рады был неконституционным. Юридически все было нарушено..." - заявил Шишкин в интервью Любови Величко изданию Нова Влада.

На замечание журналистки о том, что судья КСУ Виктор Городовенко прокомментировал решение о роспуске тем, что в первую очередь должно преобладать ощущение справедливости, а уже потом закон Виктор Шишкин ответил: "Он говорил как судья общей юрисдискции... Весь этот отход в кусты в слово "справедливость" не совсем сюда подходит".

Причиной подобных решений КСУ Шишкин считает деградацию совести и понимания, что кого-то рекомендуют на важные государственные должности как судья Конституционного Суда. Для примера Виктор Шишкин сравнивает выборы 1996 года, когда выбирали шесть судей КСУ: "Люди (прим. участники выборов, судьи) горели ситуацией ... боролись за каждого кандидата... показательно, что тот Съезд закончился в 12 часу ночи."

В то же время Съезд судей в 2017 прошел в "спящем режиме", о чем вышел сюжет программы BIHUS.info. В результате такого подхода был избран новый судья КСУ Городовенко, который по мнению Шишкина: "... попал не туда, куда должен был попасть. Он не этому учился и не тем занимался... Его карьерный рост был бы нормален в роли судьи Верховного Суда криминальной палаты."

Ситуацию с Конституционным Судом может исправить подбор высокоморальных и компетентных судей. Виктор Шишкин указывает на следующие практические "параметры" высокоморальности: "Высокоморальный судья не будет использовать свое служебное положение в своих интересах. Он не берет взятки и ни под кого не прогабается. Высокоморальность - это когда позвонил Андрей Богдан, и ты можешь послать его "під три чорти."

Также Шишкин критически относится к попыткам регулярно менять Конституцию. "Конституция - не инструкция по эксплуатации стиральной машинки. Всегда можно найти формы внесения изменений в законодательство, не насилуя Конституцию."

Источник: https://censor.net.ua/n3154569
 
   
 Топ комментарии
 
Всему этому зеленому шапито обязательно будет дана правовая оценка после свержения Моники Зеленски.
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Олена Монова 23 год ·Мы вот все радуемся, что в деле «ПриватБанк» vs Коломойский произошли значительные подвижки, позволяющие смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. И правильно радуемся, повод достойный.

Да только БабушкаБеня то є така тварина, которая размыкает зубы только тогда, когда перестает дышать. Как бультерьер. И если где-то начал терять, то в другом месте непременно компенсирует и откусит кусок пожирнее. И судя по тому, как он вгрызся в энергетический сектор, живым и без увечий его уже не выпустит.

Да, у нас опять случилось: комитет ВР по энергетике, по сути, решил поставить крест на энергореформе........Так что все эти телодвижения совершаются исключительно в интересах Бени и его ферросплавного бизнеса.
Так что, рынку ̶п̶и̶з̶д̶а̶ ой всьо? Охрана, отмена? Я, например, плохо себе представляю, с какими лицами все причастные будут разговаривать с западными партнерами и говорить им «извините, все отменяется, у нас просто Коломойский очень до бабла жадный, так что заберите вот это вот ваше Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС и подотритесь. А мы пока к балалайкам лицом повернемся, раз уже вам жопу показали, у них немного скрепных электронов купим, мы не гордые». Но оно ж дело такое, стыд не дым, глаза не выест.
И да, это не только об энергорынке. Это о смене всего внешнеполитического вектора, если кто-то еще не понял.»
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КоМанда Зеленого Наркомана уже достаточно законов нарушила, чтобы пойти под суд.
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Всему этому зеленому шапито обязательно будет дана правовая оценка после свержения Моники Зеленски.
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Свергатель, все надеешься на преступный захват власти? Как украинцы проголосуют, так и будет. Демократия.
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КоМанда Зеленого Наркомана уже достаточно законов нарушила, чтобы пойти под суд.
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В странах Балтии тоже демократия -подкацппникт не голосуют)
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Семя - а ти чого за українців розписуєшся - сиди в своїй московії і на пуйла молись ,
а то тут постами заробляеш - що грошей немає в московії ??
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а він не розписувався!
він лише сказав шо українці вирішать на виборах
є ніший шлях ?
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общался с Шишкиным лично, еще когда он был просто судья и просто выбирался в Народные Депутаты, спокойный неприметный мужик, тихо разговаривает, не понтовлся спокойно вслушает тебя, даже если ты не прав постарается простым, доступным в меру языком пояснить в чем ты не прав, в чем твоя ошибка, как можно и нужно ли и как правильно что- то исправлять, сделать... вы знате я был свидетелем со стороны когда в райсуде Одессы пыталась власть Кучма АП Президента снять Шишкина с ыбров или как выигравшего выборы в Раду судье голова суду он же судья по делу звонят и из АП Кучмы и из Верховного Суда и из Рады и откуда то еще все оветуют угрожают пугают а сдья тот взял все 4 трубки телефона и громко так говорит все слушайте сюда вы все у меня одновременно на линии а не пошли бы вы на...уй.... а я как судья сам решу делло ПО ЗАКОНУ ВЫ О ТАКОМ КАК ЗАКОН НЕ ЗАБЫЛИ на том конце трубок отбой пи пи пи.. и все судья вынес решение и отклонил надуманную жалобу на Шишкина..и ничего тот судья и Председатель доработал спокойно до пенсии и с почетом ушел в отставку... Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 8768
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Преступный захват власти состоялся 21-го апреля.
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Шо, Австралию уже захватили?
Пелагея Никифоровна, расскажите подробно!
Как вы там, сбежав с Кацапстана, страдаете в далекой Австралии!

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Він почався з операції кацапо-ординської кремляді, гебні та каламойші по нав'язуванні недорозвинутим хАхлам-малоросам придуркуватих ЗеЛеної шмарклі, меншовартісної хАхлятсько-маланської, малорассєянської сволоти-капітулянтів та запроданців шляхом фінансування антиукраїнського проекту гівно-кіно Свати, а також нав'язуванні капітулянтських мантр про пАра прєкратіть стрєлять!!!
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Ты сливай коричневое из себя периодически, и свой понос тут на людей не вываливай - противно читать! Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 2221
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От скажи, будь ласка- як ти такий недолугий взагалі існуєш?
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Не спешите, вначале деятельность папередников рассмотрят .
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Рассмотрят, но не нынешние клоуны немытые.
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до этого были умытые и холёные..профессионально превращали потенциальную Францию в реальное Гаити..
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особых иллюзий не питаю, но посмотрим..
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шишкин ,пешкин,мошкин-сколько вас которых устраивало воровство,коррупция и развал страны,сокращение населения.ИДИТЕ НАХ..!!!Закон это всего лишь набор слов и если этот набор слов не устраивает большинство но его надо менять ,а протянуть путем мошеничества или обмана себе любимым вседозволенность и райское обеспечение за счет всех остальных??За это надо кастрировать что б не плодилась такая хитрожопая группа товарищей!
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Всему этому майдану тоже должна быть дана правовая оценка, и всем этим пецикам, турчявым
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Олена Монова 23 год ·Мы вот все радуемся, что в деле «ПриватБанк» vs Коломойский произошли значительные подвижки, позволяющие смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. И правильно радуемся, повод достойный.

Да только БабушкаБеня то є така тварина, которая размыкает зубы только тогда, когда перестает дышать. Как бультерьер. И если где-то начал терять, то в другом месте непременно компенсирует и откусит кусок пожирнее. И судя по тому, как он вгрызся в энергетический сектор, живым и без увечий его уже не выпустит.

Да, у нас опять случилось: комитет ВР по энергетике, по сути, решил поставить крест на энергореформе........Так что все эти телодвижения совершаются исключительно в интересах Бени и его ферросплавного бизнеса.
Так что, рынку ̶п̶и̶з̶д̶а̶ ой всьо? Охрана, отмена? Я, например, плохо себе представляю, с какими лицами все причастные будут разговаривать с западными партнерами и говорить им «извините, все отменяется, у нас просто Коломойский очень до бабла жадный, так что заберите вот это вот ваше Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС и подотритесь. А мы пока к балалайкам лицом повернемся, раз уже вам жопу показали, у них немного скрепных электронов купим, мы не гордые». Но оно ж дело такое, стыд не дым, глаза не выест.
И да, это не только об энергорынке. Это о смене всего внешнеполитического вектора, если кто-то еще не понял.»
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как-то "судьи" зашевелились, что-то для себя нехорошее почуяли.
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Шишкиных сокращают, поэтому зашевелились.
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От не знаю чому, але маю таке відчуття, що до весни нас чекають нові вибори і президента і ВР.
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Нет, рано. Большинсво на своей шкуре должны почувствовать прелести панування Зе. Поки чекаемо.
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А что ухудшилось по сравнению с прошлым годом к примеру? Картошка подорожала? Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 1959
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И не только картошка. И как там с тарифами? Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 734
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Обещал, что упадут. И как с з/п учителям по 4К долларов. И эпоха брехни и эпоха кумовства...да много чего еще Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 8274
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вот тебе раз, а что улучшилось? мы ведь выбираем власть для улучшения?
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Ти до цін, придурку, уважніше придивись, а потім про долар звіздіти будеш. Хоча, по 100, то ще добре буде, якщо так далі піде.
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Так-так. Новые прогнозы от ***********. И сколько будет? 150? 200?
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Бяша, тебе повысили тарифы? Тебя лоханули. Беги в ЖЕК разбираться, баран. Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 685
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Давайдосвіданія !!!! Бєгі на родіну. К бєрьозкам.


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Шишкин сказал, шишкин какие ваши доказательства?
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Забавно наблюдать, как взвыли коррупционеры по всей стране. Несут такую пургу, что начинаешь сомневаться в их психическом здоровье.
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Ога.
Все психи, все взвьіли, а тьі тут такой один, прям пьішуший психическим здоровьем, постишь хуахинею.
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Твоих хозяев от кормушки отодвинули? Какая досада. Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 8689
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Про кормушку - это из прошлой методички, еще при Порохе...Сейчас по 400 грн за выход на Майдан Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 9653
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В Фейсбуке предлагали по 110 грн. за час. Мошенники.
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Лахтинське, то для того, щоб вас вирахувати.
Ви ж за 110 грн. (а чому не 110 грн. 80 коп? ) в церкві перднете.

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Это давно известно; просто население тогда было взволновано до экстаза что закончилась эпоха бедности, и к власти пришла молодая компания весёлых клоунов.
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не население а быдломасса. они не думают что нарушение конституции влечет за собой правовой беспредел везде
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Всё так; но что теперь со всем этим делать ? Регистрация кандидата была изначально незаконна (не владеет державной мовой). Значит, выборы незаконны. НЕподписание принятого закона об импичменте (принятого предыдущей Радой) - незаконно. Роспуск Верховной Рады - незаконен; значит, и выбранная Рада незаконна. Всё незаконно с 21-го апреля.
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Блин, у Вас там телескоп в Австралии? В которій все видно через океан, что в Украине делается??
--
Как же ты утомила, псковская беженка, своими тупыми постами из Австралии!
Тебя ж неоднократно просили - познакомся с мужиком, заведи семью, не мусори на форуме чужой для тебя страны! Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 266
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Там не ВПН, а климакс. Это разные вещи!
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бєдная, утомльонная на діванє от вайни зеБілка, стули пельку.
все вірно пише акваріус.
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Ты перед тем как псковскую беженку лайкать, сначала лапти ними и балалайку спрячь, бо палишся, ольгинское!

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открыл америку)))) следующая власть должна начать с посадки КС и зели с богданом. все еще только начинается. КС не сел за проделки овоща но за проделки зе должен сесть обязательно. или нам никогда не вырваться из судейского беспредела
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Это всё конечно великолепно, но к чему тут изливания Бигуса про детей депутатов??? Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин - Цензор.НЕТ 2687
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Сколько бы веревочка не вилась...но придет время и зебобик за все ответит...и его зеленое стадо вместе с ним...
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Да наша Конституция - это сборник лозунгов. Одни обещания.
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ну от..як буде Юля президентом за це Зеленського і посадять.. добре б так зібрати цих всіх політиків місцевого розливу та замовити їм ракету за маршрутом Земля - Юпітер
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"...судья КСУ Виктор Городовенко прокомментировал решение о роспуске тем, что в первую очередь должно преобладать ощущение справедливости, а уже потом закон..."

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Судья Городовенко неудачно применил цитату А.Линкольна, который говорил, что "Ничто не урегулировано окончательно, пока не урегулировано справедливо". Но Линкольн НАЧИНАЛ с Закона, а не наоборот..
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практические "параметры"
если он безбожник, то рано или поздно купится
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