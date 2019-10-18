 Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин

"Роспуск Верховной Рады был неконституционным. Юридически все было нарушено..." - заявил Шишкин в интервью Любови Величко изданию Нова Влада.
На замечание журналистки о том, что судья КСУ Виктор Городовенко прокомментировал решение о роспуске тем, что в первую очередь должно преобладать ощущение справедливости, а уже потом закон Виктор Шишкин ответил: "Он говорил как судья общей юрисдискции... Весь этот отход в кусты в слово "справедливость" не совсем сюда подходит".
Причиной подобных решений КСУ Шишкин считает деградацию совести и понимания, что кого-то рекомендуют на важные государственные должности как судья Конституционного Суда. Для примера Виктор Шишкин сравнивает выборы 1996 года, когда выбирали шесть судей КСУ: "Люди (прим. участники выборов, судьи) горели ситуацией ... боролись за каждого кандидата... показательно, что тот Съезд закончился в 12 часу ночи."
В то же время Съезд судей в 2017 прошел в "спящем режиме", о чем вышел сюжет программы BIHUS.info. В результате такого подхода был избран новый судья КСУ Городовенко, который по мнению Шишкина: "... попал не туда, куда должен был попасть. Он не этому учился и не тем занимался... Его карьерный рост был бы нормален в роли судьи Верховного Суда криминальной палаты."
Ситуацию с Конституционным Судом может исправить подбор высокоморальных и компетентных судей. Виктор Шишкин указывает на следующие практические "параметры" высокоморальности: "Высокоморальный судья не будет использовать свое служебное положение в своих интересах. Он не берет взятки и ни под кого не прогабается. Высокоморальность - это когда позвонил Андрей Богдан, и ты можешь послать его "під три чорти."
Также Шишкин критически относится к попыткам регулярно менять Конституцию. "Конституция - не инструкция по эксплуатации стиральной машинки. Всегда можно найти формы внесения изменений в законодательство, не насилуя Конституцию."
а то тут постами заробляеш - що грошей немає в московії ??
він лише сказав шо українці вирішать на виборах
є ніший шлях ?
Пелагея Никифоровна, расскажите подробно!
Как вы там, сбежав с Кацапстана, страдаете в далекой Австралии!
Да только БабушкаБеня то є така тварина, которая размыкает зубы только тогда, когда перестает дышать. Как бультерьер. И если где-то начал терять, то в другом месте непременно компенсирует и откусит кусок пожирнее. И судя по тому, как он вгрызся в энергетический сектор, живым и без увечий его уже не выпустит.
Да, у нас опять случилось: комитет ВР по энергетике, по сути, решил поставить крест на энергореформе........Так что все эти телодвижения совершаются исключительно в интересах Бени и его ферросплавного бизнеса.
Так что, рынку ̶п̶и̶з̶д̶а̶ ой всьо? Охрана, отмена? Я, например, плохо себе представляю, с какими лицами все причастные будут разговаривать с западными партнерами и говорить им «извините, все отменяется, у нас просто Коломойский очень до бабла жадный, так что заберите вот это вот ваше Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС и подотритесь. А мы пока к балалайкам лицом повернемся, раз уже вам жопу показали, у них немного скрепных электронов купим, мы не гордые». Но оно ж дело такое, стыд не дым, глаза не выест.
И да, это не только об энергорынке. Это о смене всего внешнеполитического вектора, если кто-то еще не понял.»
Все психи, все взвьіли, а тьі тут такой один, прям пьішуший психическим здоровьем, постишь
хуахинею.
Ви ж за 110 грн. (а чому не 110 грн. 80 коп? ) в церкві перднете.
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Как же ты утомила, псковская беженка, своими тупыми постами из Австралии!
Тебя ж неоднократно просили - познакомся с мужиком, заведи семью, не мусори на форуме чужой для тебя страны!
все вірно пише акваріус.
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Судья Городовенко неудачно применил цитату А.Линкольна, который говорил, что "Ничто не урегулировано окончательно, пока не урегулировано справедливо". Но Линкольн НАЧИНАЛ с Закона, а не наоборот..
если он безбожник, то рано или поздно купится