Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в нормандском формате. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - сказал Пристайко в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.
Как сообшалось, 10 октября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский допустил, что встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в ноябре 2019 года.
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Міст збудували, а потім було 14 жовтня, а 15 чучманоїд в Мінську заявив про додаткові умови для імпелементації формули штангєншлюхєра.
А ви їх не виконаєте, бо вам народ цього не дасть.
Тому ніякої зустрічі не буде. Фініта.
МісяцяКварталу впали.