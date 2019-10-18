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 Политика Украины
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 Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) пройдет в ноябре текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в нормандском формате. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - сказал Пристайко в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Также читайте: Встреча в "нормандском формате" должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, - совместное заявление правительств Германии и Франции

Как сообшалось, 10 октября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский допустил, что встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в ноябре 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3154567
 
 
 Топ комментарии
 
дристайка, хуйло нікуди не поїде, поки ви не виконаєте усі його забаганки.
А ви їх не виконаєте, бо вам народ цього не дасть.
Тому ніякої зустрічі не буде. Фініта.
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Ссикло зассить назвати Хуйло хуйлом
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Шмаркля очень хочет пагаварить с Хуйлом. Наивное отродие думает, что сможет уговорить его "прикратить стрилять" и устроить мир-дружбу с жвачкой. Ментально оно еще в КВНэне. Понять, что у Хуйла есть свои геополитические планы и никто его не остановит, тем более шут - мозгов нет. Понять, что Хуйла можно приостановить лишь санкциями Запада тоже мозгов нет.
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а ***** туда поедет при віполнении Украиной каких его требований ?
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если фашистско-кремлевские выродки опять начнут тянуть кота за яйца то ищите другие варианты что б им жизнь малиной не казалась.Начинать можно сейчас что б не терять время.
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я должен искать какие-то варианты ?
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Цензор где новость о принятом законе об амнистии боевиков? Вы что спите?
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Зеб, по формуле Штайнмайера была амнистия в 2016 году?
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Зеб, но сначала надо же узнать - не врёшь ли ты, чтобы упокоиться с миром.
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СЕНТЯБРЬ, ПОТОМ ОКТЯБРЬ ТЕПЕРЬ УЖЕ НОЯБРЬ А ПОТОМ ДЕКАБРЬ ДА? ХВАТИТ УЖЕ ВТИРАТЬ ДИЧ, СКАЖИТЕ ПРЯМО ЛЮДЯМ УЖЕ ИЛИ КАПИТУЛЯЦИ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОКОПНОЙ ВОЙНУШКИ. ВОТ УВИДИТЕ ЗЕЛЯ ЗАКОНЧИТ КАК ПОТРОХ, С ЕГО БРЕХНЕЙ И НАИВНОЙ НАДЕЖДОЙ ОБ ПОДЕРЖКЕ ЗАПАДА
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В станице Луганской уже развели и построили временный мост. Процесс идет.
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еге ж, дійсно іде!
Міст збудували, а потім було 14 жовтня, а 15 чучманоїд в Мінську заявив про додаткові умови для імпелементації формули штангєншлюхєра.
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Ніяких додаткових умов бути не може, тому що мінські домовленості затверджені Радою безпеки ООН.
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Зеб, когда у тебя закончится истерика, пересмотри свои фантазии насчёт Зелемойского, если насчёт Порошенко ты может идти свидетелем в суд
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Шмаркля очень хочет пагаварить с ******. Наивное отродие думает, что сможет уговорить его "прикратить стрилять" и устроить мир-дружбу с жвачкой. Ментально оно еще в КВНэне. Понять, что у ***** есть свои геополитические планы и никто его не остановит, тем более шут - мозгов нет. Понять, что ***** можно приостановить лишь санкциями Запада тоже мозгов нет.
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дристайка, ***** нікуди не поїде, поки ви не виконаєте усі його забаганки.
А ви їх не виконаєте, бо вам народ цього не дасть.
Тому ніякої зустрічі не буде. Фініта.
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Ну не скажи . Зєля схиблений на ідеї фікс - особиста зустріч з путєним в режимі тет а тет . Хоча тут певно не так зєля як бєня . План путєнга і мрії бєні жахлива річ для України . Зєбулони 73% .
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Очень хочется поцелуя в пупок от ху&ла?
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слуги "надеятели" надеются...на волю оккупанта
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ну зустрінетесь з ****** і що? вже з Трампом побалакали і зустрілись допомогло? порешали? зганьбився на весь світ! краще б вдома сидів марафони проводив це якраз твоє 14 годин про все і ні про що конкретно
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Этот Пристайко явно работает на кремль 😞😞😞
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Бєня . В зєкаманді все рухається тільки за указівкою бєня . Зєбулони з цим згодні .
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В сентябре, нет в октябре, ой в ноябре. До нового года. Какого?
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Сподівайтесь, як що не розумієте що відбуваеться.
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