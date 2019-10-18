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Все про:Кабмин (11275) мусор (433) экология (1187)

 Кабмин работает над законопроектом о запрете использования пластиковых пакетов

Кабинет министров Украины поддерживает запрет использования пластиковых пакетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Чтобы минимизировать ущерб для природы, в парламенте зарегистрировали законопроект 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. 16 октября этот законопроект рассматривался на профильном Комитете по вопросам экологической политики и природопользования и был согласован. Министерство энергетики и защиты окружающей среды поддерживает ограничение оборота пластиковых пакетов на территории Украины. А также работает над разработкой закона о запрете одноразовых изделий из пластика", - говорится в сообщении.

Речь идет о запрете использовать сверхлегкие одноразовые пакеты в торговле. Исключением будут лишь использование пакетов во время фасовки рыбы, мяса и сыпучих продуктов.

Отмечается, что пластиковые пакеты, не соответствующие установленным требованиям, должны быть утилизированы, но не за счет производителя, а того - кто их приобрел для торговли. Все пакеты, в зависимости от характеристик, делятся на виды.

Сейчас пластиковые пакеты запретили использовать в 33 странах мира, еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154566
 
   
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это конечно замечательно, но более насущной выглядит необходимость государственной программы по утилизации батареек..ибо она у нас отсутствует как таковая..не..?
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Переходить надо на бумагу ,засрали пластиком пол страны
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Лучше - запрет голосовать вате и зеьилам...☝☝☝
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да это самое актуальное в украине...пластиковые пакеты )))))
клоун на клоуне и клоуном погоняет ))))
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