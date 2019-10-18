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 Общество
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Все про:Байден (458) Кулик Константин (88)

 Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT

Константин Кулик является одной из центральных фигур этого скандала.

За ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит скандальный прокурор Константин Кулик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание пишет, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа, передает Зеркало недели. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена.

NYT попыталось выяснить, сохраняет ли Кулик контроль над этим расследованием после назначения Руслана Рябошапки генеральным прокурором, однако ГПУ не ответила однозначно на запрос. В то же время сам Кулик от интервью отказывается, известно лишь, что по данному делу идет проверка.

"Досье Кулика не только оживило дело Байдена. Этот семистраничный документ, который он распространил, также обвиняет американских дипломатов в сокрытии преступлений, совершенных Байденом, - ложная теория, сыгравшая роль в отзыве посла США в Украине Мари Йованович", - пишет издание.

Также сообщается, что в марте 2019 года Кулик вместе с бывшим генпрокурором Луценко координировал действия с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы продвигать обвинения против Хантера Байдена. Однако перед первым туром выборов выдвинул обвинения в коррупции в отношении окружение тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. NYT полагает, что таким образом прокурор попытался заручиться поддержкой фаворита выборов и нынешнего президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что в 2016 году самому Кулику предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником. В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ. На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена.

В интервью The Hill в апреле прокурор заявил, что пытался передать правительству США данные о грубых нарушениях со стороны демократов и американских дипломатов. Однако все доказательства были заблокированы официальными лицами в посольстве США в Украине. В то же время Юрий Луценко заявлял, что не передавал досье Рудольфу Джулиани.

Однако в минувшую пятницу в ходе показаний в Конгрессе бывший посол США Мари Йованович предположила, что досье Кулика и его основные положения проникли в американское правительство.

Напомним, в марте 2019 года информационное агентство "УНИАН" сообщило, что прокурор по делу Курченко Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко. После чего Президент Петр Порошенко заявил, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинять его во вмешательстве в "дело Курченко".

"Еще месяц назад у господина Кулика еще не было никаких мыслей по этому поводу. Вплоть до того, как он решил поехать в Израиль. Я не трогаю легенду, которая была в связи с этой поездкой. Но мы имеем обоснованную информацию, господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением господина Коломойского. И именно от него господин Кулик получил этот приказ. И именно там он принял решение изменить присяге и предать закон", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3154565
 
 
 Топ комментарии
 
акстись!... порошенковская шобла, шокин-матиос-югик
Константин Кулик. Военный прокурор, который обманул всю Украину

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акстись!... порошенковская шобла, шокин-матиос-югик
Константин Кулик. Военный прокурор, который обманул всю Украину

https://skelet-info.org/konstantin-kulik-*******-prokuror-kotoryj-obmanul-vsyu-ukrainu/
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Так уведите, как и вывели? Кто сейчас мешает? Папа Римсий или марсиане? У Зели де-факто абсолютная власть в стране. А клятвы Кулика в верности Зеле у Мосейчучки на Г+Г еще до первого тура выборов можешь и сам посмотреть.
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Ага, с 2016 года. После того, как его наказали переводом из военной прокурватуры в генитальную
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А к сыньоносому он от кого переметнулся помнишь?
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Это дела прошлые, а почему он прекрасно себя чувствует при новом Генпрокуроре?...Рябошапка = Луценко?.. Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 1171
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яка різниця,головне,що він зараз з наріком -Зе сцкуном, ще й його топить Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 6900, робить його ще раз Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 8049
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Ну так выясните откуда ноги растут:возможно этот кулик под кликухой воробей в фсб числится-финасовая история и детектор помогут поставить точки
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станет Президентом США папа-Байден, этому парню выпишут бесплатную путевку в Гуантанамо Скандал навколо "справи Байдена" спровокував прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 1570
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Ти тупий, чи за рошенки повітря псуєш?
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на рахунок тупості по собі всіх не рівняй, а щодо Пороха він мені до лампочки, правда ваше Зе сцкло ще далі Скандал навколо "справи Байдена" спровокував прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 2737
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какая влиятельная страна Украина... только на Крым всем насрать..парадокс!!!
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быть прокурором в нашей стране - это все равно, что в другой - быть успешным бизнесменом..., хорошая прибыльная должность...
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Что-то "100%-й свой прокурор" не спешит уволить Кулика....к чему бы это?... Скандал вокруг "дела Байдена" спровоцировал прокурор Кулик, - NYT - Цензор.НЕТ 5718
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І причому тут цей Кулик. Бурізма - британська контора, котра викачувала гроші з України. З цієї контори підгодовувався Байден-молодший, член американського істеблішменту. Британці через свою агентуру розкрутили цю справу з метою поглиблення політичної кризи в США.
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Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением господина Коломойского. /Кадры решают всё .А назначает кадры которые решают всё командированный из Израиля Коломойский. Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД/ Премьером может стать Гончарук - Коломойский/ "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП./ Человека Коломойского- Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА.
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Так зєбулонам хоч палю на голові затісуй , верещатимуть : " А ***** ....... " . При цьому всі косяки зєкаманди і зєля до зеленої свідомості не доходять , як і кроки бєні якими він впевнено веде Україну до кремлівського стійла . 73% це про вас , " Коли Бог хоче покарати когось , то відбирає розум ."
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Отдайте его ЦРУ или ФБР!))))
В Гуантонамо он всю шоблу сдаст!))))
И ЗЕленую...и ШОколадную!!!)))
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Що таке Кулик,-не секрет.Ось думка авторитетної людини :
"Главный скандал дня! Прокурор Кулик заявил о вынесении подозрения против близких Порошенко замглавы АП Филатова и экс-главы АП Ложкина, и против забравшей "Приват" Гонтаревой. Несомненно, что сделал это Кулик по договоренности с Коломойским, который судится с Нацбанком из-за того, что вывел за границу миллиарды рефинансирования....

Коломойский руками Кулика нанес информационный удар по Порошенко перед первым туром выборов, и в очередной раз пытается дискредитировать, таким образом, экс-главу Нацбанка Гонтареву. Это имеет большое значение для Коломойского в рамках большой юридической войны вокруг "Привата". Как известно, в настоящее время ГПУ и администрация национализированного "Привата" ведет тяжбы в Европе по возвращению выведенных Коломойским из "Привата" активов и рефинансирования....."Юрий Бутусов

Чому б не припустити,що Трамп через Джуліані (Парнаса і Фрумана),порєшав з Коломойським,в якого був свій прокурор Кулик.переслідування Байдена ? Моя версія не гірша за вигадки американських писак.
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У югика появился кандидат в сокамерники.
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Как можно утверждают что эта теория ложная если "дело Байдена" не расследовалось? Уже ясно что у обоих кандидатов в президенты США рыльце в пуху. Но для Украины это не имеет никакой разницы, ни тот ни другой обязательства США перед Украиной выполнить не может или не хочет.
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